Ингредиенты:

Креветки свежие (не варёные), в панцире - 450 г.

Масло сливочное - 50 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Сельдерей черешковый - 2 черешка

Морковь - 1 шт.

Томаты консервированные в собственном соку - 400 г

Масло оливковое - 6 ст.л.

Бульон рыбный - 1, 25 л

Вино белое сухое - 100 мл.

Рис - 4 ст.л.

Сливки жирные (не менее 25%) - 125 мл

Эстрагон - 2 вет.

Соль, перец - по вкусу

Время приготовления: 1 час 30 минут

Количество: 4 порции

Начинаем готовить:

1. В глубокой кастрюле разогреваем 4 ст.л. оливкового масла и добавляем креветки в панцире.

2. Обжариваем 3 минуты, чтобы креветки приобрели розовый цвет.

3. Вынимаем креветки из кастрюли на тарелку и остужаем до комнатной температуры.

4. Тем временем нарезаем мелкими кубиками овощи: морковь, лук и сельдерей.

5. В ту же кастрюлю, где готовились креветки, кладём 10 г сливочного масла и наливаем 2 ст.л. оливкового.

6. Добавляем нарезанные овощи и обжариваем 3 минуты на среднем огне до прозрачности лука.

7. Консервированные томаты грубо разминаем вилкой или руками (если они целые), добавляем к зажарке, продолжаем готовить 2 минуты.

8. Солим, перчим, вливаем рыбный бульон и белое вино.

9. Всыпаем рис и варим на умеренном огне 20 минут.

10. В это время очищаем остывшие креветки: мясо откладываем в одну сторону, головы и панцири - в другую.

11. Теперь ключевой шаг биска - добавляем в кастрюлю с бульоном головы и панцири от креветок. Оставляем вариться на полчаса, не увеличивая огонь.

12. Спустя это время, снимаем суп с огня и измельчаем его (вместе с панцирями креветок) погружным блендером в максимально однородную массу. Именно креветочные панцири содержат тот удивительный вкус и аромат, который мы никак не должны потерять! В этом и кроется секрет ни с чем не сравнимого изысканного вкуса креветочного биска.

13. Берем вторую большую кастрюлю, устанавливаем на неё сито и процеживаем через него суп, при необходимости продавливая его половником.

14. Осевшие на сите мелкие кусочки панцирей выбрасываем. Продолжаем процесс, пока не процедим весь суп.

15. В процеженный суп добавляем очищенные креветки и снова измельчаем блендером.

16. Кладём в суп оставшееся сливочное масло и вливаем слегка подогретые сливки.

17. Возвращаем суп на огонь и прогреваем, помешивая венчиком, не доводя до кипения.

18. Разливаем биск по тарелкам, сверху посыпаем рубленым эстрагоном и подаём к столу.