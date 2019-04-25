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Топ-6 райских мест, куда можно сбежать от суеты и стресса

В последнее время многие люди (особенно те, чья работа не привязана к какому-то определенному месту) задумываются о том, чтобы перебраться на некоторое время в какой-нибудь уединенный уголок, где можно будет привести свои мысли и нервы в порядок. По словам психологов, для большинства жителей мегаполисов стали актуальны различные практики, связанные с самопознанием, поэтому они хотят не просто переключиться от суеты и проблем большого города, а переосмыслить свою жизнь и понять, в какую сторону им двигаться дальше. Passion.ru выбрал несколько направлений, которые идеально подходят для того, чтобы начать новую жизнь, не потратив на это все свои сбережения.

Панама

Если же вы хотите затеряться в уединенных местах и на время забыть о благах цивилизации, тогда отправляйтесь на Жемчужные острова. В 30 километрах к западу от материковой части Панамы находится прекрасный архипелаг в Тихом океане, где когда-то добывали огромное количество жемчуга, а до этого - могущественные пираты прятались от гнева властей. Сейчас это место облюбовали не только местные жители, но и те немногочисленные туристы, которые ценят единение с природой и спокойную размеренную жизнь. Кстати, именно здесь снимали три сезона сериала «Остаться в живых», поэтому у поклонников проекта будет возможность увидеть (и прочувствовать) эти впечатляющие места, где приходилось выживать людям, попавшим в автокатастрофу.

Марокко

Фото: vostock-photo/shutterstock

Если вы в душе ощущаете себя серфером и не можете жить без шума прибоя и волн, разрезающих морской берег, тогда вам точно придется по душе деревушка Аурир, расположенная на берегу Атлантического океана. Именно там, в окружении банановых плантаций, можно привести в порядок тело и дух: укротить волну, разучить разные асаны, обрести гармонию и умиротворение. Кроме того, можно познакомиться с местными традициями и вдохновиться жизнью сказочного и яркого Востока с его великолепными цветущими садами и чарующими ароматами.

Индия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Кажется, что не осталось уже такого человека, который бы не слышал о чудодейственной атмосфере Гоа. Бывалые путешественники подтверждают, что это именно то место, где можно познать полный «дзен» и найти свой смысл жизни. Именно в Индии появилась практика йоги и, как следствие, сотни йога-ретритов, считающих, что воссоединение с природой помогает настроить гармоничные отношения с миром и сконцентрироваться на своем душевном равновесии. Многие, приехав туда однажды, потом возвращаются снова и снова, либо переезжают туда окончательно.

Дания

Фото: vostock-photo/shutterstock

Людям, мечтающим найти настоящий райский уголок нетронутой природы, рекомендуем отправиться в Борнхольм – живописный остров в Дании, расположенный недалеко от Копенгагена. Балтийское море с белоснежными песчаными пляжами, отвесные скалы и умиротворяющие лиственные леса не оставят равнодушными ни одного романтика. Именно здесь можно посвятить время себе и своим желаниям, позабыв о обо всех проблемах и неприятных личностях.

Чехия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Те, кто впервые попадают в Чески-Крумлов – городок в чешской провинции Богемия –, с удивлением отмечают, что именно в этом населенном пункте, напоминающим один большой средневековый замок, время словно останавливается и у вас создается ощущение, что вы попали в сказку. И действительно, стоит лишь закрыть глаза, как тут же рисуется картина, как по мощеным улицам городка передвигались рыцари, а дамы с балконов кидали нежные цветы, благосклонно принимая ухаживания отважных кавалеров. Регулярно проходящие здесь ярмарки в стиле эпохи Ренессанса, а также бесподобный Фестиваль роз довершают картину. Ну а для любителей рафтинга тут тоже найдется идеальная площадка – река Влтава.

Италия

Фото: vostock-photo/shutterstock

Те, кто считают, что в этой солнечной стране можно только веселиться и дегустировать традиционные блюда, не видели другую часть Италии, где можно расслабиться и забыть о суете. Всем, кто мечтает избавиться от стресса, рекомендуем отправиться на озеро Орта, откуда открываются потрясающие виды на предгорье Альп и деревушку Куарна-Сопра, население которой составляет около 300 человек. Именно в этом горном месте можно «перезагрузиться», заняться йогой, начать писать картину или книгу - всем тем, что сделает вас по-настоящему счастливым. А невероятная итальянская кухня и дружелюбие местных жителей заставят вас вспомнить о том, что вы находитесь в одной из самых жизнерадостных стран мира, где каждый может найти развлечение по душе.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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