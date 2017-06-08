Ингредиенты:

грибы белые сушеные — 50 г

пшено — 2 стакана

баки свиные копченые — 300 г

картофель — 4 шт.

лук репчатый — 3 шт.

морковь — 1 шт.

колбаса домашняя — 250 г

чеснок — 3 зубчика

петрушка — 1 пучок

вода — 2,5 л

лавровый лист — 3 шт.

перец красный острый — 1 стручок

масло сливочное (для подачи) — опционально по вкусу

Время приготовления: 1 час 20 минут (замачивание грибов и варка кулеша) + 3 часа (настаивание)

Количество: 8 порций

Начинаем готовить:

1. Логичнее всего начать с замачивания грибов, ведь на это уйдет не менее часа. В небольшую миску выкладываем сушеные белые грибы и заливаем их холодной водой. Через полчаса уже немного размокшие грибы откидываем на сито и промываем под холодной проточной водой, после чего снова замачиваем в холодной воде на полчаса. И снова повторяем весь цикл еще пару раз. Разумеется, все это можно делать параллельно с другими шагами.

2. Ставим просторную сковороду на очень медленный огонь, нарезаем кубиками копченую свинину, точно так же нарезаем и лук, а чеснок — лепестками. Сначала выкладываем на сковороду свинину и подтапливаем ее в течение 7 минут, после чего добавляем лук с чесноком, а следом — целый стручок красного жгучего перца. Оставляем готовиться на слабом огне минут 15, а то и все 20, лишь иногда помешивая. Сало не должно превратиться в шкварки, а лук не должен зажариться, так что не увеличивайте огонь, а просто следите за готовностью.

3. Когда лук станет прозрачным и лишь слегка зазолотится, нарезаем домашнюю колбасу крупными кусками, предварительно сняв с нее кишку, бросаем фарш на сковороду и немного разминаем его лопаткой, а следом добавляем грибы. Теперь самое время слегка увеличить огонь с малого до среднего, но не выше.

4. Настало время пшена. Высыпаем пшено в сито и тщательно промываем его под холодной водой. Чем лучше промоется крупа, тем правильнее будет кулеш. Даем стечь воде, пусть пшено чуть подсохнет.

5. Наливаем в кастрюлю воду, кидаем в нее лавровый лист и нарезанную тонкой соломкой морковь. Доводим до кипения. Всыпаем пшено, снова доводим до кипения, после чего убавляем огонь до среднего и варим минут десять без крышки.

6. Картофель чистим, нарезаем мелкими кубиками и отправляем в кастрюлю к пшену.

7. Через 15 минут добавляем в кастрюлю луково-мясную зажарку. Даем поготовиться еще четверть часа, после чего пробуем, солим, перчим по вкусу и посыпаем рубленой петрушкой.

8. Разогреваем духовку до 60 градусов. В кастрюлю с похлебкой кладем граммов пятьдесят хорошего сливочного масла, накрываем крышкой и отправляем настаиваться в духовку еще на три часа. Столь невысокая температура имитирует остывающую деревенскую печь. В духовке кулеш не должен вариться и тем более кипеть.

Фото: «Кухня занятых людей»