6 обязательных прививок для взрослых, о которых вы могли забыть

1. Папилломавирус человека (ВПЧ)

Некоторые типы этого вируса ассоциированы с риском рака шейки матки, и вакцинация расценивается как эффективная мера профилактики.

Вакцинированы должны быть женщины в возрасте до 26 лет и мужчины — до 21 года. Режим вакцинации включает в себя 3 последовательных введения: первое, второе – через 1 месяц, третье – через 6 месяцев от первого. Если вакцинация была инициирована в возрасте от 9 до 14 лет (что также допустимо и эффективно), но не была выполнена полная серия введений, ее возможно завершить в сокращенном виде после 19 лет. Абсолютных противопоказаний к данной вакцинации нет, в литературе содержится указание об осторожности использования при беременности. Следует отметить, что никаких обязательных тестов перед вакцинацией не рекомендовано.

2. Пневмококковая инфекция

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) является распространенным возбудителем потенциально тяжелого инфекционное заболевание – пневмонии («воспаления легких»). Заражение происходит воздушно-капельным путем. Одной из особенностей течения пневмококковой пневмонии считается ее склонность к тяжелому течению (за счет большого объема поражения легочной ткани). В большинстве случаев пневмококковая пневмония требует лечения исключительно в условиях стационара.

Особое значение пневмококковая пневмония приобретает у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями: происходит взаимное отягощение течения и возрастают риски опасных для жизни осложнений. С целью профилактики пневмококковой инфекции общепризнанной считается тактика иммунизации двумя вакцинами: PCV13 и PPSV23.

Вакцинация проводится: