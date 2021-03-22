Квас: польза, вред и можно ли пить беременным женщинам

Не все современные хозяйки умеют сами ставить квас или не имеют на это времени. Тогда мы покупаем квас на разлив из кегов или бочек на улицах. При покупке такого кваса нужно понимать, что это достаточно серьезная вещь – вопрос о «живости» продукта необходимо определять. Если же это будет концентрат – вкус и польза будут сомнительны.

Прежде всего, перед покупкой проверьте дату розлива и наличие всех сертификатов, спросите, как часто моются бочки. Срок хранения заполненной бочки – не более трех суток, и квас при покупке должен быть холодным, иначе это не живой продукт, а обычный квасной лимонад из разведенного порошка, или он уже просрочен.

Квас в бутылках

Естественно, этот квас можно назвать лишь условно-натуральным продуктом. При покупке стоит обращать внимание на такие вещи:

настоящий квас может быть мутным и может давать осадок на дне бутылки,

настоящий квас не хранится долго, у него короткий срок хранения,

внимательно изучите состав – там должны быть сахар, дрожжи, солод и вода.

на этикетке ищите отметку, что продукт получен методом брожения.

Вас должно насторожить, что напиток с газами, либо указание, что напиток изготовили из квасных концентратов. При изготовлении живого кваса концентраты не используют. Чем больше в составе на этикетке букв Е, тем дальше от полезности напитка находится этот квасной лимонад. Польза такого напитка вообще сомнительна.