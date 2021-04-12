7 признаков гормонального дисбаланса: опасные симптомы и последствия

У всех болезней разное амплуа. Одна болезнь наваливается разом, всей своей мощью, бросая дерзкий вызов организму: кто кого?!

Другая подкрадывается незаметно и планомерно терзает: то "укусит", то отпустит, постепенно делая наше существование невыносимым.

А третья шагает вместе с нами рука об руку всю жизнь, влияя на характер, мировоззрение и качество жизни наравне с генами и внешними факторами.

Скрываясь под разными масками, болезни часто становятся неуловимыми. Особенно трудно распознать эндокринное заболевание (когда в организме нарушается нормальная выработка гормонов).

Нередко люди с такими нарушениями прежде, чем попасть «по адресу», обследуются у самых разных специалистов, а, разочаровавшись в традиционной медицине, тщетно занимаются самолечением.

К эндокринологу такие пациенты приходят уже тогда, когда болезнь достигла своего апогея или так изменила свое лицо в результате многочисленных экспериментов со здоровьем, что диагностировать и лечить ее крайне тяжело.