Экспресс-детокс в домашних условиях: как быстро привести себя в форму

Цель: поддержание электролитного баланса, выведение токсинов, нормализация пищеварения

Ежедневно выпивайте не менее двух литров жидкости. Это основа детоксикации, а также сохранение молодости кожи. Лучше всего для детоксикации подходит чистая питьевая вода, свежий овощной сок и травяной чай — в эти напитках нет сахаров и кофеина, так что без изменений остаются уровни инсулина и кортизола.

День на алкалиновой диете

Цель: улучшение кислотно-щелочного баланса тела

В течение дня необходимо есть термически обработанную ощелачивающую пищу. Примерный вариант: теплый суп-пюре из зеленых овощей три раза в день, а также два литра чистой питьевой воды без газа. Объем порции — 200 мл. Даже один разгрузочный день в неделю поможет существенно уменьшить накопления солей, повысить сопротивляемость тела инфекциям и улучшить работоспособность.

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