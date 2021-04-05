Как правильно подготовиться к визиту к гинекологу и какие вопросы задавать врачу
В этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы:
Зачем нужны регулярные осмотры и обследования у гинеколога?
Что происходит на приеме у специалиста?
Как подготовиться к визиту к врачу-гинекологу?
Что нужно знать перед посещением врача-гинеколога?
Чаще всего в первый раз на прием к гинекологу девушки приходят в 15-16 лет при диспансеризации в школах.
Отдельно стоит отметить, что осмотр и обследование у гинеколога необходимы, если вы планируете начать или, тем более, уже начали половую жизнь.
После начала половой жизни посещение гинеколога и сдача анализов должны стать регулярными, но регулярность зависит от конкретных ситуаций. Итак, это нужно делать:
при каждой смене полового партнера;
2 раз в год при отсутствии жалоб и постоянном половом партнере;
при появлении жалоб - рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Многие заболевания в гинекологии протекают без выраженных клинических проявлений, незаметно для самой женщины.
При длительном течении и при отсутствии лечения они могут приводить к опасным осложнениям, лечить которые намного сложнее, а иногда - и вовсе невозможно.
Одним из самых опасных осложнений на сегодняшний день является бесплодие.
Как происходит прием у врача-гинеколога?
Мы постараемся обратить ваше внимание на несколько простых пунктов, которыми чаще всего пренебрегают женщины, но которые необходимо знать.
Прежде всего, стоит упомянуть о менструальном цикле - не планируйте посещение врача-гинеколога во время менструации, так как невозможно будет взять необходимые анализы, а также провести осмотр.
Стоит оговориться, что при кровянистых выделениях, которые не связаны с менструацией, или при слишком длительной менструации обратиться к врачу следует незамедлительно.
Если вы ведете календарь критических дней, обязательно возьмите его с собой. Если вы еще не завели себе подобный календарь, обязательно заведите.
Каждой девушке заводить календарь рекомендуется с момента появления первой менструации.
На приеме врач обязательно поинтересуется возрастом, в котором началась менструация, регулярностью цикла, продолжительностью менструального цикла (количество дней от первого дня менструации до следующего первого дня менструации), датой последней менструации.
Имея под рукой календарик, вы без труда ответите на эти вопросы.
Не забывайте о гигиенических процедурах перед посещением врача.
За месяц до посещения врача-гинеколога откажитесь от приема антибиотиков, противовирусных препаратов; не применяйте вагинальные свечи, кремы или таблетки.
Это необходимо для достоверности результатов обследования.
Если вы планируете сдавать анализы, рекомендуется не мочиться перед посещением врача 1,5-2 часа и исключить половые контакты за 2-3 дня до посещения врача.
Исследование гормонального статуса проводится натощак в определенные дни менструального цикла.
Если предстоит ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, его проводят при опорожненном мочевом пузыре. Если женщина не живет половой жизнью, пузырь должен быть наполненным.
Современные клиники, как правило, оснащены всеми необходимыми материалами для обследования.
Тем не менее, перед посещением доктора следует уточнить, что нужно иметь с собой в регистратуре лечебного учреждения или непосредственно у врача.
Какие анализы сдавать и для чего?
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Ответ на этот вопрос больше заинтересует девушек и женщин, пока еще не обращавшихся к врачу-гинекологу, но планирующих визит.
Визит начинается с опроса (то есть разговора с врачом), в котором выясняется необходимая информация. Начинают, как правило, с жалоб.
При описании своих жалоб вы, не стесняясь, рассказываете обо всем, что вас беспокоит, уточняя, в течение какого времени это происходит: возможно, вы проследили какую-то закономерность появления ваших жалоб (в определенные дни менструального цикла, после полового контакта и т. п); обращались вы с этой проблемой к врачу или нет, проходили или нет лечение, помогло оно вам или нет.
Если вы лечились ранее, доктор поинтересуется, как вы лечились, какими препаратами и как долго. Обязательно спрашивают о менструальном цикле.
Как правило, врач задает вопросы, касающиеся половой жизни: были или еще нет половые контакты, возраст начала половой жизни, количество половых партнеров, наличие каких-либо заболеваний у половых партнеров и т. п.
Все эти вопросы интересуют доктора не из праздного любопытства, а для определения объема вашего обследования.
После опроса врач проводит осмотр и, при необходимости, забор анализов.
Осмотр девушек-девственниц проводят без гинекологического зеркала.
Осмотр девушек и женщин, ведущих половую жизнь, проводится на гинекологическом кресле с использованием гинекологического зеркала.
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Как уже не раз упоминалось, многие заболевания протекают без выраженных клинических проявлений, при отсутствии жалоб, обнаружить их можно после получения результатов обследования.
При посещении гинеколога обязательным является только мазок, который обладает очень малой информативностью. Дополнительные обследования проводятся при желании пациента.
Материалом для исследования на такие инфекции, как гонорея, хламидиоз, трихомониаз, вирус папилломы человека, генитальный герпес, а также для анализа на уреаплазмы, микоплазмы и микрофлору является отделяемое из половых органов.
Кровь из вены берется для анализа на сифилис, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, исследования гормонального профиля, биохимического анализа.
УЗИ органов малого таза - исследование внутренних органов репродуктивной системы.
Проводится специальным датчиком, как правило, 2-я способами - через переднюю брюшную стенку (когда датчик ставится на живот) и интравагинально, когда датчик вводится во влагалище.
Для девушек и женщин, не живших половой жизнью, УЗИ органов малого таза проводят только через переднюю брюшную стенку (мочевой пузырь должен быть наполнен).
Кольпоскопическое исследование - это осмотр шейки матки при помощи специального аппарата - кольпоскопа, который увеличивает изображение в несколько раз, что позволяет более подробно осмотреть шейку матки.
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Цитологическое исследование шейки матки - исследование клеточного состава слизистой оболочки шейки матки.
С недавних пор относится к скрининговому (профилактическому) обследованию женщин для диагностики ранних стадий заболеваний шейки матки, поскольку позволяет выявлять патологические изменения, происходящие на клеточном уровне на ранних стадиях, в том числе - при отсутствии видимых изменений.
Гистероскопия - осмотр полости матки с помощью сверхтонкого оптического инструмента - гистероскопа, который вводят в полость матки через влагалище и шейку матки.
В настоящее время данный метод является наиболее информативным инструментальным исследованием состояния эндометрия матки. Гистероскопия может быть как диагностической, так и лечебной.
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки - это хирургическая манипуляция, которая широко используется в гинекологической практике.
Операция позволяет удалить патологические образования из полости матки и цервикального канала и провести гистологическое исследование полученного материала (проводится при гиперпластических процессах (гиперплазии) эндометрия, полипах эндометрия, полипах цервикального канала; маточном кровотечении, подозрении на злокачественные заболевания эндометрия и шейки матки и т. д).
Магнитно-резонансная томография (МРТ) - разновидность томографического метода исследования внутренних органов и тканей, позволяющая получать изображение исследуемого органа.
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Компьютерная томография (КТ) - томографический метод исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.
Метод основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями и позволяет получать изображения исследуемых органов.
Диагностическая лапароскопия - это хирургический метод, когда через 3 прокола в брюшной стенке в полость малого таза вводят видеокамеру и манипуляторы.
Метод позволяет осмотреть внутренние органы женской репродуктивной системы изнутри и при необходимости провести оперативное лечение (лечебная лапароскопия).
Перечисленные методы исследования проводятся лишь при подозрении на какие-либо заболевания и не входят в перечень обязательных при посещении гинеколога.