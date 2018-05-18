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Диеты для разных профессий: как питаться правильно

Работать вообще-то вредно: от этого устают, нервничают, цепляют респираторные инфекции, портят зрение и ведут сидячий образ жизни. Одна радость: работа позволяет заработать на пропитание, которое способно компенсировать все производственные вредности.

На вредных (токсичных) производствах раньше выдавали молоко за вредность. Потом выяснилось, что молоко не особенно хорошо выводит токсины. Потом — что и само молоко не слишком полезный продукт. Потом — что молоко не всегда делают из молока… И теперь не совсем понятно, чем спасаться. Особенно если вы работаете не на токсичном производстве, а на каком-нибудь самом обычном. Скажем, бухгалтером. Или корректором. Или программистом. То есть ваша работа требует высокой концентрации внимания, сосредоточенности, усидчивости… А ваш начальник, допустим, человек не очень добрый — постоянно ужесточает дедлайны и придирается к мелочам. Токсичный, прямо скажем, человек!

Диета против стресса и для повышения внимания

В первую очередь вам нужны омега-3 жирные кислоты, защищающие от повышенной утомляемости, от раздражительности, а также благотворно влияющие на роговицу глаза (что весьма существенно для тех, кто отлавливает запятые и циферки в мониторе). Чрезвычайно важный для вас микроэлемент — магний. Он не просто «укрепляет нервную систему», как утверждает реклама. Он также способствует концентрации внимания и снижению утомляемости. Поэтому в вашем рационе должна преобладать рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, палтус, зубатка) как источник омега-3 жирных кислот. А также листовые зеленые овощи и бобовые — основные поставщики магния. Ну, и конечно, можно с чистой совестью добывать магний в больших количествах из темного шоколада.

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