На 4 порции супа вам понадобятся следующие ингредиенты:

Свинина, нарезанная тонкими ломтиками – 80 г;

Морковь 60 г;

Свежий дайкон 8 см;

Лук репчатый (одна маленькая луковица или половинка большой);

Стручковый молодой горох 40 г;

Грибы «Сийтаке» 2 шт.;

Соевый соус 1 ч.л.;

Соль 1 ч.л.;

Бульон (как вариант - 4 ст. воды + 1 пакет "даси" бульона).

Способ приготовления:

Замочите пакет «даси» в холодной воде на 30 минут. Затем доведите бульон до кипения. Нарезаем тонкой соломкой все овощи и мясо. Добавляем в кипящий бульон ингредиенты вот в такой последовательности: лук, дайкон и морковь. Затем добавляем мясо. Когда бульон снова закипит, нужно снять образовавшуюся пену. Затем, в самом конце, добавляем стручковый горох и грибы. Время варки каждого продукта – минимальное, в таком случае все ингредиенты сохранят свой уникальный вкус и аромат. Варим все вместе до готовности. Проверяем, чтобы ингредиенты не стали совсем мягкими и не потеряли структуру. В идеале – овощи должны быть чуть-чуть недоваренными. Этим и отличается Японская кухня от европейской. Соль, перец и соевый соус добавляем по вкусу, доводим до кипения и выключаем плиту. Ваш суп готов!

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