Что нельзя делать во время менструации: исключаем ряд лекарств и продуктов
Физиология менструации
Наши прабабушки считали менструацию своего рода обновлением и очищением женщины. В наши дни наука вполне логично объясняет менструацию колебанием гормонов и отторжением эндометрия (внутренней оболочки матки). Он отслаивается, оголяя кровеносные сосуды – отсюда и выделение крови.
Период менструации – это время, когда женщина слабее, чем обычно. Именно поэтому ей необходимо избегать некоторых действий. Ведь даже незначительные ограничения физической активности позволят ей находиться даже в критические дни в превосходной форме. Что же стоит ограничивать и от чего – совсем отказаться?
Ограничьте физические нагрузки
Болезненные ощущения в критические дни могут усилиться, а объем выделений – возрасти, если вы будете заниматься спортом в обычном темпе. Во время месячных воздержитесь от тренировок в спортзале, не поднимайте тяжести, не носите сумок с продуктами и откажитесь от генеральной уборки в доме. Если же вы профессиональная спортсменка и отказаться от тренировок нельзя, сообщите тренеру о вашем состоянии и снизьте интенсивность нагрузок, смените силовые упражнения на облегченные, а интенсивный бег – на пешие прогулки.
Откажитесь от водных и тепловых процедур
В первые дни менструации гинекологи не рекомендуют посещать бассейн, сауну или русскую баню. Причин для того несколько, прежде всего, во время менструации шейка матки слегка приоткрывается, а значит в нее с водой может проникнуть инфекция. Это может привести к острому воспалению матки (эндометриту) или придатков. Также не стоит принимать ванну, лучше принять теплый душ.
Кроме того, воздействие тепловых процедур во время критических дней может усилить приток крови к зоне малого таза, что спровоцирует кровотечение, а вследствие – недомогание и головокружение.
Занимайтесь любовью в презервативе
Вопрос о том, можно ли заниматься сексом во время менструации обсуждается давно, и единого мнения по этому вопросу до сих пор нет. Доводов в пользу занятий сексом приводится несколько – усиливаются или меняются ощущения, нет скованности из-за боязни беременности, усилено выделение слизи и смазки, что уменьшает сухость и дискомфорт при половом акте.
Другие женщины говорят о том, что половая жизнь причиняет дискомфорт или даже боль. Кроме того, многим женщинам неприятны сами выделения и запах, который они производят.
Многие не готовы заниматься любовью из-за опасности инфицирования. Менструальная кровь выделяется из полости матки полностью стерильной, однако она является средой для развития инфекций. А на головке пениса партнера скапливается так называемая смегма, богатая микробами. Поэтому такой половой акт может быть опасен развитием воспалительных процессов в малом тазу.
Лучше не иметь половых контактов во время менструации, но, если вам очень хочется близости, стоит озадачиться приобретением презервативов, а после интимного контакта необходимо принять душ и тщательно обмыть половые органы с привычным средством гигиены.
Ограничьте процедуры и манипуляции
При менструации происходит снижение свертываемости крови и изменение гормонального фона, в результате чего повышается риск осложнений, неблагоприятных реакций и длительной реабилитации. Поэтому, при менструациях врачи не проводят плановых операций, особенно полостных, не удаляют зубы и не проводят процедур. Даже анализ крови и мочи во время менструации может показать искаженные результаты.
Помимо медицины, есть ограничения на проведение методов реабилитации и физиопроцедур. Отменяют ванны и души, тепловые процедуры, лечебную гимнастику, а иногда и массаж. Косметологи также предупреждают пациенток о повышении риска осложнений, которые могут возникать, при процедурах косметического татуажа, инъекций ботокса и других препаратов.
При менструации стоит отказаться от глубоких химических пилингов кожи лица – так как за счет гормонального дисбаланса может проявиться сильная реакция. Не рекомендуются также при менструации процедуры лифтинга и подтяжка кожи нитями.
Как принимать лекарства и питаться во время менструации
Откажитесь от приема медикаментов
Во время менструации есть ограничение на прием некоторых медикаментов, особенно влияющих на свертывание крови и кроветворение. Запрещены анальгин и аспирин, традиционно применяемые с целью облегчения боли и снятия неприятных симптомов недомогания. Лучше заменить их приемом парацетамола, ибупрофена или других средств, без содержания ацетилсалициловой кислоты или ацетаминофена.
Иногда во время менструации временно нарушается переносимость некоторых препаратов, применяемых при хронических болезнях или прописанных врачом для лечения какой-либо инфекции. Тогда корректировку дозы или смену препарата нужно обсудить с врачом.
Следует принимать препараты только по показаниям или рекомендованные к приему на постоянной основе.
Внесите коррективы в питание
Многие считают, что при менструации необходимо ограничение в приеме определённых продуктов или блюд, например, острых или соленых. Однако отечности или негативных явлений в кишечнике такие продукты не вызовут, если вы здоровы. Поэтому, питание остается привычным, но стоит отказаться от алкоголя, он усиливает боли и недомогание. Нет ограничений и в приеме жидкости.
Всегда стоит помнить, что во время менструации организм испытывает повышенные нагрузки, особенно сильным бывает дефицит белка, железа, кальция и фолиевой кислоты. Они принимают участие в обновлении крови и ее свертывании, поэтому, необходимо питаться полноценно.
Голодание или строгие ограничения в питании могут привести к усилению болезненных проявлений, тошноте, головокружению и усилению боли в животе.
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