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5 танцев, которые вам помогут привести себя в форму к лету

Танцы кажутся больше развлечением, чем серьезной тренировкой. Однако если прийти хотя бы на пару занятий, то станет понятно, что это отличный способ совершенствовать свое тело – причем с удовольствием и без чрезмерных усилий. При этом задействованы будут те мышцы, которые остаются расслабленными даже при самой серьезной нагрузке в спортзале. О том, какие танцевальные занятия помогут быстро прийти в форму к лету и как проходят занятия, рассказывают Passion.ru и Мария Лифарь.
Мария Лифарь,
основатель компании OneFit.ru, единого спортивного абонемента в фитнес-клубы Москвы и Санкт-Петербурга

BODY ballet

Самый трудный спорт – это балет. К такому выводу приходишь почти сразу, как только оказываешься в зале с зеркалами и встаешь в первую позицию у станка. Так называемая «выворотность» ног, которая формируется у балерин с глубокого детства, обычному человеку доступна лишь ограниченно. Чтобы только правильно поставить ноги и выпрямиться, необходимо напрячь все тело гораздо сильнее, чем при каких-нибудь отжиманиях с утяжелением.

В начале занятия предложат выполнить массу упражнений на мышцы спины, голеней и стоп, на растяжку и укрепление. Интересно, что даже люди с неплохой физической формой делают все на 50-60%, а если говорить о растяжке, то она дается большинству только на 40%.

Зато балерины делают все «на отлично», причем с нереальной легкостью. После одной такой тренировки можно понять, какой тяжелый труд заложен в нескольких шагах по сцене и паре поворотов. Сразу проникаешься искренним уважением к этому виду искусства и понимаешь, что билеты на балет не просто так стоят больших денег.

После укрепляющих упражнений предлагается исполнить несколько связок со сложными французскими названиями. Однако при выходе из танцкласса приходит понимание, что теперь и осанку держать в несколько раз проще, и идти легко, вдобавок, возникает ощущение полета. Подтянутый пресс дает понять, что такой инструмент работы над телом просто необходимо использовать.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Jazz modern

В отличие от классического балета, данная вариация танца гораздо свободнее, но вовсе не легче. Разминка тоже сильно отличается – преподаватель показывает несколько несложных движений и говорит, что если повторять их дома 10-15 раз, то с фигурой будет все в порядке. Многие элементы танца, которые на первый взгляд очень легкие, требуют серьезной физической подготовки. Например, с первого раза ни у кого не получается быстро встать из положения лежа без помощи рук. Выполнить такой трюк возможно лишь людям с очень сильными мышцами спины. Чтобы спина стала не только накачанной, но и эластичной, нужно научиться ее тянуть. Для этого преподаватель предлагает встать спиной к стене, затем медленно согнуться и коснуться пальцами ступней. Простое движение, которое требует очень большой сноровки. Jazz modern дает ощущение свободы и легкости. После 45 минут тренировки ощущаешь мышцы спины, нижний пресс и заднюю часть ног.

Jazz funk

Направление танца, которое заставляет и подумать, и попотеть. На занятие приходит много людей и, судя по подготовке, они постоянно занимаются хип-хопом, латиной и клубными танцами: движения человека сразу дают понять, какие у него есть навыки. Любые танцы дают возможность чувствовать себя комфортно в самых разных ситуациях, ведь каждое выученное па помогает идти дальше и проявлять свои интеллектуальные и физические навыки. Jazz funk вдобавок еще и дает возможность красиво двигаться в клубе или на корпоративе. Причем не обязательно заучивать связку, главное понять, как связываются элементы, куда можно вставить тот или иной взмах руки.

Урок дает ощущение участия в телепередаче про танцы – вроде и весело, но и с хорошим напряжением для мышц. Об эффекте говорят и фигуры тех, кто занимается регулярно.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Трайбл

Трайбл – танец по физической нагрузке не проще балета, а в чем-то даже и сложнее. Чтобы выполнить медленные и плавные движения, как у какой-нибудь женщины-змеи, тренироваться придется не один месяц. Зато в результате прокачаются мышцы пресса, спины, рук, ног, появится ощущение равновесия и более чуткое отношение к музыке. Исполняют трайбл как соло, так и несколько человек. Кроме того, этот танец многие любят из-за костюмов. Многочисленные браслеты, лиф и длинная юбка создают ощущение гипертрофированной женственности. Усилия надо прилагать большие – особенно стоя буквально в мыле перед зеркалом и пытаясь двигать в такт музыке какой-то хитрой мышцей на прессе. Зато как только начинает по-настоящему получаться, сразу кажется, что ты изящная, волшебная и драматически загадочная — сразу можно на сцену, чтобы там удивлять зрителей талантом. На таких занятиях очень любят говорить об энергии, женственности и природной красоте. Танец по философии чем-то напоминает йогу, он тоже ведет своим мистическим путем и показывает неожиданные жизненные ситуации. Если же не вдумываться в предназначение и не ассоциировать себя с сиянием божественной силы, то можно просто создать очень красивое тело. Для этого потребуется не так уж и много времени. Главное отличие танцевальной практики от фитнеса – после таких занятий нет сильного чувства голода. И это как раз и позволяет лучше работать над формами.

Barre

Танцем занятие Barre можно назвать лишь условно — никаких «связок» тут нет. Зато присутствует та самая растяжка, без которой балет – всего лишь нелепые телодвижения, а Jazz modern будет напоминать танцы народов севера. В barre инструктор больше делает упор на элементы художественной гимнастики и заставляет почувствовать свое тело с новой точки зрения. Занятие очень хорошо подойдет в дополнение к танцевальным па других направлений и позволит научиться двигаться пластичнее и изящнее.

Текст: Мария Лифарь

Фото: Vostock Photo

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