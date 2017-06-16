Суп-пюре из спаржи с ванилью и перно
от ресторана Buono
Вам понадобится:
- спаржа фаршированная — 25 г
- спаржа очищенная — 10 г
- вода — 175 мл
- масло сливочное — 6 г
- лук-шалот( белый, красный крымский) — 6 г
- пюре картофельное — 20 г
- ванильный ароматизатор — 0,5 г
- агар-агар — 0,25 г
- перно — 6 мл
- маскарпоне — 40 г
- соль морская — 0,5 г
- попкорн из перловки — 25 г
- арахис очищенный — 6,5 г
Приготовление:
Для фаршировки спаржи: спаржу варить три минуты, охладить, фаршировать маскарпоне.
Для супа: спаржу свежую бланшировать на масле. Добавить перно и воду, картофельное пюре, ваниль. Довести до кипения и взбить блендером. Охладить, добавить агар-агар и вновь хорошо взбить. В тарелку положить спаржу с маскарпоне, орехи, попкорн из перловки.
Суп подается в отдельной посуде и наливается в тарелку перед подачей.
Гаспачо из томатов с сыром
от гастробара «Никуда не едем»
Вам понадобится:
- гаспачо — 800 г
- соус спайси — 40 г
- лук зеленый — 16 г
- масло оливковое — 40 г
- помидоры биф — 200 г
- сыр буррата — 200 г
Для гаспачо:
- томаты пилати в собственном соку — 500 г
- сок в ассортименте — 200 г
- огурцы свежие очищенные — 50 г
- хлеб — 30 г
- клубника — 40 г
- лук репчатый — 15 г
- уксус столовый — 5 г
- масло оливковое — 10 г
- соль — 5 г
- сахарный песок — 10 г
Приготовление:
Предварительно все ингредиенты для гаспачо взбить блендером до однородной массы, после процедить. Добавить оливковое масло, соль и сахар и перемешать. Отдельно приготовить салат из томатов, зеленого лука и заправить соусом спайси. Подавать гаспачо с салатом из томатов и сыром буррата.
Ботвинья зеленая
от ресторана Dr. Живаго
Вам понадобится:
- лук зеленый — 125 г
- огурец свежий — 160 г
- филе судака — 165 г
- соль — по вкусу
- масло растительное — 15 г
- раковые шейки — 112 г
- щавель — 115 г
- шпинат — 115г
- зелень листовая — 115 г
- сок лимона — по вкусу
- сахарный песок — по вкусу
- вода питьевая — 430 г
- хлебный квас — 220 г
Приготовление:
Огурцы очистите от кожицы и натрите на терке. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук. Положите огурцы, укроп и зеленый лук в миску, посолите и разотрите ложкой, чтобы выделился сок, добавьте масло. Промойте листовую зелень в холодной воде, стряхните. Положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут. Откиньте на сито и протрите или измельчите в блендере, остудите. Залейте огурцы квасом, добавьте протертую зелень и перемешайте. Положите в миску дробленый лед.
Филе судака и раковые шейки отварите и остудите. В тарелку выложите рыбу и раковые шейки, залейте подготовленной ботвиньей.