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Кухня — самое уютное и обжитое место в квартире. Там приятно не только есть, но и проводить время всей семьей, общаться и устраивать посиделки с соседкой или близкими подругами. Сделайте кухню еще комфортнее, купив что-то новое. Знакомьтесь, новинки марта.

От классики до Hi-Tech

Вслед за серией духовых шкафов компания Hansa расширяет линейку и создает новую серию электрических, керамических и газоэлектрических плит Quadrum. В серии представлено 12 моделей, которые отличаются цветом и набором функций — чтобы любой покупатель смог выбрать свою идеальную плиту. Плиты Quadrum имеют от трех до десяти программ нагрева, функции «гриль», «вертел», «электроподжиг» и «газ-контроль», а также оборудованы утапливаемыми переключателями и хромированными или телескопическими держателями для противней. Quadrum представлены в двух универсальных цветах: белый и нержавеющая сталь, что позволяет гармонично вписаться в любой интерьер — от классики до hi-tech — и сделать кухонное пространство по-настоящему элегантным, а приготовление блюд — приятным и быстрым.

Винтажный чайник

Матовый красный корпус из высококачественной нержавеющей стали стилизован под кухонную технику 50-х годов. Изюминка чайника — круглое окошечко со шкалой, отображающей текущую температуру воды. Это не только винтажный акцент, но и функциональная деталь: с ней всегда понятно, достаточно ли горячая вода в чайнике. Домочадцам не нужно лишний раз прикасаться к корпусу прибора, рискуя обжечься или оставить пятна. Устройство оборудовано системой «совершенный носик» со встроенным фильтром от накипи — при необходимости его можно легко демонтировать и почистить. Полностью съемная крышка упрощает наполнение и мытье чайника. Контролировать уровень воды позволяет специальная шкала, расположенная над выключателем. Устройство оборудовано световым индикатором работы, автоматическим и ручным выключателем, а также защитой от перегрева и включения без воды.

Вакуумный блендер

Коллекция премиальной бытовой техники BORK пополнилась первым инновационным блендером с уникальной технологией измельчения в вакууме. Новинка сочетает в себе множество функций и стильный дизайн, который органично впишется в интерьер современной кухни. В отличие от обычного блендера, этот сохраняет полезные свойства продуктов, позволяя добиться однородной текстуры и получить насыщенный цвет напитков и блюд. Благодаря работе в условиях вакуума, ингредиенты во время измельчения не насыщаются кислородом и не подвергаются окислению. Стильный блендер нового поколения отличается многофункциональностью: режим Pulse, автопрограммы «Вакуум» и «Измельчение» — все это позволяет воплотить в жизнь самые смелые кулинарные идеи. Теперь вы можете готовить полезные фруктовые и овощные смузи, детокс-коктейли, другие напитки и блюда в любое время суток, так как специальный колпак поглощает шум во время работы прибора, процесс измельчения не потревожит близких.

Фото: архив брендов

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