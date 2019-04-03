Топ-7 стран, куда женщинам лучше не ездить в одиночестве

Австралия
Казалось бы, какие опасности могут подстерегать представительниц прекрасного пола в одной из самых развитых стран мира? Однако негативные моменты есть и их не так уж и мало. В этот заповедный уголок Земли обычно стремятся попасть самые смелые и отважные туристы, которые, в случае чего, знают, как вести себя в той или иной ситуации. И если вы не из их числа, тогда выбирайте для путешествия «соло» что-нибудь мене экзотическое. Так, например, если вы вдруг решите искупаться в теплых океанских водах, то вам стоит удостовериться для начала, что поблизости нет морских пчел, крохотных медуз и синекольчатых осьминогов, обладающих смертельным ядом. Да и встреча с белой акулой, согласитесь, тоже будет весьма некстати. Кроме того, знакомство с малоприлекательными пауками-многоножками, змеями, которые водятся здесь в большом количестве, мирно дремлющими крокодилами или пушистыми кенгуру не сулит вам ничего хорошего. И если с первыми все понятно, то вот гладить кажущихся вполне миролюбивыми кенгуру просто опасно. Это животное одним ударом может отправить вас в нокаут и в лучшем случае вы отделаетесь ушибами и ссадинами. Да и многочисленные рассказы туристов о том, как змеи заползали к ним в помещение или вальяжно ползали между рядами в самолете, вгоняя в ступор пассажиров, вовсе не является выдумкой. Местные жители давно привыкли к подобным проверкам на прочность, а вот дамам, которые решились впервые посетить Австралийский континент в одиночестве, точно не позавидуешь.
Бразилия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Начнем с того, что эта страна, где несколько лет назад прошли Олимпийские жизни, оказалась вовсе не такой уж прекрасной для туристов и в особенности для женщин. «А как же горячие латиноамериканские мужчины?», - резонно заметите вы и будете отчасти правы. В том же Рио-де-Жанейро, например, намного спокойнее, чем в Сан-Паулу, поэтому мы остановимся именно на этом городе. Если, например, вы оказались в этих «каменных джунглях» или городе, где крутится большая часть финансов всей страны, то вам следует соблюдать не просто осторожность, а максимально вспомнить все, что вы проходили когда-то на уроках по выживанию. Так, например, согласно статистике, именно дамы, несмотря на усиленные полицейские патрули, чаще всего становятся жертвами ограблений, отдавая мошенникам все самое ценное, в том числе дорогие фотоаппараты, сумочки и украшения. Кроме того, если вдруг вас случайно занесет в фавелы (трущобы), где отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности, есть шанс вообще оттуда не выбраться, поэтому стоит быть предельно внимательной и не отдаляться от туристических маршрутов. Помимо этого, согласно тем же, статистическим данным, в этой стране ежегодно убивают до 40 тысяч человек, а изнасилование миловидных туристок здесь становится рядовым явлением: полиция лишь разводит руками и предпочитает не связываться с бойкими местными хулиганами.
Мексика
Фото: vostock-photo/shutterstock
И хотя эта страна отличается самобытной культурой, удивительной природой и веселым нравом местных жителей, иностранных туристок здесь не особо жалуют. К сожалению, за Мексикой закрепилась слава страны, где могут похитить человека буквально среди бела дня, а затем потребовать у его родных весьма внушительный выкуп. Кроме того, в мексиканском метро обитают преступники всех мастей: кошельки, золото, ювелирные украшения, современные гаджеты и прочие дорогие вещи рискуют не пройти испытание и навсегда исчезнуть в карманах предприимчивых воришек. И не вздумайте совершать вечерний променад в бедных кварталах, непредусмотрительно облачившись в чересчур откровенный наряд. Местным мачо достаточно только одного взгляда на ваше мини-платье или юбку, чтобы сделать вывод, что вы не прочь порезвиться. Помимо этого, бывалые путешественники рекомендуют не пробовать уличную еду, приготовленную с нарушением всех мыслимых правил санитарии. Ведь плохо прожаренные свинина или рыба становятся причиной серьезных заболеваний, да и некачественная вода тоже может нанести урон вашему организму. Поэтому лучше выбирать воду только в бутылках, продающуюся в дорогих магазинах. Да и не стоит гнаться за дешевым такси – это точно не тот случай, когда нужно экономить. Мало того, что можно лишиться самых ценных вещей, так еще и пострадать от рук самого таксиста.
