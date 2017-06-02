Китайцы в древности по пульсу определяли болезни, характер человека и даже сроки беременности. Сейчас для этого используют лабораторные и инструментальные методы обследования, но и по пульсу кое-что можно узнать. Хотя бы о самом себе.

Ирина Платонова Врач-кардиолог, заведующая терапевтическим отделением московской клиники «Будь Здоров»

Как правильно считать пульс

Различают артериальный, венозный и капиллярный пульс. Самые важные сведения о работе сердца и состоянии кровообращения дает артери­альный. Его частота зависит от сезо­на, времени суток, вашего возраста и пола. У детей пульс чаще, чем у взрослых. Самое боль­шое количество ударов в минуту у новорожденных — 140.

Чаще держите руку на пульсе, и пойме­те, что происходит с вашим сердцем. Есть, однако, ситуации, когда пульсодиагностика будет крайне необъективна и поведает лишь о том, что вы и так знаете. Совершенно бессмысленно измерять пульс после еды, при остром чувстве голода, после приема алкоголя, после тяжело­го физического или умственного тру­да, после массажа, в ванне и бане, во время и после секса, на пляже, в критические дни.

Лучшее всего измерять пульс в состоянии покоя. Поместите указательный, средний и безымянный пальцы на внутреннюю сторону запястья, где находится лучевая артерия, слегка надавите ниже косточки — и ощу­тите толчки. Почему этого не стоит делать большим пальцем? Потому что, помимо основного пульса, вы можете почувствовать и капиллярный, в самом большом пальце. Посчитайте количество ударов в минуту на одном запястье, потом на другом. Не ограни­чивайтесь одним замером, потому что показания на правой и левой руках могут быть разными.