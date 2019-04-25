Топ-6 райских мест, куда можно сбежать от суеты и стресса

Те, кто считают, что в этой солнечной стране можно только веселиться и дегустировать традиционные блюда, не видели другую часть Италии, где можно расслабиться и забыть о суете. Всем, кто мечтает избавиться от стресса, рекомендуем отправиться на озеро Орта, откуда открываются потрясающие виды на предгорье Альп и деревушку Куарна-Сопра, население которой составляет около 300 человек. Именно в этом горном месте можно «перезагрузиться», заняться йогой, начать писать картину или книгу - всем тем, что сделает вас по-настоящему счастливым. А невероятная итальянская кухня и дружелюбие местных жителей заставят вас вспомнить о том, что вы находитесь в одной из самых жизнерадостных стран мира, где каждый может найти развлечение по душе.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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