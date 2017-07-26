Когда речь заходит о детях в ресторане, невольно вспоминается сюжет из культового фильма «Секс в большом городе», где маленький ребенок надевает одной из главных героинь на голову тарелку со спагетти. А ведь этого могло и не случиться, выбери подруги или родители малыша другой ресторан.

Ольга Мерц, руководитель школы хороших манер

Правило №1: выберите соответствующий ресторан Собираясь с детьми выйти в свет, в первую очередь надо грамотно выбрать ресторан. Как вы знаете, во всем мире и уже почти во всех городах России существуют рестораны чайлдфри, куда вход с ребенком закрыт. В таких местах едят только большие дяди и тети, ведут переговоры и наслаждаются тишиной. Обязательно сделайте звонок в ресторан, куда вы собрались идти всей семьей, и узнайте не относится ли он к этой категории. А раз уж позвонили, уточните, есть ли для детей игровая комната, в какое время работает аниматор. В худшем случае в кафе должны быть цветные карандаши и раскраски. Присматривая ресторан, учитывайте возраст ребенка, но лучше останавливайте свой выбор на учреждениях семейного типа. Правило №2: подготовьте детей Конечно, речь идет о детях сознательного возраста, с которыми можно обсудить правила поведения в ресторане. Что стоит знать современному ребенку о поведении в фешенебельном «общепите»: не следует слишком громко разговаривать вслух;

нужно садиться на то место, куда ему будет предложено;

он не имеет права подзывать официанта и делать заказ; прежде чем попросить что-то, например, второй сок, он должен сказать об этом родителю;

причесываться, пользоваться зубочистками и носовым платком ребенок (в принципе, как и взрослый) должен в уборной. А вот научить маленького человека быстро и правильно есть (не чавкая, с закрытым ртом, ножом и вилкой) вряд ли быстро получится. Этикету еды нужно ежедневно учить дома, на собственном примере. И еще один момент: не стоит заказывать для ребенка любимые вами в этом ресторане, но новые для него блюда. Пусть ест то, к чему привык.

Правило №3: соблюдайте правила поведения для взрослых Родители с детьми в правильно выбранном ресторане могут практически все: попросить пересадить их семью в место, где не дует кондиционер или где меньше народу, принести детский стульчик и заказать теплый сок. Они даже могут попросить не класть какие-то ингредиенты в еду малыша или разогреть его бутылочку в микроволновке… Единственное, что не могут делать мамы и папы, так это замечания чужим детям. Если вы сидите за столом, а чужой ребенок мешает вам (возможно, вы пришли без детей), раздражает и даже лезет к столу, стоит подойти к его родителям и попросить их приглядеть за своим малышом. Если же ваше чадо доставляет беспокойство, то постарайтесь его чем-то занять, а если финансовое положение позволяет, то и отправить комплимент «пострадавшим». Если ребенок испачкал других гостей ресторана, то вы как минимум должны предложить оплатить химчистку одежды. Разбитую посуду также придется оплатить. Переодевать, менять подгузник и осуществлять прочие манипуляции с ребенком лучше в дамской комнате. Уходя, не забудьте отблагодарить официанта: вашим столиком он наверняка был занят больше, чем другими. Это должно отразиться на чаевых. И еще пара советов: никогда не приходите с ребенком на деловой обед или на посиделки с подружками (это только в кино он разряжает атмосферу);

выбирайте не самые востребованные часы для посещения ресторана;

если малыш устал и раскапризничался, просто пройдитесь с ним к туалетным комнатам, к выходу или даже на улицу. Не помогло? Пусть вам упакуют блюда, придется вернуться домой;

вы можете взять с собой в кафе няню, посадить ее за другой столик или отправить с ребенком в игровую, но тогда это уже не будет настоящим семейным походом в ресторан.