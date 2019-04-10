В Дубай с любовью: почему в этом городе стоит побывать всем влюбленным

Назад в прошлое
Сложно представить, но еще несколько тысяч лет назад на месте современного и комфортного мегаполиса располагались мангровые заросли и болота. Постепенно начала меняться не только береговая линия, но и ландшафт, появился чистый песок. Очень долгое время здесь жили крестьяне, промышляющие ловлей рыбы и добычей жемчуга. Первое городское поселение появилось в 1799 году и сразу же перешло в подчинение главному эмирату Абу-Даби, но, когда к власти в Дубае пришла династия Аль-Мактум, территория получила независимость. Позже здесь нашли залежи нефти и природного газа, что помогло Дубаю превратиться в один из главных деловых центров в мире. И действительно, мегаполис меняется с каждым днем, и те знания о городе, которые актуальны для вас сегодня, завтра потребуют как минимум «информационного апдейта».
Фото: архив пресс-службы
Любовь царит повсюду
Ежегодно в Дубай прилетают миллионы бизнесменов со всего мира, и именно здесь заключаются самые «дорогие» контракты, однако этот город словно создан для влюбленных, которые, безусловно, по достоинству оценят восточное гостеприимство и поймут, почему многие бывалые путешественники сравнивают мегаполис с уникальной большой шкатулкой, в которой находится множество сокровищ.
Несмотря на совершенно иной менталитет, едва попав в аэропорт, начинаешь верить, что здесь тебе действительно рады и именно тут с тобой произойдут самые настоящие чудеса. Вежливый и предупредительный персонал, отсутствие визы для россиян, оперативный проход паспортного контроля, невероятно комфортная поездка по идеальной автостраде (в ОАЭ нет других) мимо сияющих небоскребов и полное ощущение того, что восточная сказка действительно существует.
Истинное арабское гостеприимство ощутили на себе 56 влюбленных пар из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Казани, которые приехали в ОАЭ на День всех влюбленных и прониклись этой невероятной атмосферой.
112 счастливчиков стали победителями онлайн-конкурса «В Дубай с любовью», который проводился при поддержке Департамента по туризму Дубая с привлечением звездных наставников, побывавших здесь заранее и составивших свои задания таким образом, чтобы уделить внимание одной конкретной тематике. Так, например, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков наслаждались гастрономией, Анна Хилькевич и Артур Мартиросян изучали стиль жизни, Сати Казанова и Стефано Тиоццо обогатились знаниями о культуре, Екатерина Варнава и Константин Мякиньков перевоплотились в путешественников, а Наталья Подольская и Владимир Пресняков решили абстрагироваться от российских реалий и узнать, что значит настоящий антистресс.
Конкурсанты выбрали наставников и творчески подошли к выполнению задания, опубликовав свои результаты на сайте. Критериями оценки стали искренность и ощущение, что партнеры по-настоящему влюблены друг в друга. Многие участники, которым посчастливилось не просто дойти до финала, но и одержать победу, признавались: получив письмо счастья, они долго не верили, что с ними могло случиться чудо. И лишь попав в самолет, они начали понимать, что все это происходит с ними на самом деле. Пять часов перелета из Москвы на другой конец мира — и гостеприимный мегаполис продемонстрировал все свое очарование и романтику.
Для начала влюбленным на три дня предоставили апартаменты в отеле W Dubai — The Palm, расположенном на Пальме Джумейра, считающейся самой роскошной и респектабельной частью Дубая. Удивительно, что Пальма Джумейра — не естественное природное явление, а искусное творение человека. Это насыпной искусственный остров в форме огромной пальмы, на «ветвях» которой построены самые стильные и современные отели, и W Dubai — The Palm, безусловно, один из самых роскошных и в то же время уютных. Благодаря плавным линиям зданий и большой, но грамотно оформленной территории архитекторам удалось добиться того, что в отеле много света, воздуха и чувствуется ощущение простора и свободы. Поэтому неудивительно, что именно в W Dubai — The Palm 14 февраля организовали вечеринку для победителей. Изысканные угощения, способные порадовать даже гурманов, шампанское, нежные звуки скрипки, страстные признания в любви и слова благодарности Дубаю, распахнувшему свои объятия для влюбленных пар со всей России.