Колумбия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если вы привыкли не доверять всему, что освещают в новостях и все равно решили посетить эту страну, тогда будьте готовы к тому, что рассказы о партизанах, прячущихся в непроходимых лесах, с постоянными перестрелками в крупных городах вовсе не являются выдумками, поэтому пощекотать нервы вы себе точно сможете. Кроме того, не стоит забывать о том, что в Колумбии существует и развивается сексуальное рабство, а полицейские практически не занимаются расследованием сексуальных нарушений против иностранных туристок, чем, собственно, потакают местным мужчинам. Относительно безопасным является север страны, где расположены самые богатые районы, которые усиленно охраняют наряды полиции. А вот в беднейших кварталах на юге страны свирепствуют банды преступников, которые творят лишь то, что считают нужным.
Индия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Наверняка вы тоже в детстве смотрели индийские фильмы и представляли, как однажды окажетесь в стране, где кипят нешуточные страсти, а жители общаются исключительно посредством песен и танцев. Однако, современная Индия мало чем напоминает тот романтический образ, в котором присутствуют невероятно красивые женщины с мушкой на лбу, благородные мужчины, похожие на Раджа Капура в молодости, йоги и мудрые брахманы. Так, например, согласно печальной статистике, практически каждые 20 минут в этой стране происходит изнасилование. Но полицейские весьма меланхолично реагируют на подобный факт, считая, что местные мужчины тоже хотят любви, причем явно не платонической. Да и появление здесь аппарата УЗИ увеличило число абортов до рекордных цифр, ведь именно мальчик в семье считаются опорой, хозяином, продолжателем рода, а вот от девочек ожидают лишь одних неприятностей. Кроме того, купание в водах священного Ганга может наградить вас «букетом» неизвестных экзотических болезней и надолго испортить впечатление об Индии. Если вас и это не останавливает, тогда постарайтесь выбрать более безопасный Гоа, расположенный на северо-западе Индии и считающийся главным курортом. Именно там ежегодно собираются туристы, которых привлекают красоты этой противоречивой страны.
Филиппины
Фото: vostock-photo/shutterstock
Бывалые путешественники отзываются о Филиппинах как о стране чудных островов, однако стараются обходить стороной темы, касающиеся Тави-Тави - острова где процветает преступность и практически легально действуют целые банды воров и торговцев запрещенными препаратами. Поэтому, если вдруг вас каким-то ветром занесет в это место, то вы рискуете остаться без денег, без украшений и расшатанной психикой. Кроме того, известны случаи, когда туристкам подмешивали что-то в напитки, выпив которые, они моментально теряли сознание, а вместе с этим и нечто ценное. Поэтому лучше не испытывать судьбу на прочность и не появляться здесь в одиночестве.
Таиланд
Фото: vostock-photo/shutterstock
В последние года эта страна настолько полюбилась российским туристам, что многие из них приезжают в Таиланд как к себе домой, а некоторые даже обзавелись там недвижимостью. Однако есть и минусы, портящие общее впечатление об этой жаркой стране. Как признаются сами тайцы, например, они совершенно не умеют водить машины. Нет, они, конечно, возьмут в руки руль и поедут, куда им надо, но будут делать это настолько отвратно, что отобьют у вас всякое желание пользоваться их услугами. Это, по их словам, связано с бешенным трафиком на дорогах. Поэтому если вдруг вам вздумалось перебежать дорогу, лучше 10 раз подумайте, действительно ли вы хотите это сделать. Водители часто ускоряются и тормозят вообще не там, где от них ожидаешь и есть вероятность оказаться под колесами авто. Скутеры, конечно, они водят намного лучше, но и в этом случае лучше не искушать судьбу. Также будьте готовы к тому, что здесь вас будут одолевать комары, муравьи и даже ящерицы. Ну и кто же не слышал о проституции, которая легализована в Таиланде еще в далеком 1960 году? Причем, многие эти девушки работают в, казалось бы, обычных массажных салонах, однако обычно они предлагают намного больше, чем просто массаж и высматривают именно туристов, которых можно было бы развести на приличную сумму.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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