Если вы ходите на работу пешком, то экономите не только на бензине, но и на спортзале!

Современный человек загнан в жесткие рамки: чтобы быть здоровым и красивым, надо ходить в спортзал; чтобы ходить в спортзал, нужно много денег; чтобы было много денег, надо много работать; если много работать, на спортзал не остается ни времени, ни сил… Как же жить? Есть способ держать организм в форме, не сильно отвлекаясь от дел. Для здоровья, стройности и долголетия нам требуется два вида нагрузок: кардиотренировки — для сердца и сосудов, и силовые упражнения — для тонуса мышц и укрепления костей. Поэтому, желая сэкономить на спортзале, вы можете регулярно практиковать что-то из этого списка (все вместе или даже что-нибудь одно).

Уборка квартиры

Или работа на даче. Мыть полы или косить травку на газоне мало кто любит. Но если думать, что при этом вы одновременно убиваете двух зайцев — одного по имени «бардак», второго по имени «жир», то сразу становится как-то легче. Во время уборки преобладает кардионагрузка. Прополка и покос — это уже силовая тренировка. Тут очень важно обратить внимание на то, в каком положении вы все это делаете: если скрючились, то вреда будет больше, чем пользы. Старайтесь держать спину ровно!