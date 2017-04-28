В 2012 году она, устав стыдиться собственного тела, решила заняться йогой. Но все было настолько плохо, что она не рискнула даже пойти в зал: такое количество осуждающих взглядов — кто бы выдержал?

Джессамин решила заниматься дома «для себя»… Пять лет спустя она стала сертифицированным преподавателем йоги, автором бестселлера «Йога для каждого», у нее почти 300 000 подписчиков в Инстаграме. И она нисколечко не похудела. Ей нравится опровергать идею, будто бы все беды — от ожирения, что толстые люди малоподвижны и больны. Она гибка, подвижна и абсолютно здорова. Стэнли считает, что идеальный инструктор йоги (как, впрочем, любой фитнес-инструктор) и не должен быть похожим на картинку из глянцевого журнала. Ведь когда люди со своим ИМТ>25 приходят в спортзал и видят тренера-фитоняшку, им хочется чего? Смыться немедленно.

Они начинают желать другое тело и осуждать свое. А ведь это совсем не то, что должна приносить людям йога. Джессамин Стэнли

Совсем другое дело — прийти в зал и увидеть там Джессамин, легко встающую на мостик или садящуюся на шпагат. «Ну если даже она смогла, то я точно смогу», — думаете вы и остаетесь. Хотя вот это вот «даже она» — и есть основной бич всех толстых. Культура последних трех десятилетий сформировалась в режиме фэтшейминга: толстых людей не просто врачи не одобряют, а все приличные граждане считают своим долгом выказать им презрение и неприязнь. Все настолько страшно, что и сами обладатели (а особенно обладательницы) высокого ИМТ стыдятся себя и проводят жизнь в борьбе с собою. Вопрос: кто побеждает в этой борьбе? И кто будет побежденным?

Ненависть к себе — это аддикция. Как наркомания: если вы допустили неприятие своего тела, вам придется бороться с этим пожизненно. Не думайте, что я смогла укрыться в крепости бодипозитива. Мне ежедневно требуется немало усилий, чтобы не замечать осуждающих взглядов. Джессамин Стэнли

Джессамин неоднократно объясняла своим поклонникам, что выбрала из всех видов фитнеса именно йогу потому, что смысл ее — не в исправлении тела, а в принятии себя. Да, и своего тела тоже — такого, какое есть, а не такого, каким ему велят быть «нормальные люди».

Нормальность вообще понятие относительное. Стэнли смирилась и приняла как должное, что отнюдь не все ее подписчики в соцсетях приходят за вдохновением. Примерно каждый третий заходит высказать свое «фи».

Когда на Passion в «Реальную историю» о девушке, которая боролась с анорексией, набежали с комментариями доброжелатели, разглядевшие, что «10 кг явно лишние», мы удивились и расстроились. Но просмотрев соцсети, обнаружили, что это действительно тенденция: человек, «сам себя сделавший в спортзале» просто не в силах пройти мимо толстого (пока это так называется) и не высказаться. В комментарии к Стэнли тоже регулярно прибегают борцы за здоровое стройное тело. Они откровенно насмехаются, стыдят, указывают на недостатки. Но гуру «полной йоги» их не банит. И даже не всегда удостаивает ответа.

В какой-то момент ты понимаешь, что этим людям плохо и грустно. И они хотят, чтобы тебе тоже было грустно. Я не удаляю комменты, не блокирую — мне плевать. Джессамин Стэнли

В принципе, это отдельный феномен, достойный изучения. Кто наиболее агрессивен по отношению к людям, которые смеют быть счастливыми в своем весе? Недавно похудевшие! Те, кто не был толстым никогда, или те, кто был толстым, но не успел расстроиться по этому поводу, потому что семья-любовь-работа-путешествия, не особенно интересуются обсуждением (а тем более осуждением) чужой комплекции. В фитнес-культе, как в любой религии, особенно зверствуют неофиты. Им действительно обидно: они страдают, отказывают себе в еде, ежедневно преодолевают препятствия и стонут от боли в мышцах, а какая-то толстушка просто живет и радуется.

100 лет назад, когда еще не было соцсетей и Джессамин Стэнли, у нас была Фаина Раневская. Это она сказала: «Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой, то морда становится меньше, но грустнее». И если вас стали раздражать счастливые люди, возможно, вам нужна передышка.

Фото: instagram.com

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