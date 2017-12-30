Очень стройный блогер Ольга Брейн знает, что надо делать, чтобы не переесть за новогодним столом. Это довольно неожиданные рекомендации.

Не знаю, как вы, но я к новому году всегда очень устаю. Даже если год был в целом неплохой, в последние две недели мне уже хочется лечь и тихо лежать в направлении длинных праздников.

Весь год я стараюсь, борюсь, заставляю и ограничиваю себя, встаю в 6.30, работаю, как дисциплинированная лошадь. Для меня 31-е число не просто дата, это рубеж, к которому я обычно подхожу на пределе сил, чтобы через него упасть и, наконец, наградить себя за все.

При таком раскладе единственное, на что есть энергия, — это обожраться для начала на корпоративе. Потом сходить в гости и поесть там. Затем хорошенько забыться в новогоднюю ночь, потому что, ну, а когда ещё? Первого числа сделать еще одно исключение и перекусить всем, что не доела накануне, иначе пропадет. Второго приезжает свекровь (или, для разнообразия, мама), нужно съесть то, что она привезла, а то обидится. К пятому января можно уже забить, потому что все бессмысленно и штаны все равно уже малы. Восьмого все ясно: я снова бездарно провела выходные, с понедельника пора начинать лежать хотя бы на йоге.

Но в прошлом году я провела успешный эксперимент, в этом году уже прошла пару препятствий в виде предпраздничных ужинов и теперь делюсь с вами наработками. Как предотвратить этот кошмар?

Пойти в торговый центр и там порадоваться

Вот прямо с утра 31 января, пока все стоят у плиты, вы идете на шопинг. Можно несколько раз: народ уже разбрелся по своим кухням, толчеи не будет. Я очень люблю духи и пижамки. Это выгодно, потому что и идеальные духи, и правильную пижаму мне подобрать сложно. Я провожу много приятного времени в примерках и ароматных опрыскиваниях, но в итоге могу ничего и не купить или куплю что-то одно. И деньги почти целы, и есть чувство, что очень старалась себя порадовать. Это помогает начать чувствовать праздник и видеть, что он не только в еде.

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