И, разумеется, не обошлось без красивых жестов. Так, например, один из гостей мероприятия по имени Павел решил, что это самое лучшее место, чтобы выразить серьезность своих намерений. Он при всех встал на одно колено и сделал предложение своей девушке Ольге. Публика на мгновение замерла, а затем разразилась аплодисментами, ведь она ответила согласием!
Отдых с налетом романтики
Еще один курорт, заслуживающий отдельного внимания, может похвастаться удивительным видом на Арабский залив. Открывшийся в 2017 году отель Five Palm Jumeirah Dubai, расположенный в самом начале ствола знаменитого острова-пальмы Palm Jumeirah (одном из самых престижных районов в Дубае), сочетает в себе утонченный современный дизайн и воодушевляющую архитектуру, дополненную инновационным подходом, благодаря чему каждый гость сможет почувствовать себя здесь как дома. На 16 этажах отеля расположены 468 номеров, несколько из которых оборудованы своими бассейнами, и люксов с роскошными интерьерами. Жемчужиной комплекса по праву считается территория основного бассейна с пальмами, лежаками и столиками, которые стоят прямо в воде. Бассейн подогревается, поэтому даже если вы не любите прохладные купания, то в нем вам будет очень даже комфортно.
С гастрономическими изысками у вас проблем тоже не возникнет. Так, например, в ресторане Quattro Passi вам предложат познакомиться со вкусами южно-итальянского региона Кампания и отведать изысканные блюда, продукты для которых шеф-повар ресторана заказывает c местных ферм в своем родном городке в Италии. Ценителям азиатской кузни наверняка понравится атмосфера, царящая в китайском ресторане Maiden Shanghai. Именно там вам удастся прочувствовать уникальные экзотические ароматы китайской кухни и отведать блюда современной кантонской кухни, дополненные сычуаньскими и пекинскими акцентами.
Выгодная локация курорта позволяет за считаные минуты добраться до района Дубай Марина, известного по бессчетному количеству кафе, ресторанов, магазинов и других развлечений, а также до остальных самых знаковых городских достопримечательностей.
Чем еще заняться в Дубае
Если вы уже решили, что летите именно в этот город, и раздумываете, как впечатлить (и порадовать) свою вторую половинку, тогда воспользуйтесь нашими подсказками. Гарантируем, что такой отдых запомнится вам обоим надолго.
Знаковое место Дубая — 828-метровый легендарный небоскреб Бурдж-Халифа, являющийся на сегодняшний день самым высоким зданием в мире. Это впечатляющее (во всех смыслах) строение больше напоминает острую стрелу и символизирует Объединенные Арабские Эмираты — страну, сумевшую соединить технологии и традиции Востока. И даже если у вас кружится голова от одного только взгляда на здание (мы вас, кстати, прекрасно понимаем), пригласите своего избранника на смотровую площадку At The Top SKY, расположившуюся на 148-м этаже, а уж там дайте волю своей фантазии: признавайтесь в своих чувствах, делайте предложение, сообщайте важные (разумеется, позитивные) новости и не забывайте о фото, видео и селфи. Это часть обязательной программы!
После того как вы вдоволь налюбуетесь красотами Дубая с высоты птичьего полета (поверьте, там есть на что посмотреть!), спускайтесь к подножиям Бурдж-Халифы, где уютно расположился Дубай Молл — самый большой торговый центр в мире (его площадь просто не умещается в голове — 1,2 миллиона кв. м). Уверяем, что истинным шопоголикам будет где развернуться, однако мужчинам рекомендуем присматривать за своими вторыми половинками — здесь можно в прямом смысле слова пропасть среди бутиков, ведь тут их насчитывается около 1200 на любой вкус и бюджет. Особенно рекомендуем присмотреться к магазинам и лавочкам с арабской парфюмерией, ведь таких уникальных удовых ароматов вы больше не найдете нигде. И не забывайте торговаться! В Дубае это настолько естественно, как, скажем, в Европе оставлять чаевые.
