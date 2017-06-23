Флекситариантсво — это когда вы вроде бы вегетарианец. Но иногда (по определенным поводам или в определенных обстоятельствах) позволяете себе мясо. Вегетарианцы нас убьют, но мы все равно расскажем правду!

На Западе идея не нова, она начала обсуждаться еще в 90-е годы прошлого века как «средний путь» между вегетарианством и традиционным питанием. Собственно, этимология слова очевидна: «флекси» (flexible) — «гибкий», а вторая часть — обрывок от «вегетарианства». Итак, «гибкое вегетарианство», «вегетарианство с допущениями». По итогам 2003 года, в США этот термин вошел в список самых популярных слов года. Русские (в принципе, не склонные к полумерам) его признавать не хотели. Вот эта вот гибкость и уклончивость у нас вообще считается символом подлости и предательства: либо ты вегетарианец (в идеале вообще веган), либо ты мясоед — третьего не дано. Вегетарианцы обвиняют мясоедов в трупоедстве, мясоеды вегетарианцев — в подрыве генофонда нации и распространении тотальной анемии.

Полный отказ от мяса лишает организм незаменимых аминокислот, которые можно получить только из пищи животного происхождения. Их дефицит проявляется в виде дисфункций и сбоев в эндокринной и иммунной системах. Мясо также снабжает организм витаминами группы B и железом. Поэтому флекситарианство — хорошее решение. Анна Каршиева, гастроэнтеролог-гепатолог медицинского центра «Атлас», к.м.н.