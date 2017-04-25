Суп из зеленых овощей

от ресторана Cook’kareku

Вам понадобится:

  • горошек зеленый замороженный — 12 г
  • руккола — 12 г
  • шпинат — 25 г
  • цукини — 14 г
  • овощной бульон — 230 г
  • лук-порей — 27 г
  • песто соус — 15 г
  • оливковое масло — 5 г
  • тимьян — 1 г
  • соль,перец — по вкусу
  • базилик — 2 г

Приготовление: 

Лук-порей нарезать мелкими кубиками, цукини — средними кубиками, обжарить все на оливковом масле с тимьяном, влить овощной бульон, довести до кипения, добавить зеленый горошек, шпинат, руколлу и песто, довести до вкуса, украсить базиликом.

Соус песто:

  • орехи кедровые — 100 г
  • миндаль — 40 г
  • чеснок — 10 г
  • базилик свежий зеленый — 545 г
  • масло оливковое — 420 г
  • соль — 5 г

Приготовление:

Жареные орехи, листья базилика, чеснок пробить блендером с добавлением оливкового масла и соли, довести до вкуса.

Крем-суп из спаржи

от ресторана «Ботик Петра»

Вам понадобится:

  • спаржа — 400 г
  • шпинат — 50 г
  • лук шалот — 50 г
  • картофель — 40 г
  • масло растительное — 30 г
  • масло сливочное — 60 г
  • креветки — 60 г

Приготовление:

Лук, картофель и шпинат обжарить в смеси растительного и сливочного масла. Добавить спаржу и воду, чтобы вода покрывала овощи, и варить 10 минут. Затем суп взбить блендером. Отдельно обжарить на гриле креветки. Налить суп в тарелку, добавить цельные отварные стручки спаржи и креветки в суп.