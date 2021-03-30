Что нельзя делать во время менструации: исключаем ряд лекарств и продуктов

Физиология менструации

Наши прабабушки считали менструацию своего рода обновлением и очищением женщины. В наши дни наука вполне логично объясняет менструацию колебанием гормонов и отторжением эндометрия (внутренней оболочки матки). Он отслаивается, оголяя кровеносные сосуды – отсюда и выделение крови.

Период менструации – это время, когда женщина слабее, чем обычно. Именно поэтому ей необходимо избегать некоторых действий. Ведь даже незначительные ограничения физической активности позволят ей находиться даже в критические дни в превосходной форме. Что же стоит ограничивать и от чего – совсем отказаться?

Ограничьте физические нагрузки

Болезненные ощущения в критические дни могут усилиться, а объем выделений – возрасти, если вы будете заниматься спортом в обычном темпе. Во время месячных воздержитесь от тренировок в спортзале, не поднимайте тяжести, не носите сумок с продуктами и откажитесь от генеральной уборки в доме. Если же вы профессиональная спортсменка и отказаться от тренировок нельзя, сообщите тренеру о вашем состоянии и снизьте интенсивность нагрузок, смените силовые упражнения на облегченные, а интенсивный бег – на пешие прогулки.

Откажитесь от водных и тепловых процедур