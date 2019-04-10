Топ-7 самых красивых пляжей мира, на которые не жалко потратить время и деньги

Остров Исла-Мухерес («Остров женщин»), находящийся в Карибском море, в 13 километрах к северо-востоку от Канкуна, является идеальным местом для ценителей спокойного размеренного отдыха. Что касается недвусмысленного названия острова, то существует несколько причин его появления. По одной из них, на глаза конкистадоров, однажды сюда заплывших, попались прекрасные статуи женщин, оставленные когда-то майя. Поэтому с названием мудрить не стали и оставили первое, что пришло на ум. А вот другая версия более романтичная - пираты, планировавшие устроить очередной беспредел на материке, вначале прятали на этом острове своих возлюбленных, чтобы таким образом обезопасить их. Жители острова, которых насчитывается около 13 тысяч человек, занимаются ловлей рыбы и собственным примером показывают, как можно наслаждаться каждым днем. Пляж на острове отличается мелким песокм, кристально-чистой водой и живописными видами. То, что нужно для перезагрузки и поиска смысла жизни.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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