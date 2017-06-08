За последние полтора десятка лет человечество привыкло к мысли, что самый правильный режим питания — это «шесть раз в день маленькими порциями». Не пора ли отвыкать?

Традиционный, самый ортодоксальный режим питания подразумевал три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Для остального в большинстве языков и терминов-то нет — лишь уточнения и неологизмы: «второй завтрак», «полдник», «пятое питание», «вечерний кефир»… Все эти термины (и соответствующие им примемы пищи) появились и оформились сравнительно недавно — когда появилась и оформилась диетология как самостоятельное медицинское направление.

Чтобы рассказать гражданам, как правильно питаться, надо было убедить их в том, что сейчас они питаются неправильно, поэтому под сомнение было поставлено самое очевидное: завтрак, обед и ужин. Отменить их совсем было бы крайне эффективно: все бы сразу быстро похудели. Но, во-первых, чтобы понять это, не надо быть диетологом. А во-вторых, чтобы соблюсти это, надо быть... Незнамо кем!

Поэтому борцы за стройность стали действовать хитрее. «Ешьте чаще — и худейте!», — провозгласили они. Естественно, такая идея была с одобрением принята массами. А потом уж, когда массы адаптировались и преисполнились доверия, было внесено уточнение: ешьте чаще, но понемногу. И с этим можно было смириться. В это даже можно было верить. Но ожирение стало приобретать масштабы эпидемии…

Проанализировать эту ситуацию мы попросили нашего эксперта, доктора биологических наук Алексея Москалева.