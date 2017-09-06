О пользе спорта и правильного питания знают все. Почему же не все следуют полезным рекомендациям? Потому что лень! Так вот, это советы для тех, кому лень.

Ленитесь безнаказанно дальше. Мы не погоним вас бегать по утрам и отжиматься после работы. Мы не отнимем у вас последний пончик и не заставим считать калории. Весь фокус в том, чтобы к здоровому образу перейти крадучись — так, чтобы вы и сами этого не заметили.

Илья Мелехин, врач спортивной медицины и реабилитации медицинского центра «Атлас»

Подумайте о долгосрочной перспективе Тактика «маленьких шагов» очень популярна, но она не работает. Когда у вас есть задача похудеть за неделю на 1 кг, вы будете дважды в день вставать на весы и постоянно думать о еде. Мыслите масштабно: раз вы переходите на ЗОЖ, то жить вам еще долго.

Провести основную часть своей жизни вы хотите в весовой категории (например) 60 кг — вот к этой цифре и будем двигаться, не ограничивая себя никакими конкретными сроками. Для этого, конечно, придется организовать план питания и фитнеса, которого вы сможете придерживаться примерно всегда. Все хотят быстрого результата за короткое время. Это несложно, в общем-то, — на пару месяцев сжать волю в кулак. Проблема в том, что как только вы этот кулак разожмете, вес вернется. Похудение — долгая игра. Удержание веса — пожизненная. Поэтому не надо себя истязать. Сделайте мелкую уступку ЗОЖ

Совсем мелкую — чтобы вам не жалко было. Изымите кусочек сахара из каждой чашки кофе и добавьте пару дополнительных движений к ежедневной нагрузке. Три кусочка сахара в кофе или чай — это 5,5 кг сахара в год. Кладите два кусочка. Если сможете — один. Сколько раз в день вы пьете чай с сахаром? Можете посчитать, сколько глюкозы в вас не попадет из-за такой, казалось бы, мизерной уступки. Еще три раза в неделю добавьте 30 минут кардионагрузок. Сколько времени вы сейчас проводите в спортзале? Час? Пусть будет полтора. Не ходите в спортзал вообще? Ладно. Тогда просто три раза в неделю по полчаса — быстрого бодрого хода (по делу или без дела). Вы можете ничего не чувствовать, но за год наберете дополнительных 78 часов кардиотренировки. Мелочи имеют большое значение. И еще одну мелкую уступку Жир можно спрятать от себя так же незаметно, как сахар. Для начала смиритесь с мыслью, что больше ничего не жарите на масле. Запекать в духовке — можно. Жарить на гриле — тоже пока можно. Ешьте всего понемногу. Не загоняйте себя в жесткие рамки: из них всегда хочется вырваться. Тренируйтесь между делом

Часто проблема упирается в нехватку времени. Вы не ходите в спортзал, потому что некогда. Не делаете зарядку дома, потому что и так не высыпаетесь. Не бегаете в парке, потому что… Потому что! Самые здоровые сообщества в мире активны в течение всего дня. Люди в деревнях в целом здоровее своих городских ровесников. И дело не только в свежем воздухе. Дело в постоянных и неизбежных физических нагрузках: из пункта А в пункт В можно добраться либо пешком, либо на велосипеде — вот вам и кардионагрузка. Огород надо вспахивать, сад возделывать, урожай грузить, хлеб месить руками… Такие случайные упражнения позволяют держать тело в тонусе.