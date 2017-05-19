Ингредиенты на форму для выпечки 22 см:

Печенье (в России лучше вего подойдет «Юбилейное – утреннее» или «Орео», к «Юбилейному» лучше добавьте топленное сливочное масло) - 1 коробка;

крем-чиз 200 г (например, Филадельфия);

яйцо 2 шт.;

сметана (15-25%) 50 г;

сахар 70 г;

мука 40 г;

пудра зеленого чая (мачча) 5 г;

пудра какао или зеленый чай (мачча) 1 ч. Ложка.

Способ приготовления

Крем-сыр должен быть комнатной температуры. Сначала крошим печенье на мелкие кусочки и выкладываем его на дно формы, прикрываем фольгой и ставим в холодильник остужаться. Добавляем в миску ингредиенты в следующем порядке: крем-сыр, сахар, яйца, сметану. Перемешиваем и три большие ложки получившегося теста откладываем в отдельную емкость.

В миску добавляем просеянные через сито муку и порошок зеленого чая, как следует перемешиваем. В отдельно отложенное тесто (наши три большие ложки) добавляем какао-порошок (если зеленый чай, то больше, чтобы было темнее чем само тесто) и тщательно перемешиваем. Затем выливаем тесто с добавлением чая в форму. А тесто с какао кладем в кондитерский пакет и рисуем по основному тесту в форме примерно 8 линий, предварительно сделав на основном тесте «бороздочки» (можно зубочисткой). Запекаем 40 минут в духовке, предварительно нагретой до 190 гр. Приятного аппетита!

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