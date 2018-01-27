Если вы уже устали от снега, холода и постоянного отсутствия солнца, тогда направьте свой взгляд заграницу. А чтобы ваше путешествие получилось ярким, теплым и запоминающимся, мы нашли несколько беспроигрышных и актуальных направлений. Вам останется лишь выбрать наиболее интересный вариант и озаботиться покупкой билетов.

Лиссабон, Португалия Чем заняться: посетить Жеронимуш, забраться на самую высокую смотровую площадку Сеньора ду Монте и сделать потрясающие снимки, прокатиться на старинном трамвайчике, заняв место в старом вагончике длинного «туристического» маршрута № 28 (именно он проходит через самые живописные районы города). Столица, крупнейший город и главный порт Португалии прекрасен в любое время года, однако в конце зимы здесь невероятно низкий сезон, поэтому есть возможность спокойно прогуляться по городу, посмотреть основные достопримечательности и забронировать столик в любом понравившемся ресторане, не столкнувшись при этом с толпой назойливых туристов. И не забудьте заглянуть в кондитерскую Pasteis de Belém, где подают невероятные кулинарные шедевры (одни только знаменитые пирожные «Паштел де Белен» чего стоят!). А вечером отправляйтесь на набережную Рибейра, откуда открываются потрясающие виды заката над Лиссабоном. Рим, Италия

Чем заняться: закинуть монетку в знаменитый Фонтан Треви (только не забудьте при этом загадать желание), посетить Колизей и Римский форум, попробовать римское мороженое (оно действительно невероятное) и знаменитую пиццу. В феврале в Вечном городе уже достаточно тепло, но при этом малолюдно, поэтому можно спокойно прогуляться по Ватикану и полюбоваться Сикстинской капеллой (многие знают, что в остальное время года это сделать довольно проблематично из-за большого наплыва туристов). Также поднимитесь на одну из многочисленных обзорных площадок, чтобы полюбоваться городом и сделать несколько интересных фотографий. Например, самая известная панорама — это вид с купола собора Святого Петра. И непременно загляните в Пантеон, прогуляйтесь по самому «итальянскому» району Трастевере и устройте романтическую прогулку по Вилле Боргезе, которая представляет собой красивый парк. Вена, Австрия

Чем заняться: сходить в оперу, прочувствовать ритмы вальсов Штрауса и гениальных мелодий Бетховена и Моцарта, насладиться ароматными кофейными нотками и пьянящим запахом молодого вина, доносящегося с виноградников Гринцинга. И пускай в Вене в феврале еще не так тепло, как, скажем, в Риме, однако тут тоже есть на что посмотреть. Например, полюбоваться городом с высоты собора святого Стефана, прогуляться по самому старому зоопарку в мире, который, на минуточку, располагается на территории прекрасного дворцово-паркового ансамбля в Шенбрунне. И непременно стоит заглянуть в парк Пратер, чтобы прокатиться на аттракционах и вновь почувствовать себя счастливым беззаботным ребенком. Будапешт, Венгрия

Чем заняться: пройтись по четырем центральным мостам Будапешта, поправить здоровье в термальных купальнях, подняться на купол Базилики Святого Иштвана, прокатиться по самой старой ветке метро на континенте. Столица Венгрии славится своей лечебной и минеральной водой, а также архитектурой, поэтому в феврале вам будет чем там заняться. Кроме того, рекомендуем отведать венгерскую национальную кухню и узнать, например, что гуляш — это может быть и суп. А если вы хотите с комфортом прокатиться по центру города, тогда ищите трамвай под номером 2, который проходит через весь центр Будапешта вдоль Дуная (по стороне Пешта). А так как большая часть достопримечательностей города расположена именно вдоль берегов могучей реки (или отлично просматривается с набережной), то вы за одну поездку увидите большинство красот. Афины, Греция