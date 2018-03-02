Отсутствие белка — вторая (уже не психологическая, а физиологическая) причина переедания.

Третья — недостаток витаминов и микроэлементов, содержащихся в привычном рационе: отказавшись от молока, вы недополучаете кальций; отказавшись от рыбы, испытываете дефицит витамина D; оставшись без мяса, чувствуете нехватку незаменимых аминокислот. Организм мечется, пытаясь как-то это компенсировать, но попадает в собственную западню: мозг может анализировать и предлагать только знакомую пищу — из того списка, которым пользовался раньше.

Если вы в обычной (не постной) жизни редко включали в меню растительные белки, то и сейчас организм не испытывает в них потребности: они же ему незнакомы. А ведь спасение именно в них.