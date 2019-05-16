Топ-7 самых недооцененных и недорогих стран для любопытных туристов

Эта страна, еще недавно считавшейся одной из самых закрытых в Европе, идеально подойдет любителям мягкого климата и пляжного отдыха. Несмотря на то, что в этой скрытой жемчужине Средиземного моря, где бывает около 300 солнечных дней в году, не слишком развит туризм, каждый путешественник найдет занятия по душе. Живописные пляжи Адриатики, уютная и запоминающаяся столица Тирана, богатая природа и культурные достопримечательности, щедрая кухня и невысокие цены заставят вас возвращаться сюда снова и снова.

Латвия