Вложить или припрятать? 5 стран, где можно выгодно приобрести недвижимость

За последнее время эта страна стала очень популярной среди тех, кто устал от холодной погоды и прочих жизненных неурядиц. Ежегодно миллионы туристов стекаются в Таиланд, влюбляются в его красоты и остаются там навсегда. Ну, или на очень долгое время. К тому же цены здесь не такие высокие, как во многих европейских странах, а если углубиться в поселения прямо посреди роскошных джунглей, то вообще можно неплохо устроиться за весьма скромные деньги.

Индия