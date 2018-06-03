Простые советы, которые помогут вам убрать живот за месяц

Как избавиться от живота за месяц? Зависит, конечно, от размеров живота. Если, скажем, у вас 12+ кг лишнего веса, то за месяц вы никак не управитесь. А если все у вас прекрасно, лишь смущает небольшая округлость спереди, то с ней вполне можно работать.
Трюк №1: сдайте кровь на сахар
Ради совета «меньше есть и больше двигаться» не стоило и затеваться со статьей. Если бы вы могли заставить себя меньше есть, то и не пришлось бы вам бороться с животом. Вопрос в том, почему вы не можете отказаться от лишней печеньки? А потому, что вы попали в замкнутый круг! Когда вы зимой перешли на согревающее и калорийное, у вас, как у моржа, быстро образовалась подкожная утепляющая жировая прослойка. А теперь именно она мешает вам не есть.
Из-за жира повышается выработка инсулина поджелудочной железой, что со временем ведет к инсулинорезестентности. А инсулин обладает анаболическим эффектом и стимулирует сохранение энергии в виде отложенных жиров. Причем зачастую жир откладывается локально — в области живота, хотя при этом общая масса тела порой остается в пределах нормы.
Показателями нормы сегодня считается объем талии у мужчин не больше 94 см, у женщин — не больше 82. Если эти параметры превышены, требуется консультация эндокринолога. Если повышен уровень глюкозы в крови, то без медицинской помощи, на одной силе воли, вам не избавиться от живота. Возможно, чтобы не переедать, вам придется принимать препараты, повышающие чувствительность клеток к инсулину.