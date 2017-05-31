Вам понадобится:
- Свежие персики – 7 штук
- Черника – полтора стакана
- Сахар – 0,3 стакана
- Лимонный сок – полторы чайные ложки
- Молотая корица - полторы чайные ложки
- Молотый мускатный орех – четверть чайной ложки
- Тертый имбирь - четверть чайной ложки
- Щепотка соли
- Коричневый сахар – стакан
- Пшеничная мука – стакан
- Тапиока молотая – 2 столовые ложки
- Сливочное масло – 6 столовых ложек
- Геркулес – три четверти стакана
Приготовление:
Смешиваем нарезанные маленькими кусочками персики, чернику, белый сахар, лимонный сок, 1 ч.л. корицы, мускат, имбирь, тапиоку и щепотку соли. Выкладываем получившуюся смесь в форму для запекания (неупорную), нагреваем духовку до 190 градусов.
Смешиваем коричневый сахар, муку, геркулес и корицу, добавляем небольшими кусочками масло. Геркулесовую смесь выкладываем в форму поверх фруктовой. Запекаем примерно 50 минут до образования золотистой корочки.
Советуем подавать крамбл теплым.
Фото: istockphoto.com