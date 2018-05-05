Голая йога, марафоны и еще 5 спортивных антитрендов

Стимулировать мышцы током вместо того, чтобы по-честному напрягаться, это не просто не круто. Это имеет массу противопоказаний! То же, кстати, касается вибрационных тренингов, которые были на пике популярности еще пару лет назад.

Программы похудения в смартфоне

Идет ли речь о тренировках или диетах, нужен очный контроль специалиста, если вы нацелены на серьезный результат. А программы льстят, занимаются приписками… И к тому же их так легко обмануть! Сколько раз вы размахивали руками, чтобы накрутить цифры на шагомере?

Марафонские забеги

Сейчас модно больше думать о здоровье, чем о славе. А для здоровья 5 или 10 км вполне достаточно. Все, что свыше, приводит к кровавым мозолям и быстрому износу коленных суставов.

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