Вам понадобится:

  • Свежие персики – 7 штук
  • Черника – полтора стакана
  • Сахар – 0,3 стакана
  • Лимонный сок – полторы чайные ложки
  • Молотая корица - полторы чайные ложки
  • Молотый мускатный орех – четверть чайной ложки
  • Тертый имбирь - четверть чайной ложки
  • Щепотка соли
  • Коричневый сахар – стакан
  • Пшеничная мука – стакан
  • Тапиока молотая – 2 столовые ложки
  • Сливочное масло – 6 столовых ложек
  • Геркулес – три четверти стакана

Приготовление:

Смешиваем нарезанные маленькими кусочками персики, чернику, белый сахар, лимонный сок, 1 ч.л. корицы, мускат, имбирь, тапиоку и щепотку соли. Выкладываем получившуюся смесь в форму для запекания (неупорную), нагреваем духовку до 190 градусов.

Смешиваем коричневый сахар, муку, геркулес и корицу, добавляем небольшими кусочками масло. Геркулесовую смесь выкладываем в форму поверх фруктовой. Запекаем примерно 50 минут до образования золотистой корочки.

Советуем подавать крамбл теплым. 

Фото: istockphoto.com