7 признаков гормонального дисбаланса: опасные симптомы и последствия
У всех болезней разное амплуа. Одна болезнь наваливается разом, всей своей мощью, бросая дерзкий вызов организму: кто кого?!
Другая подкрадывается незаметно и планомерно терзает: то "укусит", то отпустит, постепенно делая наше существование невыносимым.
А третья шагает вместе с нами рука об руку всю жизнь, влияя на характер, мировоззрение и качество жизни наравне с генами и внешними факторами.
Скрываясь под разными масками, болезни часто становятся неуловимыми. Особенно трудно распознать эндокринное заболевание (когда в организме нарушается нормальная выработка гормонов).
Нередко люди с такими нарушениями прежде, чем попасть «по адресу», обследуются у самых разных специалистов, а, разочаровавшись в традиционной медицине, тщетно занимаются самолечением.
К эндокринологу такие пациенты приходят уже тогда, когда болезнь достигла своего апогея или так изменила свое лицо в результате многочисленных экспериментов со здоровьем, что диагностировать и лечить ее крайне тяжело.
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Гормональный баланс
Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Часто их проявления похожи на самые разные недуги, а иногда воспринимаются только как косметические дефекты. Поэтому нужно знать тревожные признаки, при появлении которых необходимо сразу обращаться за квалифицированной помощью.
Лучше своевременно исключить опасную патологию, чем потом расплачиваться здоровьем за свою самоуверенность и халатность.
Что такое эндокринная система?
В организме существует множество органов и отдельных клеточных скоплений, способных вырабатывать гормоны и участвовать в эндокринной регуляции жизненно важных функций. Самыми главными считаются гипофиз и гипоталамус. Эти железы располагаются в головном мозге и, соответственно своему положению, управляют всеми остальными органами эндокринной системы: щитовидной и паращитовидными железами, надпочечниками, половыми железами и поджелудочной железой. Поражения гипоталамуса и гипофиза редко проявляются изолированными, специфичными симптомами. Обычно еще и страдает функция подвластных им эндокринных желез.
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Вероятные признаки нарушения гормонального баланса
Похудение на фоне повышенного аппетита. Под рекламным лозунгом «Ем - значит худею!», возможно, скрывается человек с повышенной функцией щитовидной железы. Кроме снижения массы тела обычно беспокоит беспричинное и длительное повышение температуры тела до 37-37,5 ОС, перебои в работе сердца, избыточная потливость, тремор (дрожание) пальцев рук, резкие перепады настроения, нервозность, нарушается сон. При прогрессировании болезни нарушается половая функция. Нередко обращает на себя внимание постоянно удивленный взгляд - пучеглазие. Когда глаза широко раскрыты, блестят и как бы выпирают наружу: между радужной оболочкой и веками - сверху и снизу остается полоска белой склеры.
Ожирение может быть не только проблемой неправильного питания и гиподинамии. Ожирение сопровождает многие эндокринологические расстройства. Если жировая ткань откладывается равномерно по всему телу, аппетит или не изменен, или несколько снижен, беспокоит сухость кожи, слабость, вялость, постоянная сонливость, выпадение и ломкость волос, то можно предположить снижение функции щитовидной железы. У таких людей наблюдается зябкость, снижение температуры тела и артериального давления, охриплость голоса, периодические запоры.
Избыточный рост волос на теле (гипертирхоз) нередко свидетельствует о нарушении функции половых желез. Чаще этот симптом говорит об избыточной выработке тестостерона у женщин. Гипертрихоз в этом случае обычно сопровождается повышением жирности кожи, появлением угревой сыпи, перхоти. Происходит нарушение менструальной и детородной функции.
Багровые растяжки на коже (стрии) - грозный признак расстройства гипоталамо-гипофизарной системы. Нередко в процесс вовлекаются надпочечники. Стрии появляются на коже живота, внутренних поверхностях бедер, в области молочных желез. Отмечается гипертрихоз, нарушение половой функции. Специфическим признаком является кризовое повышение артериального давления до высоких цифр.
Одним из важнейших симптомов нередко бывает ожирение, причем жировая ткань откладывается преимущественно в области лица и шеи, плечевого пояса, живота и спины. Конечности остаются тонкими. Снижается иммунитет.
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Изменение внешности: ранний признак акромегалии. Черты лица становятся грубыми: увеличиваются надбровные дуги, скулы, нижняя челюсть. "Разрастаются" губы, язык становится настолько большим, что нарушается прикус. Такое состояние развивается у взрослых при избыточном образовании гормона роста - соматотропина, который вырабатывается в гипоталамусе. Происходит быстрый рост кистей и стоп. Человек вынужден очень часто менять обувь. Беспокоят жалобы на онемение в конечностях, боли в суставах, охриплость голоса, нарушение половой функции. Кожа становится толстой, жирной, отмечается повышенный рост волос.
Нарушение зрения тоже может быть следствием патологии эндокринной системы. Быстрое и стойкое ухудшение зрения, сопровождающееся упорными головными болями, является поводом для подозрения опухоли гипофиза. При этом характерным признаком является выпадение височных полей зрения, часто развиваются и другие признаки нарушения гормональной регуляции, указанные выше.
Кожный зуд должен стать поводом для определения уровня сахара в крови и может быть ранним признаком сахарного диабета.
При этом зуд чаще возникает в промежности (что заставляет обращаться к гинекологу или дерматовенерологу). Появляется жажда, сухость во рту, увеличивается количество мочи и учащается мочеиспускание. Частым заболеванием становятся фурункулез, ранки и царапины очень медленно заживают, постепенно развивается слабость, быстрая утомляемость. Вес может колебаться как в сторону ожирения, так и в сторону похудения, - в зависимости от формы заболевания и конституции человека.
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Гормональный дисбаланс требует лечения
Некоторые из перечисленных симптомов могут быть расценены нами как банальные признаки переутомления, нехватки витаминов, последствия стрессов на работе и дома. Однако несвоевременное обращение к врачу может сильно снизить возможности излечения и привести к серьезным нарушениям здоровья.
Каким бы не было гормональное расстройство, оно всегда требует медицинского лечения. Без специальной терапии эндокринные заболевания постепенно прогрессируют, и, не причиняя особого беспокойства на начальных этапах, тяжелым отголоском проявляют себя в будущем. На потливость, изменение массы тела, избыточное оволосение вы можете долгое время закрывать глаза, но что делать, когда эти расстройства перерастут в бесплодие или обернутся тяжелой сердечной недостаточностью, инсультом или инфарктом, неоперабельной опухолью?
Современная диагностика гормональных расстройств включает широкий спектр обследований. Иногда врачу бывает достаточно взглянуть на больного, чтобы поставить диагноз. В ряде случаев приходится проводить массу лабораторных и инструментальных исследований, включая определение уровня гормонов и их метаболитов в крови, функциональные нагрузочные пробы, рентгеновскую и УЗИ-диагностику, компьютерную томографию. Многие из эндокринных заболеваний при своевременном обращении поддаются полному излечению, при других необходима постоянная заместительная гормональная терапия, при третьих возникают показания для хирургического лечения.
Относитесь внимательнее к здоровью своему и своих близких. В большинстве случаев при ранней диагностике и правильно подобранном лечении удается взять под контроль или излечить полностью многие эндокринные заболевания.