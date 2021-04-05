Диета при высоком гемоглобине: какие продукты стоит исключить из рациона

Неужели это плохо? Ведь, казалось бы, если гемоглобина много, значит, кровь может переносить больше кислорода. Но это верно лишь отчасти. Организм – это сбалансированная система, и она не терпит недостатка и избытка чего-либо, в том числе и уровня гемоглобина.

Почему гемоглобин повышается?

Чтобы понять суть изменений, необходимо кратко поговорить о том, где и как образуются эритроциты. Их синтезирует костный мозг в ответ на сигналы организма о нехватке кислорода (гипоксии) или в ответ на выделение особых веществ – стимуляторов кроветворения.

Поэтому причинами повышения гемоглобина могут стать болезни, при которых развивается гипоксия – это пневмонии и хронические бронхиты, пневмосклероз. Сюда же относят и курение, оно тоже вызывает гипоксию.

К состояниям, вызывающим увеличение выделения стимуляторов кроветворения, относят опухоли, хронические болезни сердца и сосудов, токсикозы, отравления и многое другое. Кроме того, причиной повышения гемоглобина может стать сгущение крови из-за обезвоживания или жары, обильного потоотделения.

В любом случае, при уровне гемоглобина выше 130-140 г на литр крови у женщин и выше 150 г на литр крови у мужчин необходима консультация врача.

Метод лечения: правильное питание

Конечно, лечение будет исходить из причины болезни, однако одним из важных этапов в любом лечении является правильное питание. Соблюдение диеты дает в большинстве случаев достаточно выраженные результаты, параллельно с медикаментозными средствами терапии. Конкретную диету вам предложит врач, мы же приведем только основные принципы питания.

Первое, что приходит на ум в ситуации с повышенным гемоглобином, это есть меньше продуктов с содержанием железа, но это неверная тактика. Данная практика возможна только гемохроматозе - особом наследственном заболевании с избыточным всасыванием и отложением железа в тканях тела. Только при нем будет показана особая ограничительная диета. Во всех остальных случаях она неоправданна. Поэтому диету необходимо будет строить, исходя из того, что вызывает повышение гемоглобина.

Летнее меню при повышенном гемоглобине

Летом повышение гемоглобина возникает при избыточном потоотделении и потерях жидкости без адекватного их восполнения. Организм, в том числе и кровь, страдают от обезвоживания, и диета должна быть направлена на адекватное восполнение потерь жидкости.