5 танцев, которые вам помогут привести себя в форму к лету

BODY ballet

Самый трудный спорт – это балет. К такому выводу приходишь почти сразу, как только оказываешься в зале с зеркалами и встаешь в первую позицию у станка. Так называемая «выворотность» ног, которая формируется у балерин с глубокого детства, обычному человеку доступна лишь ограниченно. Чтобы только правильно поставить ноги и выпрямиться, необходимо напрячь все тело гораздо сильнее, чем при каких-нибудь отжиманиях с утяжелением.

В начале занятия предложат выполнить массу упражнений на мышцы спины, голеней и стоп, на растяжку и укрепление. Интересно, что даже люди с неплохой физической формой делают все на 50-60%, а если говорить о растяжке, то она дается большинству только на 40%.

Зато балерины делают все «на отлично», причем с нереальной легкостью. После одной такой тренировки можно понять, какой тяжелый труд заложен в нескольких шагах по сцене и паре поворотов. Сразу проникаешься искренним уважением к этому виду искусства и понимаешь, что билеты на балет не просто так стоят больших денег.

После укрепляющих упражнений предлагается исполнить несколько связок со сложными французскими названиями. Однако при выходе из танцкласса приходит понимание, что теперь и осанку держать в несколько раз проще, и идти легко, вдобавок, возникает ощущение полета. Подтянутый пресс дает понять, что такой инструмент работы над телом просто необходимо использовать.