Идеи гендерного равенства победили почти повсеместно. Но анатомически и физиологически женщины по-прежнему отличаются от мужчин — и с этим ничего не поделаешь. Репродуктивная система мужчин расположена снаружи тела, репродуктивная система женщин — внутри, в животе. Потому повышение внутрибрюшного давления для нас будет иметь гораздо больше негативных последствий, чем для них.
Помните, мы уже рассказывали об упражнениях, вредных с точки зрения ортопеда? Почти все они нехороши и с точки зрения гинеколога.
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Популярные упражнения могут привести к опасным состояниям, чаще всего к опущению органов малого таза. Да и в целом ежедневные интенсивные нагрузки не особо полезны для женского организма. Организму нужно время для восстановления, это во-первых. А во-вторых, во время интенсивных (особенно силовых) упражнений вырабатывается тестостерон — мужской гормон. Практически у всех женщин, профессионально занятых в тяжелых видах спорта, нарушается гормональный фон, менструальный цикл, обмен веществ. Поэтому если вы решили сделать себе рельефную фигуру, запаситесь терпением и увеличивайте нагрузку постепенно. Если во время занятий чувствуете, что напрягаются уже не только прорабатываемые мышцы, но и все тело, и становится очень тяжело, не мучайте себя и не тратьте свое здоровье, остановитесь вовремя. Это, конечно, всегда вопрос приоритетов: что вам важнее — быстро «прорисовать» кубики на животе или долго сохранять репродуктивную функцию.
Если вы почувствовали какой-либо дискомфорт, немедленно обратитесь к врачу. На ранних стадиях опущение органов малого таза лечится специальными упражнениями, а вот если довести до поздних, может потребоваться хирургическое вмешательство.
Тот, кто этот опус написал(а), сама не занимается ни йогой ни фитнесом. Что за чушь! Куда редактор смотрит.
с головой не дружишь? перечитай статью.
При чем тут йога, простите? Ненормативную лексику зачистила. Но столько агрессии - это, надо понимать, от избытка тестостерона?
Чушь 100%. Пролблемы у профи билдерш, лифтерш и прочих накачанных девушек, не от тяжелых нагрузок с железом, а от стероидов и химии, поскольку нарастить столько мышц женщине без фармы нельзя. Отсюда сбой гормоналки, нарушение цикла и т.д и т.п, попробуйте поглушить тестостерон почем зря.
лифтерша, эта татка, которая за исправностью лифта следит?