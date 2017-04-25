Суп из зеленых овощей
от ресторана Cook’kareku
Вам понадобится:
- горошек зеленый замороженный — 12 г
- руккола — 12 г
- шпинат — 25 г
- цукини — 14 г
- овощной бульон — 230 г
- лук-порей — 27 г
- песто соус — 15 г
- оливковое масло — 5 г
- тимьян — 1 г
- соль,перец — по вкусу
- базилик — 2 г
Приготовление:
Лук-порей нарезать мелкими кубиками, цукини — средними кубиками, обжарить все на оливковом масле с тимьяном, влить овощной бульон, довести до кипения, добавить зеленый горошек, шпинат, руколлу и песто, довести до вкуса, украсить базиликом.
Соус песто:
- орехи кедровые — 100 г
- миндаль — 40 г
- чеснок — 10 г
- базилик свежий зеленый — 545 г
- масло оливковое — 420 г
- соль — 5 г
Приготовление:
Жареные орехи, листья базилика, чеснок пробить блендером с добавлением оливкового масла и соли, довести до вкуса.
Крем-суп из спаржи
от ресторана «Ботик Петра»
Вам понадобится:
- спаржа — 400 г
- шпинат — 50 г
- лук шалот — 50 г
- картофель — 40 г
- масло растительное — 30 г
- масло сливочное — 60 г
- креветки — 60 г
Приготовление:
Лук, картофель и шпинат обжарить в смеси растительного и сливочного масла. Добавить спаржу и воду, чтобы вода покрывала овощи, и варить 10 минут. Затем суп взбить блендером. Отдельно обжарить на гриле креветки. Налить суп в тарелку, добавить цельные отварные стручки спаржи и креветки в суп.