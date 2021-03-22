Квас: польза, вред и можно ли пить беременным женщинам
История напитка
Квас – исконно славянский напиток, его знают уже тысячи лет. О квасе упоминают древние летописи, и рецепты его передаются в поколениях. Каждая область или селение имеет свои фирменные рецепты этого напитка. Как вы думаете, из чего его делают? Из хлеба, ответите вы и не совсем будете правы – ведь квас готовили практически из любых доступных продуктов.
Различали рябиновый и свекольный квас, морошковый и малиновый, земляничный и барбарисовый. Для его приготовления шли яблоки и груши, брусника и смородина, но и это еще не все. Может быть густой квас, с мятой и корицей, квас для окрошки, суточный, имбирный, белый или красный, квас из листьев смородины и даже из исландского мха!
Один из рецептов кваса зовется «кислыми щами» и варится из двух сортов солода с добавлением дрожжей гречневой муки, разбавленных в особой пропорции водой.
А сладкий сорт кваса с медом и изюмом считался на Руси признаком достатка – это был напиток богатых, бедняки же пили простой свекольный или хлебный квас.
К сожалению, самый популярный и основной в современных городах рецепт кваса – хлебный. Его делают промышленно и дома, заквашивая в банках и емкостях.
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Полезные свойства кваса
За счет своего особого состава квас отлично утоляет жажду и даже насыщает в зной, повышает активность и дает силы для работы, активирует процессы пищеварения, в результате чего улучшается аппетит, он также помогает в переваривании жирных и мясных блюд, восстанавливает баланс жидкости и солей в организме.
Квас содержит достаточно микроэлементов и витаминов, особенно он богат витаминами группы В. За счет образования органических кислот при брожении квас способен стимулировать кислотность желудка, и его очень полезно применять при атрофических гастритах с понижением желудочной секреции. В квасе много витамина С и в Древней Руси его применяли как лекарство от цинги и общего истощения.
За счет образования в процессе брожения молочной кислоты и некоторых других кислот квас при попадании в кишечник оказывает на него действие, подобное кефиру и простокваше, убивает вредную флору, поддерживая свою, полезную. Таким образом, квас – отличная профилактика кишечных расстройств и дисбактериоза.
Польза для мужчин
В древних рукописях указано, что квас усиливал мужскую потенцию, особый рецепт напитка дарили молодым мужчинам в день свадьбы для того, чтобы они давали здоровое потомство. Увы, рецепта не сохранилось, но, скорее всего, подойдет любой качественный квас, так как он богат витаминами и питательными веществами, что крайне важно для страстных ночей.
Польза для женщин
Домашний квас из натуральных продуктов может эффективно применяться для роста волос и укрепления их структуры, им нужно ополаскивать волосы после мытья. Входящие в состав напитка дрожжи помогают в лечении несовершенств кожи. Также он питателен и дает мало калорий, поэтому его можно пить при похудении.
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Вредные свойства кваса
Несмотря на все позитивные стороны кваса, у него есть и некоторые отрицательные стороны. Напиток из-за активных молочной и фруктовых кислот не стоит употреблять людям с гиперацидным гастритом и язвенной болезнью даже в стадии ремиссии – он может спровоцировать обострение и вызвать изжогу.
Противопоказан квас людям с онкологией и проблемами с печенью и желчными путями, камнями в желчном пузыре. Аккуратно его нужно принимать при болезнях почек и мочекаменной болезни. Квас вызывает брожение в кишечнике и может вызвать дискомфорт в пищеварении людей с болезнями кишечника, колитом или энтеритом.
Квас нельзя аллергикам при реакции на дрожжи, злаки, особенно овсянку, при целиакии и реакции на алкоголь. Хотя спирта в квасе содержится очень мало, следует быть аккуратным в его потреблении.
Также не стоит пить квас за рулем – могут возникнуть неприятности с автоинспекцией, особенно при потреблении домашних напитков.
Можно ли пить квас беременным и детям
Во время беременности, лактации и детям в возрасте до 3-5 лет квас применять не рекомендуется, либо его потребление надо резко ограничить – можно выпивать не более стакана домашнего напитка в день. Не стоит пить магазинные бутылочные концентраты. Это объясняется тем, что в некоторых сортах кваса доза алкоголя повышена до 1,5%, и два литра такого кваса будут равноценны бутылке легкого пива.
Конечно, есть сорта кваса, получаемые без спиртового брожения, но они могут вызывать в животе бурление и послабление стула, что при беременности и в детском возрасте тоже не является позитивной стороной. Кроме того, квас может вызывать задержку жидкости в организме и отеки.
Как выбрать квас
Квас из бочек
Не все современные хозяйки умеют сами ставить квас или не имеют на это времени. Тогда мы покупаем квас на разлив из кегов или бочек на улицах. При покупке такого кваса нужно понимать, что это достаточно серьезная вещь – вопрос о «живости» продукта необходимо определять. Если же это будет концентрат – вкус и польза будут сомнительны.
Прежде всего, перед покупкой проверьте дату розлива и наличие всех сертификатов, спросите, как часто моются бочки. Срок хранения заполненной бочки – не более трех суток, и квас при покупке должен быть холодным, иначе это не живой продукт, а обычный квасной лимонад из разведенного порошка, или он уже просрочен.
Квас в бутылках
Естественно, этот квас можно назвать лишь условно-натуральным продуктом. При покупке стоит обращать внимание на такие вещи:
настоящий квас может быть мутным и может давать осадок на дне бутылки,
настоящий квас не хранится долго, у него короткий срок хранения,
внимательно изучите состав – там должны быть сахар, дрожжи, солод и вода.
на этикетке ищите отметку, что продукт получен методом брожения.
Вас должно насторожить, что напиток с газами, либо указание, что напиток изготовили из квасных концентратов. При изготовлении живого кваса концентраты не используют. Чем больше в составе на этикетке букв Е, тем дальше от полезности напитка находится этот квасной лимонад. Польза такого напитка вообще сомнительна.
Фото: shutterstock.com
Как приготовить хлебный квас дома
Чтобы получить наибольшую пользу от кваса, воспользуйтесь нашим рецептом и приготовьте этот древний славянский напиток в домашних условиях.
Рецепт кваса
Ингредиенты:
- Вода - 8 литров,
- Свежие дрожжи - 60 граммов,
- Сахар - 1 стакан,
- Ржаной (бородинский) хлеб - 500-700 граммов,
- Изюм.
Способ приготовления:
Хлеб нарежьте ломтями, высушите до коричневого цвета в духовке (чем темнее будут сухари, тем темнее будет по цвету квас). Сушите хлеб на максимальной температуре, но не пережарьте, в противном случае квас будет горчить.
Вскипятите воду в большой эмалированной кастрюле, выключите огонь, всыпьте сахар и введите сухари. Остудите. Пока вода не станет чуть теплой. Зачерпните немного воды, растворите дрожжи и влейте смесь обратно в кастрюлю, размешайте.
Обвяжите кастрюлю марлей или тканью, дайте квасу бродить 1,5 суток. По окончании срока процедите квас, при желании добавьте сахара. Разлейте квас в банки, бросьте по горсти изюма в каждую (он дополнительно газирует квас). Банки прикройте блюдцами и поставьте на сутки в холодильник. Перелейте квас в новые банки через сито, не допуская попадания осадка, поместите изюм в квас и держите напиток в холодильнике. Квас готов!
Фото: shutterstock.com, freepik.com
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