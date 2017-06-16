Вам кажется, что вы перепробовали уже все блюда из сезонных овощей, но это не так! Шеф-повара лучших ресторанов Москвы делятся с читательницами Passion.ru несложными рецептами овощных блюд, которые можно есть на завтрак, обед и ужин.

Суп-пюре из спаржи с ванилью и перно

от ресторана Buono

Вам понадобится:

спаржа фаршированная — 25 г

спаржа очищенная — 10 г

вода — 175 мл

масло сливочное — 6 г

лук-шалот( белый, красный крымский) — 6 г

пюре картофельное — 20 г

ванильный ароматизатор — 0,5 г

агар-агар — 0,25 г

перно — 6 мл

маскарпоне — 40 г

соль морская — 0,5 г

попкорн из перловки — 25 г

арахис очищенный — 6,5 г

Приготовление:

Для фаршировки спаржи: спаржу варить три минуты, охладить, фаршировать маскарпоне.

Для супа: спаржу свежую бланшировать на масле. Добавить перно и воду, картофельное пюре, ваниль. Довести до кипения и взбить блендером. Охладить, добавить агар-агар и вновь хорошо взбить. В тарелку положить спаржу с маскарпоне, орехи, попкорн из перловки.

Суп подается в отдельной посуде и наливается в тарелку перед подачей.

Гаспачо из томатов с сыром

от гастробара «Никуда не едем»

Вам понадобится:

гаспачо — 800 г

соус спайси — 40 г

лук зеленый — 16 г

масло оливковое — 40 г

помидоры биф — 200 г

сыр буррата — 200 г

Для гаспачо:

томаты пилати в собственном соку — 500 г

сок в ассортименте — 200 г

огурцы свежие очищенные — 50 г

хлеб — 30 г

клубника — 40 г

лук репчатый — 15 г

уксус столовый — 5 г

масло оливковое — 10 г

соль — 5 г

сахарный песок — 10 г

Приготовление:

Предварительно все ингредиенты для гаспачо взбить блендером до однородной массы, после процедить. Добавить оливковое масло, соль и сахар и перемешать. Отдельно приготовить салат из томатов, зеленого лука и заправить соусом спайси. Подавать гаспачо с салатом из томатов и сыром буррата.

Ботвинья зеленая

от ресторана Dr. Живаго

Вам понадобится:

лук зеленый — 125 г

огурец свежий — 160 г

филе судака — 165 г

соль — по вкусу

масло растительное — 15 г

раковые шейки — 112 г

щавель — 115 г

шпинат — 115г

зелень листовая — 115 г

сок лимона — по вкусу

сахарный песок — по вкусу

вода питьевая — 430 г

хлебный квас — 220 г

Приготовление:

Огурцы очистите от кожицы и натрите на терке. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук. Положите огурцы, укроп и зеленый лук в миску, посолите и разотрите ложкой, чтобы выделился сок, добавьте масло. Промойте листовую зелень в холодной воде, стряхните. Положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут. Откиньте на сито и протрите или измельчите в блендере, остудите. Залейте огурцы квасом, добавьте протертую зелень и перемешайте. Положите в миску дробленый лед.

Филе судака и раковые шейки отварите и остудите. В тарелку выложите рыбу и раковые шейки, залейте подготовленной ботвиньей.