Как не поубивать всех вокруг, пока вы сидите на диете
Любая диета — это стресс для организма. Снижается калорийность рациона, меняются привычки питания и образ жизни в целом. Люди, имеющие высокий адаптативный потенциал, переживают эти перемены относительно легко. Но очень многие сталкиваются с изменением эмоционального фона и настроения. Как минимизировать свои конфликты с окружающими и не остаться в гордом одиночестве к завершению диеты? Вот вам пять реально работающих правил.
Не сидите на голодных диетах
Откажитесь от диет с суточной калорийностью в 700 ккал и ниже: из-за них вы «сажаете» щитовидную железу. Чем меньше гормонов она будет вырабатывать, тем медленнее вы будете снижать вес, да и с настроением у вас начнутся проблемы: апатия, грусть, обидчивость и повышенная ранимость.
Можно ли снижать вес, оставаясь сытым? Вполне, если правильно комбинировать продукты в основные приемы пищи. В них обязательно должны присутствовать белок, полезные жиры и сложные углеводы. При этом даже если калорийность обеда или ужина (я рекомендую около 300 ккал) будет небольшой, вы вполне сможете насытиться.
Ешьте продукты, которые нравятся
Нет ничего плохого, если вы получаете удовольствие от еды. Важно, чтобы в вашей жизни оно было не единственным. Диета — это не повод полностью отказаться от калорийных, но любимых вами продуктов. Вы не обязаны питаться одной лишь куриной грудкой, приготовленной на пару, и жевать сырую морковь. Среди диетического мяса достаточно вариантов, чтобы разнообразить свое меню: и кролик, и индейка, и постная говядина. Да и готовить их можно по-разному: суфле, запекание, тушение…
Также я не рекомендую вам полностью отказываться от вкусненького. Качественное пирожное, шоколад или мармелад — все это может присутствовать на вашем столе, но в ограниченных количествах. Например, в день вы можете позволить себе около 100-120 ккал любимого блюда. Полный запрет на такие лакомства чреват нервными срывами и неконтролируемым жором с последующим самобичеванием.
Принимайте витаминные комплексы
Урезая рацион, мы лишаемся некоторой доли нутриентов, поступающих к нам с пищей. Если принять во внимание тот факт, что современные продукты в принципе обеднены витаминами и минералами, а на тропу борьбы с лишним весом многие уже вступают с дефицитными состояниями, то дополнительный прием микронутриентов можно рекомендовать всем худеющим. Какие из них в большей степени влияют на наш эмоциональный фон? Прежде всего это витамин D (его не хватает 98 % населению средней полосы России), магний и железо. Точные дозировки порекомендует врач.
Сдайте анализ на микробиоту
О важности нормального состава микробиоты для здоровья и даже для характера сейчас пишут очень много. Нарушение соотношения полезных и условно патогенных бактерий — одна из причин и лишнего веса, и повышенной раздражительности. От микроорганизмов зависит 60 % питания наших клеток, углеводный и жировой обмен, усвоение различных витаминов и нейромедиаторов, в частности серотонина, который отвечает за положительные эмоции. Для начала сдайте анализ на микробиоту, с помощью прописанных врачом лекарственных препаратов снизьте количество условно патогенных бактерий до нормы, а затем уже можете пить пребиотики для поддержания дружественной нам флоры.
Расширяйте круг удовольствий
Проблема многих людей заключается в том, что еда является чуть ли не единственным удовольствием в их жизни. Лишь она стимулирует выделение гормонов радости. Отказ от привычного количества еды чреват снижением эмоционального фона. Что делать в этом случае? Прежде всего вспомнить, что в круг наших удовольствий входит не только пища. В нем есть и удовольствия для ума, и удовольствия для тела, и удовольствия для души. Выберите из каждой группы что-то, что вам наиболее приятно. И не просто выберите, а запланируйте, когда вы будете этим заниматься. Например, не просто «Я буду принимать ванну каждый день (удовольствия для тела)», а в какое время и как долго; не «На неделе я схожу в театр» (удовольствия для души), а прямо сейчас купите билеты на определенное число.
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