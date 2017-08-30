Женщины с возрастом толстеют, мужчины отращивают животики, даже если не стали больше есть и меньше бегать. Почему это происходит?

Традиционное объяснение сводится к простенькому: «С возрастом замедляется обмен веществ». Ну, раз обмен веществ, значит, нам с вами к эндокринологу.

Гормоны помогают организму изнутри адаптироваться к внешней среде. Они регулируют активность всех его клеток и процессов, влияют как на метаболизм, так и на количество жировой и мышечной тканей. Но метаболизм жировой ткани у мужчин и у женщин регулируется по-разному.

У женщин

Эстрогены — это женские половые гормоны. При достаточной концентрации в организме они препятствуют накоплению избыточной жировой массы. По статистике, у женщин с высокой концентрацией эстрогенов реже возникают проблемы с весом (при прочих равных, разумеется).

На выработку половых гормонов влияет активность гипофиза, которая снижается с возрастом. Уровень эстрогенов падает — доля жира увеличивается. Но на мышечную массу никакого заметного влияния это не оказывает.

У мужчин

Возрастной набор веса у мужчин связан со многими факторами, самым очевидным из которых является андрогенодефицит. Синдром андрогенного дефицита характеризуется недостаточностью мужского полового гормона тестостерона, который отвечает за окончательное формирование мужских половых органов, появление растительности на теле, стимулирует рост мышечной массы и сжигание жира. К симптомам андрогенного дефицита относятся снижение концентрации и внимания, снижение полового влечения.

Как показали многочисленные исследования, у мужчин и жировая, и мышечная масса напрямую связаны с концентрацией тестостерона. При низком тестостероне увеличивается доля жира, а тонус и масса мышц снижаются. В результате мужчина набирает вес.

Самое печальное, что это замкнутый круг: наличие лишнего жира негативно сказывается на продукции половых гормонов и в целом на здоровье. Повышаются риски таких заболеваний, как дислипидемия (повышение холестерина), сахарный диабет, гипертензия (повышение артериального давления). Поэтому с лишним весом надо начинать борьбу, когда проблема только намечается.