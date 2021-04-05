Как правильно подготовиться к визиту к гинекологу и какие вопросы задавать врачу

Чаще всего в первый раз на прием к гинекологу девушки приходят в 15-16 лет при диспансеризации в школах.

Отдельно стоит отметить, что осмотр и обследование у гинеколога необходимы, если вы планируете начать или, тем более, уже начали половую жизнь.

После начала половой жизни посещение гинеколога и сдача анализов должны стать регулярными, но регулярность зависит от конкретных ситуаций. Итак, это нужно делать:

при каждой смене полового партнера;

2 раз в год при отсутствии жалоб и постоянном половом партнере;

при появлении жалоб - рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Многие заболевания в гинекологии протекают без выраженных клинических проявлений, незаметно для самой женщины.

При длительном течении и при отсутствии лечения они могут приводить к опасным осложнениям, лечить которые намного сложнее, а иногда - и вовсе невозможно.

Одним из самых опасных осложнений на сегодняшний день является бесплодие.

Как происходит прием у врача-гинеколога?

Мы постараемся обратить ваше внимание на несколько простых пунктов, которыми чаще всего пренебрегают женщины, но которые необходимо знать.

Прежде всего, стоит упомянуть о менструальном цикле - не планируйте посещение врача-гинеколога во время менструации, так как невозможно будет взять необходимые анализы, а также провести осмотр.

Стоит оговориться, что при кровянистых выделениях, которые не связаны с менструацией, или при слишком длительной менструации обратиться к врачу следует незамедлительно.

Если вы ведете календарь критических дней, обязательно возьмите его с собой. Если вы еще не завели себе подобный календарь, обязательно заведите.

Каждой девушке заводить календарь рекомендуется с момента появления первой менструации.

На приеме врач обязательно поинтересуется возрастом, в котором началась менструация, регулярностью цикла, продолжительностью менструального цикла (количество дней от первого дня менструации до следующего первого дня менструации), датой последней менструации.

Имея под рукой календарик, вы без труда ответите на эти вопросы.

Не забывайте о гигиенических процедурах перед посещением врача.

За месяц до посещения врача-гинеколога откажитесь от приема антибиотиков, противовирусных препаратов; не применяйте вагинальные свечи, кремы или таблетки.

Это необходимо для достоверности результатов обследования.

Если вы планируете сдавать анализы, рекомендуется не мочиться перед посещением врача 1,5-2 часа и исключить половые контакты за 2-3 дня до посещения врача.

Исследование гормонального статуса проводится натощак в определенные дни менструального цикла.

Если предстоит ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, его проводят при опорожненном мочевом пузыре. Если женщина не живет половой жизнью, пузырь должен быть наполненным.

Современные клиники, как правило, оснащены всеми необходимыми материалами для обследования.

Тем не менее, перед посещением доктора следует уточнить, что нужно иметь с собой в регистратуре лечебного учреждения или непосредственно у врача.

Какие анализы сдавать и для чего?