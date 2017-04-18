Во-первых, если хочется бананов, то самое разумное — есть бананы. Во-вторых, разложить все человеческие потребности в три колонки таблички — это, по меньшей мере, наивно. Ну и, в-третьих, далеко не все мы «интуитивные» едоки — так что объяснять свои пищевые запросы исключительно зовом природы вряд ли имеем право.
Организм — очень тонкая система, и гадать бесполезно. Может быть, продукт не сам по себе содержит нечто ценное для организма, а лишь дает старт процессу, в результате которого вырабатывается необходимое. При этом очень важно отличать физиологию от эмоциональных желаний.
Григорий Павловский Врач-психотерапевт, специалист по коррекции пищевого поведения Центра терапии расстройств питания и пищевого поведения IntuEat