В Дубай с любовью: почему в этом городе стоит побывать всем влюбленным

Любовь царит повсюду

Ежегодно в Дубай прилетают миллионы бизнесменов со всего мира, и именно здесь заключаются самые «дорогие» контракты, однако этот город словно создан для влюбленных, которые, безусловно, по достоинству оценят восточное гостеприимство и поймут, почему многие бывалые путешественники сравнивают мегаполис с уникальной большой шкатулкой, в которой находится множество сокровищ.

Несмотря на совершенно иной менталитет, едва попав в аэропорт, начинаешь верить, что здесь тебе действительно рады и именно тут с тобой произойдут самые настоящие чудеса. Вежливый и предупредительный персонал, отсутствие визы для россиян, оперативный проход паспортного контроля, невероятно комфортная поездка по идеальной автостраде (в ОАЭ нет других) мимо сияющих небоскребов и полное ощущение того, что восточная сказка действительно существует.

Истинное арабское гостеприимство ощутили на себе 56 влюбленных пар из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Казани, которые приехали в ОАЭ на День всех влюбленных и прониклись этой невероятной атмосферой.

112 счастливчиков стали победителями онлайн-конкурса «В Дубай с любовью», который проводился при поддержке Департамента по туризму Дубая с привлечением звездных наставников, побывавших здесь заранее и составивших свои задания таким образом, чтобы уделить внимание одной конкретной тематике. Так, например, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков наслаждались гастрономией, Анна Хилькевич и Артур Мартиросян изучали стиль жизни, Сати Казанова и Стефано Тиоццо обогатились знаниями о культуре, Екатерина Варнава и Константин Мякиньков перевоплотились в путешественников, а Наталья Подольская и Владимир Пресняков решили абстрагироваться от российских реалий и узнать, что значит настоящий антистресс.

Конкурсанты выбрали наставников и творчески подошли к выполнению задания, опубликовав свои результаты на сайте. Критериями оценки стали искренность и ощущение, что партнеры по-настоящему влюблены друг в друга. Многие участники, которым посчастливилось не просто дойти до финала, но и одержать победу, признавались: получив письмо счастья, они долго не верили, что с ними могло случиться чудо. И лишь попав в самолет, они начали понимать, что все это происходит с ними на самом деле. Пять часов перелета из Москвы на другой конец мира — и гостеприимный мегаполис продемонстрировал все свое очарование и романтику.