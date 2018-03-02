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Где брать белки, если вы соблюдаете пост

Давайте честно: многие из нас берутся соблюдать пост не духовного очищения ради, а похудения для. И многие же к концу поста оказываются глубоко разочарованы. Почему?

Ожирение на фоне поста — сюжет многофакторный. В первую очередь он, как и любая диета, связан с принудительными ограничениями. И если еда вне поста была для вас одним из главных жизненных удовольствий, то утрата заставляет вас все время только о еде и думать. А пост в массовом сознании, в отличие от большинства диет, накладывает ограничения только по составу пищи, но не по ее количеству. Потому постящиеся ради диеты парадоксальным образом начинают больше есть.

Именно животный белок обеспечивает надолго чувство сытости. Лишив себя привычных и любимых мясных и рыбных блюд, вы рискуете увлечься сладостями и хлебобулочными изделиями — простыми углеводами. И к концу Великого поста можете обнаружить солидную прибавку в весе.
Ксения Селезнева,
к.м.н., врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог медицинского центра «Атлас»

Отсутствие белка — вторая (уже не психологическая, а физиологическая) причина переедания.

Третья — недостаток витаминов и микроэлементов, содержащихся в привычном рационе: отказавшись от молока, вы недополучаете кальций; отказавшись от рыбы, испытываете дефицит витамина D; оставшись без мяса, чувствуете нехватку незаменимых аминокислот. Организм мечется, пытаясь как-то это компенсировать, но попадает в собственную западню: мозг может анализировать и предлагать только знакомую пищу — из того списка, которым пользовался раньше.

Если вы в обычной (не постной) жизни редко включали в меню растительные белки, то и сейчас организм не испытывает в них потребности: они же ему незнакомы. А ведь спасение именно в них.

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