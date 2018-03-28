Коллекция премиальной бытовой техники BORK пополнилась первым инновационным блендером с уникальной технологией измельчения в вакууме. Новинка сочетает в себе множество функций и стильный дизайн, который органично впишется в интерьер современной кухни. В отличие от обычного блендера, этот сохраняет полезные свойства продуктов, позволяя добиться однородной текстуры и получить насыщенный цвет напитков и блюд. Благодаря работе в условиях вакуума, ингредиенты во время измельчения не насыщаются кислородом и не подвергаются окислению. Стильный блендер нового поколения отличается многофункциональностью: режим Pulse, автопрограммы «Вакуум» и «Измельчение» — все это позволяет воплотить в жизнь самые смелые кулинарные идеи. Теперь вы можете готовить полезные фруктовые и овощные смузи, детокс-коктейли, другие напитки и блюда в любое время суток, так как специальный колпак поглощает шум во время работы прибора, процесс измельчения не потревожит близких.

Фото: архив брендов