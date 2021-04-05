Диета при высоком гемоглобине: какие продукты стоит исключить из рациона
Неужели это плохо? Ведь, казалось бы, если гемоглобина много, значит, кровь может переносить больше кислорода. Но это верно лишь отчасти. Организм – это сбалансированная система, и она не терпит недостатка и избытка чего-либо, в том числе и уровня гемоглобина.
Почему гемоглобин повышается?
Чтобы понять суть изменений, необходимо кратко поговорить о том, где и как образуются эритроциты. Их синтезирует костный мозг в ответ на сигналы организма о нехватке кислорода (гипоксии) или в ответ на выделение особых веществ – стимуляторов кроветворения.
Поэтому причинами повышения гемоглобина могут стать болезни, при которых развивается гипоксия – это пневмонии и хронические бронхиты, пневмосклероз. Сюда же относят и курение, оно тоже вызывает гипоксию.
К состояниям, вызывающим увеличение выделения стимуляторов кроветворения, относят опухоли, хронические болезни сердца и сосудов, токсикозы, отравления и многое другое. Кроме того, причиной повышения гемоглобина может стать сгущение крови из-за обезвоживания или жары, обильного потоотделения.
В любом случае, при уровне гемоглобина выше 130-140 г на литр крови у женщин и выше 150 г на литр крови у мужчин необходима консультация врача.
Метод лечения: правильное питание
Конечно, лечение будет исходить из причины болезни, однако одним из важных этапов в любом лечении является правильное питание. Соблюдение диеты дает в большинстве случаев достаточно выраженные результаты, параллельно с медикаментозными средствами терапии. Конкретную диету вам предложит врач, мы же приведем только основные принципы питания.
Первое, что приходит на ум в ситуации с повышенным гемоглобином, это есть меньше продуктов с содержанием железа, но это неверная тактика. Данная практика возможна только гемохроматозе - особом наследственном заболевании с избыточным всасыванием и отложением железа в тканях тела. Только при нем будет показана особая ограничительная диета. Во всех остальных случаях она неоправданна. Поэтому диету необходимо будет строить, исходя из того, что вызывает повышение гемоглобина.
Летнее меню при повышенном гемоглобине
Летом повышение гемоглобина возникает при избыточном потоотделении и потерях жидкости без адекватного их восполнения. Организм, в том числе и кровь, страдают от обезвоживания, и диета должна быть направлена на адекватное восполнение потерь жидкости.
Фото: freepik.com
Летом многие отказываются от супов в пользу более плотной пищи, и это не очень хорошо. Супы и первые блюда необходимы ежедневно – просто перейдите на холодные супы: гаспаччо, свекольник, окрошку и легкие овощные супчики.
Летом полезно снизить потребление красной рыбы и мяса, перейдя на овощные и молочные блюда. Овощи – это источник дополнительной жидкости и витаминов, а железа в них немного. Молочные блюда – конкуренты железа в питании, кальций из них затрудняет всасывание железа из кишечника.
Сделайте себе летом один мясной и один рыбный день, все остальное в питании в жару – супы, салаты и молочные блюда.
Пейте больше жидкости
Многие люди сознательно ограничивают себя в жидкости летом, чтобы меньше потеть. Однако потоотделение – это механизм охлаждения организма, оно помогает телу не перегреться. А обезвоженное тело перегревается быстрее – отсюда сонливость, вялость и головные боли, плохое самочувствие. Необходимо пить достаточно жидкости, в среднем, не менее 50 мл воды на килограмм тела в сутки, а летом – и больше. Считается вся жидкость из пищи и питья.
Пейте чай – черный и зеленый, травяные настои, компоты. Также полезно пить питьевую или слабо-минеральную воду. Помните, что соки и газировки, даже несладкие, плохо утоляют жажду, углекислота и сахар усиливают жажду и потоотделение.
Пить нужно мелкими глотками, каждые полчаса по 50-100 мл жидкости. И еще – жидкость должна быть не холодной, а комнатной температуры, то есть примерно 20-25 градусов.
Что стоит исключить?
Есть категория продуктов, которые при высоком гемоглобине могут существенно навредить – это алкоголь, даже в минимальных его количествах. Этиловый спирт и продукты его распада оказывают стимулирующее действие на кроветворение. Поэтому у употребляющих алкоголь людей гемоглобин нормальный или высокий.
При высоком гемоглобине не следует принимать витамины и пищевые добавки, содержащие железо и его активаторы. Таковым является витамин С, содержащийся во многих продуктах. Для поддержания жизнедеятельности организм его получит из пищи, дополнительно обогащать рацион им не следует.
Много железа в морепродуктах, особенно в сырой рыбе и морских обитателях. Поэтому откажитесь от этих блюд или сильно ограничьте их потребление. Стоит также сократить потребление красной рыбу и сушеных видов рыбы (особенно с пивом).
Ограничьте употребление сахара и продуктов, его содержащих – торты, выпечку, шоколад и конфеты. Хотя в сладостях и мало железа, но в кишечнике они создают благоприятную среду для всасывания его из пищи.
Полезные продукты
Фото: freepik.com
Есть продукты, которые помогают в борьбе с высоким гемоглобином – это орехи и цельнозерновые блюда: рис, хлебцы, полезен сыр тофу. Также полезны фасоль и шпинат, виноград и абрикосы. Но, в любом случае, составление рациона будет зависеть от болезни, вызвавшей повышение гемоглобина.
***
Конечно, повышение гемоглобина – серьезный симптом, и игнорировать его не стоит. Но и впадать в панику, подозревая у себя тяжелую болезнь, тоже неправильно. Смените пищевой и питьевой режим и сделайте анализ крови - скорее всего, результат окажется вполне нормальным.
А вы знаете свой уровень гемоглобина?
Фото: freepik.com, shutterstock.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!