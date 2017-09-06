Как похудеть за один год, ничего специально не делая
Ленитесь безнаказанно дальше. Мы не погоним вас бегать по утрам и отжиматься после работы. Мы не отнимем у вас последний пончик и не заставим считать калории. Весь фокус в том, чтобы к здоровому образу перейти крадучись — так, чтобы вы и сами этого не заметили.
Подумайте о долгосрочной перспективе
Тактика «маленьких шагов» очень популярна, но она не работает. Когда у вас есть задача похудеть за неделю на 1 кг, вы будете дважды в день вставать на весы и постоянно думать о еде. Мыслите масштабно: раз вы переходите на ЗОЖ, то жить вам еще долго.
Провести основную часть своей жизни вы хотите в весовой категории (например) 60 кг — вот к этой цифре и будем двигаться, не ограничивая себя никакими конкретными сроками. Для этого, конечно, придется организовать план питания и фитнеса, которого вы сможете придерживаться примерно всегда.
Все хотят быстрого результата за короткое время. Это несложно, в общем-то, — на пару месяцев сжать волю в кулак. Проблема в том, что как только вы этот кулак разожмете, вес вернется. Похудение — долгая игра. Удержание веса — пожизненная. Поэтому не надо себя истязать.
Сделайте мелкую уступку ЗОЖ
Совсем мелкую — чтобы вам не жалко было. Изымите кусочек сахара из каждой чашки кофе и добавьте пару дополнительных движений к ежедневной нагрузке.
Три кусочка сахара в кофе или чай — это 5,5 кг сахара в год. Кладите два кусочка. Если сможете — один. Сколько раз в день вы пьете чай с сахаром? Можете посчитать, сколько глюкозы в вас не попадет из-за такой, казалось бы, мизерной уступки.
Еще три раза в неделю добавьте 30 минут кардионагрузок. Сколько времени вы сейчас проводите в спортзале? Час? Пусть будет полтора.
Не ходите в спортзал вообще? Ладно. Тогда просто три раза в неделю по полчаса — быстрого бодрого хода (по делу или без дела). Вы можете ничего не чувствовать, но за год наберете дополнительных 78 часов кардиотренировки. Мелочи имеют большое значение.
И еще одну мелкую уступку
Жир можно спрятать от себя так же незаметно, как сахар. Для начала смиритесь с мыслью, что больше ничего не жарите на масле. Запекать в духовке — можно. Жарить на гриле — тоже пока можно.
Ешьте всего понемногу. Не загоняйте себя в жесткие рамки: из них всегда хочется вырваться.
Тренируйтесь между делом
Часто проблема упирается в нехватку времени. Вы не ходите в спортзал, потому что некогда. Не делаете зарядку дома, потому что и так не высыпаетесь. Не бегаете в парке, потому что… Потому что!
Самые здоровые сообщества в мире активны в течение всего дня. Люди в деревнях в целом здоровее своих городских ровесников. И дело не только в свежем воздухе. Дело в постоянных и неизбежных физических нагрузках: из пункта А в пункт В можно добраться либо пешком, либо на велосипеде — вот вам и кардионагрузка. Огород надо вспахивать, сад возделывать, урожай грузить, хлеб месить руками… Такие случайные упражнения позволяют держать тело в тонусе.
Что вы можете сделать для себя в городе? Откажитесь от лифта. Не так важно, на каком этаже вы живете — сначала поднимайтись на тот, до которого сил хватит, остаток пути проедете на лифте. Прибавляйте к пешему подъему, скажем, по одному этажу в месяц. 12 этажей через год — очень неплохо!
Пользуйтесь городским транспортом — избавите себя и от пробок, и от гиподинамии. По эскалатору в метро тоже поднимайтесь и спускайтесь пешком. Не идите сразу на рекорд: проходите столько, сколько сможете, прибавляя в день по ступеньке.
Ну и не ставьте себя в зависимость от автобусов — ходите пешком, катайтесь на велосипеде.
Главное, следуйте выбранному курсу ежедневно и неуклонно. Вы будете удивлены, сравнив свои параметры сейчас и через год.
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