6 обязательных прививок для взрослых, о которых вы могли забыть

Существует ряд прививок, выполнение которых необходимо во взрослом возрасте. Некоторые из них выполняются также и детстве, согласно национальному календарю прививок, но требуют повторного применения во взрослом возрасте; некоторые рутинно в детстве не выполняются в принципе, и становятся целесообразными с возрастом.
Зачем нужны прививки: показания и противопоказания
Цель вакцинации — профилактика инфекционных заболеваний. Иммунитет, сформировавшийся после введения вакцины, может быть стойким (обеспечивает полную невосприимчивость к заболеванию), либо существенно облегчает тяжесть течения уже развившейся болезни. Вопреки многим убеждениям, показаний к проведению вакцинаций несоизмеримо больше, нежели противопоказаний.
Зачастую пациент считает противопоказанием к прививке общее недомогание, легкий насморк. Это заблуждение.
С другой стороны, к сожалению, многие врачи необоснованно настаивают на необходимости широкого обследования перед вакцинацией.
Общими противопоказаниями считаются тяжелая аллергическая реакция, например, анафилактический шок, на предыдущее введение конкретной вакцины либо на один из компонентов вакцины. Как относительное общее противопоказание расцениваются любые острые заболевания с лихорадкой или без, в этом случае вакцинацию следует выполнять с осторожностью и требуется дополнительные меры наблюдения. По этой причине перед каждой вакцинацией необходимо проведение консультации врача-терапевта, врача общей практики или инфекциониста для оценки истории заболеваний пациента и его текущего состояния и самочувствия.
Далее приведены 6 вакцин, применение которых у взрослых имеет наибольшее значение.
1. Папилломавирус человека (ВПЧ)
Некоторые типы этого вируса ассоциированы с риском рака шейки матки, и вакцинация расценивается как эффективная мера профилактики.
Вакцинированы должны быть женщины в возрасте до 26 лет и мужчины — до 21 года. Режим вакцинации включает в себя 3 последовательных введения: первое, второе – через 1 месяц, третье – через 6 месяцев от первого. Если вакцинация была инициирована в возрасте от 9 до 14 лет (что также допустимо и эффективно), но не была выполнена полная серия введений, ее возможно завершить в сокращенном виде после 19 лет. Абсолютных противопоказаний к данной вакцинации нет, в литературе содержится указание об осторожности использования при беременности. Следует отметить, что никаких обязательных тестов перед вакцинацией не рекомендовано.
2. Пневмококковая инфекция
Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) является распространенным возбудителем потенциально тяжелого инфекционное заболевание – пневмонии («воспаления легких»). Заражение происходит воздушно-капельным путем. Одной из особенностей течения пневмококковой пневмонии считается ее склонность к тяжелому течению (за счет большого объема поражения легочной ткани). В большинстве случаев пневмококковая пневмония требует лечения исключительно в условиях стационара.
Особое значение пневмококковая пневмония приобретает у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями: происходит взаимное отягощение течения и возрастают риски опасных для жизни осложнений. С целью профилактики пневмококковой инфекции общепризнанной считается тактика иммунизации двумя вакцинами: PCV13 и PPSV23.
Вакцинация проводится:
- В возрасте более 65 лет вне зависимости от сопутствующих заболеваний
- При наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы (исключая гипертоническую болезнь), легких (например, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), печени (например, хронический гепатит), почек (хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром), сахарного диабета, хронического употребления алкоголя и табакокурения, онкологических заболеваний.
- Иммунодефицитных состояниях (ВИЧ-инфекция, врожденные иммунодефициты, применение иммуносупрессивной терапии при ревматологических заболеваниях и трансплантации органов, удаление или нарушение функции селезенки)
3. Опоясывающий герпес (Herpes Zoster)
Вирус Herpes Zoster при первом контакте с человеком вызывает заболевание, называемое ветряной оспой (ветрянкой). В детском возрасте ветряная оспа характеризуется легким течением, умеренной выраженностью высыпаний на коже и легким интоксикационным синдромом.
В случае первого контакта с вирусом во взрослом возрасте заболевание, как правило, протекает тяжелее, сопровождается стойкой лихорадкой, обильными высыпаниями, а также риском осложнений со стороны центральной нервной системы.
Прививка от «ветрянки» рекомендована взрослым (с 19 лет), которые не болели ветряной оспой в детстве и не обладают иммунитетом. Вакцина для взрослых от ветряной оспы вводится дважды с промежутком 4-8 недель между введениями.
Наличие иммунитета к ветрянке могут подтвердить: задокументированная вакцинация в детстве, подтвержденный врачебный диагноз в истории болезни, наличие антител IgG в положительном титре.
Помимо «ветрянки» Herpes Zoster может проявляться в виде опоясывающего герпеса (лишая). Это болезнь, проявляющаяся локализованными герпетическими высыпаниями и интенсивным, зачастую, многонедельным болевым синдромом.
Для профилактики опоясывающего герпеса после 50 лет необходима дополнительная вакнцинация — два введения рекомбинатной вакцины (RZV) с промежутком 2-6 месяцев.