Специально для тех, кто решил привести себя в порядок к лету, Passion.ru собрал рецепты легких супов от лучших ресторанов Москвы.

Суп из зеленых овощей

от ресторана Cook’kareku

Вам понадобится:

горошек зеленый замороженный — 12 г

руккола — 12 г

шпинат — 25 г

цукини — 14 г

овощной бульон — 230 г

лук-порей — 27 г

песто соус — 15 г

оливковое масло — 5 г

тимьян — 1 г

соль,перец — по вкусу

базилик — 2 г

Приготовление:

Лук-порей нарезать мелкими кубиками, цукини — средними кубиками, обжарить все на оливковом масле с тимьяном, влить овощной бульон, довести до кипения, добавить зеленый горошек, шпинат, руколлу и песто, довести до вкуса, украсить базиликом.

Соус песто:

орехи кедровые — 100 г

миндаль — 40 г

чеснок — 10 г

базилик свежий зеленый — 545 г

масло оливковое — 420 г

соль — 5 г

Приготовление:

Жареные орехи, листья базилика, чеснок пробить блендером с добавлением оливкового масла и соли, довести до вкуса.

Крем-суп из спаржи

от ресторана «Ботик Петра»

Вам понадобится:

спаржа — 400 г

шпинат — 50 г

лук шалот — 50 г

картофель — 40 г

масло растительное — 30 г

масло сливочное — 60 г

креветки — 60 г

Приготовление:

Лук, картофель и шпинат обжарить в смеси растительного и сливочного масла. Добавить спаржу и воду, чтобы вода покрывала овощи, и варить 10 минут. Затем суп взбить блендером. Отдельно обжарить на гриле креветки. Налить суп в тарелку, добавить цельные отварные стручки спаржи и креветки в суп.