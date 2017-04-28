В 2012 году она, устав стыдиться собственного тела, решила заняться йогой. Но все было настолько плохо, что она не рискнула даже пойти в зал: такое количество осуждающих взглядов — кто бы выдержал?
Джессамин решила заниматься дома «для себя»… Пять лет спустя она стала сертифицированным преподавателем йоги, автором бестселлера «Йога для каждого», у нее почти 300 000 подписчиков в Инстаграме. И она нисколечко не похудела. Ей нравится опровергать идею, будто бы все беды — от ожирения, что толстые люди малоподвижны и больны. Она гибка, подвижна и абсолютно здорова. Стэнли считает, что идеальный инструктор йоги (как, впрочем, любой фитнес-инструктор) и не должен быть похожим на картинку из глянцевого журнала. Ведь когда люди со своим ИМТ>25 приходят в спортзал и видят тренера-фитоняшку, им хочется чего? Смыться немедленно.
Они начинают желать другое тело и осуждать свое. А ведь это совсем не то, что должна приносить людям йога.
Совсем другое дело — прийти в зал и увидеть там Джессамин, легко встающую на мостик или садящуюся на шпагат. «Ну если даже она смогла, то я точно смогу», — думаете вы и остаетесь. Хотя вот это вот «даже она» — и есть основной бич всех толстых. Культура последних трех десятилетий сформировалась в режиме фэтшейминга: толстых людей не просто врачи не одобряют, а все приличные граждане считают своим долгом выказать им презрение и неприязнь. Все настолько страшно, что и сами обладатели (а особенно обладательницы) высокого ИМТ стыдятся себя и проводят жизнь в борьбе с собою. Вопрос: кто побеждает в этой борьбе? И кто будет побежденным?
Ненависть к себе — это аддикция. Как наркомания: если вы допустили неприятие своего тела, вам придется бороться с этим пожизненно. Не думайте, что я смогла укрыться в крепости бодипозитива. Мне ежедневно требуется немало усилий, чтобы не замечать осуждающих взглядов.
Джессамин неоднократно объясняла своим поклонникам, что выбрала из всех видов фитнеса именно йогу потому, что смысл ее — не в исправлении тела, а в принятии себя. Да, и своего тела тоже — такого, какое есть, а не такого, каким ему велят быть «нормальные люди».
Нормальность вообще понятие относительное. Стэнли смирилась и приняла как должное, что отнюдь не все ее подписчики в соцсетях приходят за вдохновением. Примерно каждый третий заходит высказать свое «фи».
Когда на Passion в «Реальную историю» о девушке, которая боролась с анорексией, набежали с комментариями доброжелатели, разглядевшие, что «10 кг явно лишние», мы удивились и расстроились. Но просмотрев соцсети, обнаружили, что это действительно тенденция: человек, «сам себя сделавший в спортзале» просто не в силах пройти мимо толстого (пока это так называется) и не высказаться. В комментарии к Стэнли тоже регулярно прибегают борцы за здоровое стройное тело. Они откровенно насмехаются, стыдят, указывают на недостатки. Но гуру «полной йоги» их не банит. И даже не всегда удостаивает ответа.
В какой-то момент ты понимаешь, что этим людям плохо и грустно. И они хотят, чтобы тебе тоже было грустно. Я не удаляю комменты, не блокирую — мне плевать.
В принципе, это отдельный феномен, достойный изучения. Кто наиболее агрессивен по отношению к людям, которые смеют быть счастливыми в своем весе? Недавно похудевшие! Те, кто не был толстым никогда, или те, кто был толстым, но не успел расстроиться по этому поводу, потому что семья-любовь-работа-путешествия, не особенно интересуются обсуждением (а тем более осуждением) чужой комплекции. В фитнес-культе, как в любой религии, особенно зверствуют неофиты. Им действительно обидно: они страдают, отказывают себе в еде, ежедневно преодолевают препятствия и стонут от боли в мышцах, а какая-то толстушка просто живет и радуется.
100 лет назад, когда еще не было соцсетей и Джессамин Стэнли, у нас была Фаина Раневская. Это она сказала: «Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой, то морда становится меньше, но грустнее». И если вас стали раздражать счастливые люди, возможно, вам нужна передышка.
Фото: instagram.com
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