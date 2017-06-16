Суп-пюре из спаржи с ванилью и перно

от ресторана Buono

Вам понадобится:

  • спаржа фаршированная — 25 г
  • спаржа очищенная — 10 г
  • вода — 175 мл
  • масло сливочное — 6 г
  • лук-шалот( белый, красный крымский) — 6 г
  • пюре картофельное — 20 г
  • ванильный ароматизатор — 0,5 г
  • агар-агар — 0,25 г
  • перно — 6 мл
  • маскарпоне — 40 г
  • соль морская — 0,5 г
  • попкорн из перловки — 25 г
  • арахис очищенный — 6,5 г

Приготовление:

Для фаршировки спаржи: спаржу варить три минуты, охладить, фаршировать маскарпоне.

Для супа: спаржу свежую бланшировать на масле. Добавить перно и воду, картофельное пюре, ваниль. Довести до кипения и взбить блендером. Охладить, добавить агар-агар и вновь хорошо взбить. В тарелку положить спаржу с маскарпоне, орехи, попкорн из перловки.

Суп подается в отдельной посуде и наливается в тарелку перед подачей.

Гаспачо из томатов с сыром

от гастробара «Никуда не едем»

Вам понадобится:

  • гаспачо — 800 г
  • соус спайси — 40 г
  • лук зеленый — 16 г
  • масло оливковое — 40 г
  • помидоры биф — 200 г
  • сыр буррата — 200 г

Для  гаспачо:

  • томаты пилати в собственном соку — 500 г
  • сок в ассортименте — 200 г
  • огурцы свежие очищенные — 50 г
  • хлеб — 30 г
  • клубника — 40 г
  • лук репчатый — 15 г
  • уксус столовый — 5 г
  • масло оливковое — 10 г
  • соль — 5 г
  • сахарный песок — 10 г

Приготовление:

Предварительно все ингредиенты для гаспачо взбить блендером до однородной массы, после процедить. Добавить оливковое масло, соль и сахар и перемешать. Отдельно приготовить салат из томатов, зеленого лука и заправить соусом спайси. Подавать гаспачо с салатом из томатов и сыром буррата.

Ботвинья зеленая

от ресторана Dr. Живаго

Вам понадобится:

  • лук зеленый — 125 г
  • огурец свежий — 160 г
  • филе судака — 165 г
  • соль — по вкусу
  • масло растительное — 15 г
  • раковые шейки — 112 г
  • щавель — 115 г
  • шпинат — 115г
  • зелень листовая — 115 г
  • сок лимона — по вкусу
  • сахарный песок — по вкусу
  • вода питьевая — 430 г
  • хлебный квас — 220 г

Приготовление:

Огурцы очистите от кожицы и натрите на терке. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук. Положите огурцы, укроп и зеленый лук в миску, посолите и разотрите ложкой, чтобы выделился сок, добавьте масло. Промойте листовую зелень в холодной воде, стряхните. Положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на среднем огне 30 минут. Откиньте на сито и протрите или измельчите в блендере, остудите. Залейте огурцы квасом, добавьте протертую зелень и перемешайте. Положите в миску дробленый  лед.
Филе судака и раковые шейки отварите и остудите. В тарелку выложите рыбу и раковые шейки, залейте подготовленной ботвиньей.