Флекситарианство — новая версия ЗОЖ
Флекситариантсво — это когда вы вроде бы вегетарианец. Но иногда (по определенным поводам или в определенных обстоятельствах) позволяете себе мясо. Вегетарианцы нас убьют, но мы все равно расскажем правду!
Полный отказ от мяса лишает организм незаменимых аминокислот, которые можно получить только из пищи животного происхождения. Их дефицит проявляется в виде дисфункций и сбоев в эндокринной и иммунной системах. Мясо также снабжает организм витаминами группы B и железом. Поэтому флекситарианство — хорошее решение.
Анна Каршиева,
гастроэнтеролог-гепатолог медицинского центра «Атлас», к.м.н.