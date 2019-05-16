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Топ-7 самых недооцененных и недорогих стран для любопытных туристов

Если вы предпочитаете отдыхать исключительно в Европе, но имеете весьма скромный бюджет, то не стоит менять свои планы или вовсе отказываться от путешествия. Passion.ru выбрал несколько стран с не менее богатой историй и культурой, чем, скажем, Италия, Германия, Франция или Чехия, которые незаслуженно обделяют своим вниманием туристы.

Босния и Герцеговина

Если вы мечтаете не только полюбоваться многочисленными памятниками архитектуры, отведать местные деликатесы, но и насладиться потрясающими живописными видами, потратив на все это минимум своего бюджета, то вам стоит посетить это небольшое государство в юго-восточной части Европы, в котором проживает около 4 млн человек. И начните свое путешествие, пожалуй, с Мостара – уникального города, расположенного на юге Боснии и Герцеговины, где удивительным образом уживаются две культуры, европейская и азиатская.

Сербия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Эта страна тоже сможет впечатлить вас своей историей, традициями и природными красотами. Так, например, ценителям прекрасного непременно стоит заглянуть в Белград, где находятся множество достопримечательностей, музеев, древние монастыри, ресторанчики на любой вкус и бюджет. Для любителей нетривиальных маршрутов больше подойдет поездка в горную Сербию в небольшое село Мокра Гора, где недалеко от станции узкоколейной дороги, соединявшей Белград и Сараево, знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица построил деревню Мечавник, где можно больше узнать о балканской культуре и, собственно, самих фильмах Кустурицы.

Словакия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Тем, кто выбирает отдых без суеты, единение с природой и неспешные прогулки, можно отправиться в Словакию. Именно в этой стране, находящейся в Центральной Европе, в пределах Западных Карпат, вы найдете ботанические сады, национальные парки и горные пещеры, оригинальную кухню, а также отсутствие толпы назойливых туристов. Поэтому сможете спокойно исследовать все достопримечательности в свое удовольствие.

Албания

Фото: vostock-photo/shutterstock

Эта страна, еще недавно считавшейся одной из самых закрытых в Европе, идеально подойдет любителям мягкого климата и пляжного отдыха. Несмотря на то, что в этой скрытой жемчужине Средиземного моря, где бывает около 300 солнечных дней в году, не слишком развит туризм, каждый путешественник найдет занятия по душе. Живописные пляжи Адриатики, уютная и запоминающаяся столица Тирана, богатая природа и культурные достопримечательности, щедрая кухня и невысокие цены заставят вас возвращаться сюда снова и снова.

Латвия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Роскошные дворцы, пляжные курорты, национальные парки и уютные средневековые улочки не оставят равнодушным даже самого взыскательного туриста. Эта одна из небольших стран Балтии, расположенная на северо-востоке Европы, может похвастаться Юрмалой - курортной зоной, которая по праву считается жемчужиной Латвии. И если вы ищите «элегантный» отдых вкупе с умеренной «экскурсионкой» и оригинальной местной кухней, то вам точно стоит наведаться в любимую многими с советских времен страну.

Люксембург

Фото: vostock-photo/shutterstock

Дамам, мечтающим почувствовать себя принцессой и оказаться в настоящей сказке, рекомендуем отправляться в эту небольшую страну, на территории которой находится около 100 замков, открытых для посещения. Кроме того, можно совместить приятное с полезным и после ознакомления с основными достопримечательностями устроить себе оздоровительный день. Для этого нужно запланировать в своем маршруте остановку в знаменитом городке Мондорф-ле-Бен, который славится своими чудодейственными термальными спа-процедурами.

Лихтенштейн

Фото: vostock-photo/shutterstock

Эти 160 квадратных километров абсолютного счастья подойдут тем, кто ищет не только активный отдых, но также спокойствие и единение с природой. Княжество в Центральной Европе, являющееся одним из самых маленьких государств на Земле, наверняка понравится любителям лыжного спорта (здесь находится целый музей, посвященный лыжам), а также тем, кто не мыслит своего путешествия без посещения среднивековых замков. Тут вас будут ждать целых два впечатляющих варианта - Вадуц и Гутенберг.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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