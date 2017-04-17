Вы можете брать на себя мужские функции и даже нарастить мускулатуру по мужскому типу, но надо понимать, что чем-то чисто женским придется за это заплатить.

Идеи гендерного равенства победили почти повсеместно. Но анатомически и физиологически женщины по-прежнему отличаются от мужчин — и с этим ничего не поделаешь. Репродуктивная система мужчин расположена снаружи тела, репродуктивная система женщин — внутри, в животе. Потому повышение внутрибрюшного давления для нас будет иметь гораздо больше негативных последствий, чем для них.

Помните, мы уже рассказывали об упражнениях, вредных с точки зрения ортопеда? Почти все они нехороши и с точки зрения гинеколога.

Инна Кондрашова Акушер-гинеколог медицинского центра «Атлас», к.м.н.

Популярные упражнения могут привести к опасным состояниям, чаще всего к опущению органов малого таза. Да и в целом ежедневные интенсивные нагрузки не особо полезны для женского организма. Организму нужно время для восстановления, это во-первых. А во-вторых, во время интенсивных (особенно силовых) упражнений вырабатывается тестостерон — мужской гормон. Практически у всех женщин, профессионально занятых в тяжелых видах спорта, нарушается гормональный фон, менструальный цикл, обмен веществ. Поэтому если вы решили сделать себе рельефную фигуру, запаситесь терпением и увеличивайте нагрузку постепенно. Если во время занятий чувствуете, что напрягаются уже не только прорабатываемые мышцы, но и все тело, и становится очень тяжело, не мучайте себя и не тратьте свое здоровье, остановитесь вовремя. Это, конечно, всегда вопрос приоритетов: что вам важнее — быстро «прорисовать» кубики на животе или долго сохранять репродуктивную функцию.

Если вы почувствовали какой-либо дискомфорт, немедленно обратитесь к врачу. На ранних стадиях опущение органов малого таза лечится специальными упражнениями, а вот если довести до поздних, может потребоваться хирургическое вмешательство.