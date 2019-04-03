Топ-7 стран, куда женщинам лучше не ездить в одиночестве

В последние года эта страна настолько полюбилась российским туристам, что многие из них приезжают в Таиланд как к себе домой, а некоторые даже обзавелись там недвижимостью. Однако есть и минусы, портящие общее впечатление об этой жаркой стране. Как признаются сами тайцы, например, они совершенно не умеют водить машины. Нет, они, конечно, возьмут в руки руль и поедут, куда им надо, но будут делать это настолько отвратно, что отобьют у вас всякое желание пользоваться их услугами. Это, по их словам, связано с бешенным трафиком на дорогах. Поэтому если вдруг вам вздумалось перебежать дорогу, лучше 10 раз подумайте, действительно ли вы хотите это сделать. Водители часто ускоряются и тормозят вообще не там, где от них ожидаешь и есть вероятность оказаться под колесами авто. Скутеры, конечно, они водят намного лучше, но и в этом случае лучше не искушать судьбу. Также будьте готовы к тому, что здесь вас будут одолевать комары, муравьи и даже ящерицы. Ну и кто же не слышал о проституции, которая легализована в Таиланде еще в далеком 1960 году? Причем, многие эти девушки работают в, казалось бы, обычных массажных салонах, однако обычно они предлагают намного больше, чем просто массаж и высматривают именно туристов, которых можно было бы развести на приличную сумму.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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