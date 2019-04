В Дубай с любовью: почему в этом городе стоит побывать всем влюбленным

Для начала влюбленным на три дня предоставили апартаменты в отеле W Dubai — The Palm, расположенном на Пальме Джумейра, считающейся самой роскошной и респектабельной частью Дубая. Удивительно, что Пальма Джумейра — не естественное природное явление, а искусное творение человека. Это насыпной искусственный остров в форме огромной пальмы, на «ветвях» которой построены самые стильные и современные отели, и W Dubai — The Palm, безусловно, один из самых роскошных и в то же время уютных. Благодаря плавным линиям зданий и большой, но грамотно оформленной территории архитекторам удалось добиться того, что в отеле много света, воздуха и чувствуется ощущение простора и свободы. Поэтому неудивительно, что именно в W Dubai — The Palm 14 февраля организовали вечеринку для победителей. Изысканные угощения, способные порадовать даже гурманов, шампанское, нежные звуки скрипки, страстные признания в любви и слова благодарности Дубаю, распахнувшему свои объятия для влюбленных пар со всей России.