Фото: архив пресс-службы
Если от многообразия товаров у вас перехватит дыхание, советуем отдышаться и переключиться, заглянув, например, в Дубайский аквариум и подводный зоопарк, которые находятся в этом же здании и являются одним из самых больших в мире. И если вы считаете, что это развлечение для детей, то вы ошибаетесь. Прогулка по 48-метровому прозрачному тоннелю с низким потолком, в окружении хищных акул, скатов, мурен, забавных рыб-клоунов и других обитателей морей и океанов (их тут 33 тысячи) — то еще испытание, способное на время выдернуть вас из реальности. Чтобы еще больше зарядиться позитивом, рекомендуем подняться на этаж выше, где находится подводный зоопарк, являющийся домом для 140 видов морских животных. Крокодилы, пингвины и даже медузы здесь вполне миролюбивы и не опасны, поэтому вам точно будет чем занять себя и свою вторую половинку. Парк виртуальной реальности, представляющий собой целую вселенную новых технологий, позволяющей полетать на дроне, погонять на сумасшедших американских горках, проехаться по пустыне на джипах, наверняка приглянется тем, кто хочет разнообразить свои будни и раскрасить их яркими красками.
Если дурманящих ароматов и многообразия развлечений вам хватило с лихвой, тогда спуститесь на улицу, чтобы увидеть один из самых крупных поющих фонтанов в мире. А если вы приедете сюда еще и вечером, тогда получите еще большее удовольствие: в это время фонтан подсвечивают 6000 лампами и струи воды, поднимающиеся вверх на 150 метров, выглядят поистине завораживающими.
Ну а если и этого вам будет мало и вы захотите хоть на время вернуться в детство, тогда отправляйтесь прямиком в то место, где сбываются мечты и где каждый сможет почувствовать себя счастливым.
Для начала загляните в Dubai Parks and Resorts, представляющий собой несколько тематических парков, по которым можно гулять бесконечно, веселясь и дурачась, не задумываясь о каких-то проблемах и неприятностях. Их здесь просто нет. Парки предусмотрительно разделены по возрастам, поэтому сразу будет понятно, куда можно пойти с малышом, а куда отправить ребенка постарше или зайти самому с друзьями. Например, детям младшего возраста будет интересно посетить Legoland Dubai — рай для тех, кто с удовольствием будет кататься на аттракционах и рассматривать уникальные архитектурные композиции, собранные из деталей LEGO (фонтаны, миловидный Эйнштейн и целый оркестр выполнены из разноцветных деталек LEGO).
Любителям и ценителям Голливуда и всего, что с ним связано, будет полезно пройтись по парку Motiongate, где вас ждут в гости Смурфики и Шрек, огнедышащие драконы и эффектные аттракционы. Ценителям индийского кино тоже будет где развернуться. Отправляйтесь прямиком в Bollywood, где воссоздана индийская атмосфера с песнями и танцами. Вас ждет около сотни аттракционов, среди которых и колоссальной высоты «Свободное падение», и расслабляющие лодочки, и водные горки. Чем не впечатляющее путешествие?
Закончить свой сказочный день рекомендуем на красивой прогулочной зоне The Pointe, которая появилась в Дубае относительно недавно, но уже успела завоевать любовь туристов. Отсюда открывается роскошный вид на пятизвездочный отель Atlantis, ставший визитной карточкой Пальмы Джумейра, и на потрясающие закаты, которые не нужно описывать — их необходимо лично увидеть, чтобы прочувствовать всю эту удивительную магическую атмосферу. Кроме того, здесь расположены разнообразные магазины на любой бюджет и много ресторанов высокой кухни, где самый требовательный гурман сможет найти себе что-то изысканное и оригинальное. И сегодня с уверенностью можно сказать, что в Дубай едут не только ради пляжей и восточного гостеприимства (хотя это, безусловно, очень важно), но и еще чтобы полюбоваться на архитектурно-ландшафтно-дизайнерские чудеса, на которые только способна фантазия арабских шейхов.
Фото: архив пресс-службы