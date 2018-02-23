Как не поубивать всех вокруг, пока вы сидите на диете

Любая диета — это стресс для организма. Снижается калорийность рациона, меняются привычки питания и образ жизни в целом. Люди, имеющие высокий адаптативный потенциал, переживают эти перемены относительно легко. Но очень многие сталкиваются с изменением эмоционального фона и настроения. Как минимизировать свои конфликты с окружающими и не остаться в гордом одиночестве к завершению диеты? Вот вам пять реально работающих правил.

Не сидите на голодных диетах

Откажитесь от диет с суточной калорийностью в 700 ккал и ниже: из-за них вы «сажаете» щитовидную железу. Чем меньше гормонов она будет вырабатывать, тем медленнее вы будете снижать вес, да и с настроением у вас начнутся проблемы: апатия, грусть, обидчивость и повышенная ранимость.

Можно ли снижать вес, оставаясь сытым? Вполне, если правильно комбинировать продукты в основные приемы пищи. В них обязательно должны присутствовать белок, полезные жиры и сложные углеводы. При этом даже если калорийность обеда или ужина (я рекомендую около 300 ккал) будет небольшой, вы вполне сможете насытиться.

Ешьте продукты, которые нравятся