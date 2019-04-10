Топ-7 самых красивых пляжей мира, на которые не жалко потратить время и деньги

Пляж Поркос, Бразилия
Этот оригинальный пляж находится на маленьком островке Фернанду-ди-Норонья в Бразилии и по праву может считаться одним из самых красивых мест в мире. Белый песок, зеленая растительность и отсутствие толпы назойливых туристов дает возможность в полной мере насладиться отдыхом и представить, будто вы попали в сказку. Сам остров, а точнее архипелаг бразильских островов в Атлантическом океане, омывается прозрачными водами бирюзового цвета, а из-за близости к экватору на здесь установилась вполне комфортная погода и круглый год царит лето. Отдаленность от континента создает ощущение «затерянного мира» и позволяет в полной мере прочувствовать единение с природой.
Пляж Грейс-Бич, Багамские острова
Фото: vostock-photo/shutterstock
Этот залив находится на Провиденсиалес — остров архипелага Теркс и Кайкос, часть одноименного государства в составе Британских заморских территорий. Благодаря коралловому происхождению этого острова, чистейшиму белоснежному песку, мягким белым известнякам и небольшому количеству осадков, удивительные бирюзовые и лазурно-голубые оттенки океана кажутся еще более эффектными. Туристы, которым удалось там побывать, признаются, что зрелище действительно завораживает, а само место помогает забыть о проблемах и невзгодах и в очередной раз убедиться, что жизнь действительно прекрасна.
Пляж Фламенко, Пуэрто-Рико
Фото: vostock-photo/shutterstock
Это один из самых красивых пляжей Пуэрто-Рико, расположенный на небольшом тропическом острове Кулебра. Это живописное место, состоящее из полосы чистого кораллового песка, в окружении зеленых холмов, находится под защитой Департамента природных и экологических ресурсов, как морской заповедник дикой природы. К слову, вода здесь имеет как минимум четыре разных оттенка, а вблизи, насколько хватает взора, не наблюдает никаких объектов (отелей или прочих сооружений), что позволяет в полной мере насладиться уединением и спокойствием или медитации и творчества.
Пляж Кроликов, Италия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Пляж, имеющий весьма оригинальное название, находится на острове Лампедуза, в 205 километрах от Сицилии. Одна из версий происхождения этого названия гласит, что давным-давно здесь обитала большая колония кроликов, которая редела по мере того, как территория погружалась в воду. Путешественники, регулярно приезжающие сюда, уверяют, что здесь можно не только в полной мере ощутить все многообразие красот Средиземноморья, но и полюбоваться на редких морских черепах, которые бывают здесь в большом количестве, особенно в период размножения.
Пляж Уайтхэвен, Австралия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Этот пляж, находящийся на острове Уитсанди у восточного побережья Австралии, представляет собой 7 километров удивительной красоты, гармоничного сочетания песка, состоящего из кремнезема, который обеспечивает его уникальный светлый оттенок, прозрачной лазурной воды и нереального цвета неба. Считается, что этот пляж обошел по популярности и красоте даже Мальдивские острова, много лет занимающие лидирующее место в рейтинге "самых-самых". Кстати, в северной части пляжа можно найти живописную бухту Хил Инлет, где, если вам повезет, увидеть, как во время прилива волны перемешиваются с песком, создавая практически космические бело-голубые узоры.
Пляж Кала Туркета, Испания
Фото: vostock-photo/shutterstock
Этот пляж, находящийся на Менорке — небольшом пологом острове, отличающемся от других Балеарских островов, является излюбленным местом моряков. Из-за того, что это место хорошо продувается морскими ветрами, любителям пляжного отдыха здесь доступно два разных варианта для релакса: северные пляжи острова могут предложить свежесть и прохладу, в то время как южные встретят вас уединенными солнечными бухтами. Главными достоинствами пляжа Кала Туркета является защищенность от ветра, чистый белоснежный песок и прозрачная голуба вода. А вот о напитках и перекусе вам придется позаботиться самостоятельно - вблизи этого райского места вы не найдете не то, что ресторан или кафе, но и даже небольшую лавочку с продуктами.
Пляжи на острове Исла-Мухерес, Мексика
Остров Исла-Мухерес («Остров женщин»), находящийся в Карибском море, в 13 километрах к северо-востоку от Канкуна, является идеальным местом для ценителей спокойного размеренного отдыха. Что касается недвусмысленного названия острова, то существует несколько причин его появления. По одной из них, на глаза конкистадоров, однажды сюда заплывших, попались прекрасные статуи женщин, оставленные когда-то майя. Поэтому с названием мудрить не стали и оставили первое, что пришло на ум. А вот другая версия более романтичная - пираты, планировавшие устроить очередной беспредел на материке, вначале прятали на этом острове своих возлюбленных, чтобы таким образом обезопасить их. Жители острова, которых насчитывается около 13 тысяч человек, занимаются ловлей рыбы и собственным примером показывают, как можно наслаждаться каждым днем. Пляж на острове отличается мелким песокм, кристально-чистой водой и живописными видами. То, что нужно для перезагрузки и поиска смысла жизни.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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