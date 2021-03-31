Как избавиться от головной боли без таблеток в домашних условиях

Какие способы избавиться от головной боли без таблеток существуют? Мы собрали самые популярные варианты, чтобы помочь себе в домашних условиях или там, где нет возможности принять лекарство.

Ароматерапия против головной боли

Ароматы эфирных масел различных растений использовали еще в древности, ими лечили многие болезни. От головной боли помогает аромат лаванды – он расслабляет, снимает напряжение и успокаивает, помогает уснуть.

Если не любите лаванду, поможет мята – она также внимает стресс и успокаивает нервы, от которых порой болит голова. Рекомендуют втирать мятное масло в кожу головы на протяжении десяти минут. Если нет мятного масла, можно использовать свежие листочки мяты: растереть их в кашицу и приложить, мягко втирая, на область висков, затылка и темени.

Можно выпить мятного чая с медом. В сумочку положите флакон с маслом мяты или лаванды, и при первых признаках боли откройте его и подышите ароматами около минуты каждым носовым ходом.

Спасительный холод

При головной боли из-за перенапряжения, аллергии, спазмов или простуды помогает холод. Оберните лед полотенцем или смочите полотняную салфетку в холодной воде, приложите ко лбу и вискам. Если вся голова болит, можно приложить холод еще и к шее и плечам.

Внимание: Не используйте лед, не обернув его в полотенце. Это вызовет спазм сосудов и, после небольшого облегчения, усилит боль.

Успокоительное тепло

Если головная боль связана с нарушением кровообращения из-за шейного остеохондроза или спазма мышц, кровоснабжение головы нарушается. Необходимо расширить сосуды, приложив к области шеи грелку с горячей водой или принять горячий душ на область шеи.

Кстати, душ сам по себе отлично снимает приступы головной боли, особенно контрастный. Если грелки или душа поблизости нет, помогает круговое вращение головой для разминания мышц и легкое растирание области задней поверхности шеи или укутывание шеи шерстяным платком.

Свежий воздух при головных болях