Топ-6 райских мест, куда можно сбежать от суеты и стресса

Панама
Если же вы хотите затеряться в уединенных местах и на время забыть о благах цивилизации, тогда отправляйтесь на Жемчужные острова. В 30 километрах к западу от материковой части Панамы находится прекрасный архипелаг в Тихом океане, где когда-то добывали огромное количество жемчуга, а до этого - могущественные пираты прятались от гнева властей. Сейчас это место облюбовали не только местные жители, но и те немногочисленные туристы, которые ценят единение с природой и спокойную размеренную жизнь. Кстати, именно здесь снимали три сезона сериала «Остаться в живых», поэтому у поклонников проекта будет возможность увидеть (и прочувствовать) эти впечатляющие места, где приходилось выживать людям, попавшим в автокатастрофу.
Марокко
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если вы в душе ощущаете себя серфером и не можете жить без шума прибоя и волн, разрезающих морской берег, тогда вам точно придется по душе деревушка Аурир, расположенная на берегу Атлантического океана. Именно там, в окружении банановых плантаций, можно привести в порядок тело и дух: укротить волну, разучить разные асаны, обрести гармонию и умиротворение. Кроме того, можно познакомиться с местными традициями и вдохновиться жизнью сказочного и яркого Востока с его великолепными цветущими садами и чарующими ароматами.
Индия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Кажется, что не осталось уже такого человека, который бы не слышал о чудодейственной атмосфере Гоа. Бывалые путешественники подтверждают, что это именно то место, где можно познать полный «дзен» и найти свой смысл жизни. Именно в Индии появилась практика йоги и, как следствие, сотни йога-ретритов, считающих, что воссоединение с природой помогает настроить гармоничные отношения с миром и сконцентрироваться на своем душевном равновесии. Многие, приехав туда однажды, потом возвращаются снова и снова, либо переезжают туда окончательно.
Дания
Фото: vostock-photo/shutterstock
Людям, мечтающим найти настоящий райский уголок нетронутой природы, рекомендуем отправиться в Борнхольм – живописный остров в Дании, расположенный недалеко от Копенгагена. Балтийское море с белоснежными песчаными пляжами, отвесные скалы и умиротворяющие лиственные леса не оставят равнодушными ни одного романтика. Именно здесь можно посвятить время себе и своим желаниям, позабыв о обо всех проблемах и неприятных личностях.
Чехия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Те, кто впервые попадают в Чески-Крумлов – городок в чешской провинции Богемия –, с удивлением отмечают, что именно в этом населенном пункте, напоминающим один большой средневековый замок, время словно останавливается и у вас создается ощущение, что вы попали в сказку. И действительно, стоит лишь закрыть глаза, как тут же рисуется картина, как по мощеным улицам городка передвигались рыцари, а дамы с балконов кидали нежные цветы, благосклонно принимая ухаживания отважных кавалеров. Регулярно проходящие здесь ярмарки в стиле эпохи Ренессанса, а также бесподобный Фестиваль роз довершают картину. Ну а для любителей рафтинга тут тоже найдется идеальная площадка – река Влтава.
Италия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Те, кто считают, что в этой солнечной стране можно только веселиться и дегустировать традиционные блюда, не видели другую часть Италии, где можно расслабиться и забыть о суете. Всем, кто мечтает избавиться от стресса, рекомендуем отправиться на озеро Орта, откуда открываются потрясающие виды на предгорье Альп и деревушку Куарна-Сопра, население которой составляет около 300 человек. Именно в этом горном месте можно «перезагрузиться», заняться йогой, начать писать картину или книгу - всем тем, что сделает вас по-настоящему счастливым. А невероятная итальянская кухня и дружелюбие местных жителей заставят вас вспомнить о том, что вы находитесь в одной из самых жизнерадостных стран мира, где каждый может найти развлечение по душе.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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