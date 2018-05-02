Первомайский набор: лайфхаки от шеф-повара и директора рынка - удалить

Весна все-таки наступила. Солнце, зачатки листьев, зеленая трава как бы намекают – пора выбираться на дачу или лесную поляну. Играть в бадминтон или приступать к садовым работам – это ваш выбор. В одном мы уверены – без шашлыка дело не обойдется.