Вперед, за солнцем: 5 стран, куда можно отправиться в конце зимы
Лиссабон, Португалия
Чем заняться: посетить Жеронимуш, забраться на самую высокую смотровую площадку Сеньора ду Монте и сделать потрясающие снимки, прокатиться на старинном трамвайчике, заняв место в старом вагончике длинного «туристического» маршрута № 28 (именно он проходит через самые живописные районы города).
Столица, крупнейший город и главный порт Португалии прекрасен в любое время года, однако в конце зимы здесь невероятно низкий сезон, поэтому есть возможность спокойно прогуляться по городу, посмотреть основные достопримечательности и забронировать столик в любом понравившемся ресторане, не столкнувшись при этом с толпой назойливых туристов. И не забудьте заглянуть в кондитерскую Pasteis de Belém, где подают невероятные кулинарные шедевры (одни только знаменитые пирожные «Паштел де Белен» чего стоят!). А вечером отправляйтесь на набережную Рибейра, откуда открываются потрясающие виды заката над Лиссабоном.
Рим, Италия
Чем заняться: закинуть монетку в знаменитый Фонтан Треви (только не забудьте при этом загадать желание), посетить Колизей и Римский форум, попробовать римское мороженое (оно действительно невероятное) и знаменитую пиццу.
В феврале в Вечном городе уже достаточно тепло, но при этом малолюдно, поэтому можно спокойно прогуляться по Ватикану и полюбоваться Сикстинской капеллой (многие знают, что в остальное время года это сделать довольно проблематично из-за большого наплыва туристов). Также поднимитесь на одну из многочисленных обзорных площадок, чтобы полюбоваться городом и сделать несколько интересных фотографий. Например, самая известная панорама — это вид с купола собора Святого Петра. И непременно загляните в Пантеон, прогуляйтесь по самому «итальянскому» району Трастевере и устройте романтическую прогулку по Вилле Боргезе, которая представляет собой красивый парк.
Вена, Австрия
Чем заняться: сходить в оперу, прочувствовать ритмы вальсов Штрауса и гениальных мелодий Бетховена и Моцарта, насладиться ароматными кофейными нотками и пьянящим запахом молодого вина, доносящегося с виноградников Гринцинга.
И пускай в Вене в феврале еще не так тепло, как, скажем, в Риме, однако тут тоже есть на что посмотреть. Например, полюбоваться городом с высоты собора святого Стефана, прогуляться по самому старому зоопарку в мире, который, на минуточку, располагается на территории прекрасного дворцово-паркового ансамбля в Шенбрунне. И непременно стоит заглянуть в парк Пратер, чтобы прокатиться на аттракционах и вновь почувствовать себя счастливым беззаботным ребенком.
Будапешт, Венгрия
Чем заняться: пройтись по четырем центральным мостам Будапешта, поправить здоровье в термальных купальнях, подняться на купол Базилики Святого Иштвана, прокатиться по самой старой ветке метро на континенте.
Столица Венгрии славится своей лечебной и минеральной водой, а также архитектурой, поэтому в феврале вам будет чем там заняться. Кроме того, рекомендуем отведать венгерскую национальную кухню и узнать, например, что гуляш — это может быть и суп. А если вы хотите с комфортом прокатиться по центру города, тогда ищите трамвай под номером 2, который проходит через весь центр Будапешта вдоль Дуная (по стороне Пешта). А так как большая часть достопримечательностей города расположена именно вдоль берегов могучей реки (или отлично просматривается с набережной), то вы за одну поездку увидите большинство красот.
Афины, Греция
Чем заняться: обязательно зайти в Акрополь, Древнюю Агору, археологический музей Kerameikos, Библиотеку Адриана и Римскую Агору, прогуляться по городу и вспомнить все легенды и мифы Древней Греции.
Афины — один из лучших экскурсионных городов, невероятно уютный и красивый мегаполис. В феврале здесь уже достаточно тепло, поэтому ничто не помешает наслаждаться вам красотами столицы древней Эллады. Начните свое знакомство с городом с улицы Эолу (улица Ветров), где начинается исторический центр Афин. Любителям шопинга советуем заглянуть на знаменитую улицу Эрму, где сконцентрировано много красивых магазинов и бутиков. Затем сверните на улицу Монастираки и Плаке, откуда открывается прекрасный вид на Акрополь. Обязательно уделите время посещению Акрополя и Парфенона и, конечно, Нового музея Акрополя. Изучите также площадь Синтагма, греческий Парламент, Ликавитос, музеи и памятники, а еще поднимитесь в церковь Св. Георгия, которая находится на вершине холма, и насладитесь прекрасным видом Афин. Местные жители отмечают, что здесь получаются самые красивые фотографии города.
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