7 правил, как не переесть за новогодним столом
Не знаю, как вы, но я к новому году всегда очень устаю. Даже если год был в целом неплохой, в последние две недели мне уже хочется лечь и тихо лежать в направлении длинных праздников.
Весь год я стараюсь, борюсь, заставляю и ограничиваю себя, встаю в 6.30, работаю, как дисциплинированная лошадь. Для меня 31-е число не просто дата, это рубеж, к которому я обычно подхожу на пределе сил, чтобы через него упасть и, наконец, наградить себя за все.
При таком раскладе единственное, на что есть энергия, — это обожраться для начала на корпоративе. Потом сходить в гости и поесть там. Затем хорошенько забыться в новогоднюю ночь, потому что, ну, а когда ещё? Первого числа сделать еще одно исключение и перекусить всем, что не доела накануне, иначе пропадет. Второго приезжает свекровь (или, для разнообразия, мама), нужно съесть то, что она привезла, а то обидится. К пятому января можно уже забить, потому что все бессмысленно и штаны все равно уже малы. Восьмого все ясно: я снова бездарно провела выходные, с понедельника пора начинать лежать хотя бы на йоге.
Но в прошлом году я провела успешный эксперимент, в этом году уже прошла пару препятствий в виде предпраздничных ужинов и теперь делюсь с вами наработками. Как предотвратить этот кошмар?
Пойти в торговый центр и там порадоваться
Вот прямо с утра 31 января, пока все стоят у плиты, вы идете на шопинг. Можно несколько раз: народ уже разбрелся по своим кухням, толчеи не будет. Я очень люблю духи и пижамки. Это выгодно, потому что и идеальные духи, и правильную пижаму мне подобрать сложно. Я провожу много приятного времени в примерках и ароматных опрыскиваниях, но в итоге могу ничего и не купить или куплю что-то одно. И деньги почти целы, и есть чувство, что очень старалась себя порадовать. Это помогает начать чувствовать праздник и видеть, что он не только в еде.
Культурно развиваться
Купить себе курс каллиграфии, итальянского языка, танцев, массажа... В прошлом году прямо первого января я пошла на лекцию по искусству в музей, она начиналась в 13.00. Как прилежный ученик, накануне я предвкушала встречу с прекрасным, и поэтому ни пить, ни есть лишнего мне не хотелось. В этом году у меня курс по сторителлингу, уже месяц его жду, и на 1 января планирую только завтрак. А на обед — разгрузочная лекция.
Начинать с плотного завтрака
Как я открыла для себя плотные завтраки с белком и жирами, я уже писала. Особенно важно сытно и вкусно поесть с утра перед Новым годом. Чтобы не сильно помрачиться умом вечером, нужно начинать есть заранее. В праздники у меня на завтрак лосось, авокадо и яйца, приготовленные вкусным способом, например, пашот.
Много пить
Только не алкоголя, а воды, начинать тоже с утра. У меня стакан воды до завтрака, потом до двух литров чистой воды в день. Мне можно столько пить, у некоторых есть ограничения, но в любом случае важно не допустить засухи в организме, потому что тогда организм потребует другого, и не факт, что это другое будет полезным и безопасным.
Есть из синих тарелок
Вот вам смешно, а мне помогло. Если я накрываю стол сама, то себе я беру тарелку определенного цвета: в прошлом году была зеленая, в этом будет синяя. Важный момент: обычно я ем с белых тарелок, в праздник — непривычный, заметный цвет. Начинаешь обращать внимание, сколько съела, если счет пошел на третий круг, пора остановиться. Я читала рекомендацию есть с красных тарелок, так заметнее, но мне больше подошли холодные тона.
Минимизировать алкоголь
Причина понятна: выпив, мы теряем контроль. Тут мне повезло, я плохо переношу спиртное. Пара бокалов. и я уже на за, а под новогодним столом, поэтому ограничить алкоголь мне легко, слишком неприятны последствия. Взамен я весь день наливаю себе разного вкусного безалкогольного. И много воды, конечно.
Есть медленно
Это не новость. Но меня всегда интересовало другое: как? Если ты голодная, а там икра, киш с лососем и идеальная селедка? Ключевой момент тут снова плотный завтрак и еда заранее. Не голодать, не терпеть и откладывать вкусное на праздник, а потом наброситься. Начинать есть вкусное заранее — на завтрак и на обед.
По большому счету, все секреты сводятся к одному пункту: заботиться о себе и своем удовольствии всесторонне и часто. Чем меньше этой заботы, тем выше риск сорваться с катушек и улететь в непредсказуемом направлении, когда запреты будут сняты.
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