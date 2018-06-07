Топ-6 путешествий на выходные по цене ужина в ресторане

Минск, Беларусь
Стоимость билета: от 2865 рублей
Время в пути: 1,5 часа на самолете
Что посмотреть: некоторые думают, что в столице Беларуси, кроме Национальной библиотеки и музеев, смотреть особо нечего, но это не совсем так. Этому городу, конечно, далеко до архитектуры Парижа или Вены, однако тут есть своя особая уютная атмосфера, в которую сложно не влюбиться. Для начала советуем пройтись по широким чистым проспектам и полюбоваться сталинскими зданиями и опрятными домами советской эпохи 60-70-х годов. Обязательно загляните в Михайловский сквер, где установлены необычные скульптуры, созданные Владимиром Жбановым, пройдитесь до Площади Независимости, которую украшает костел Симеона и Елены, дойдите до Троицкого предместья и полюбуйтесь на Свято-Петро-Павловский собор, возведенный в 1612 году. Кстати, здесь сосредоточено большое количество музеев, поэтому культурная программа вам тоже обеспечена.
Будапешт, Венгрия
Стоимость билета: от 3200 рублей
Время в пути: 2-2,5 часа на самолете
Что посмотреть: этот город не уступает другим столицам по количеству музеев, архитектурных памятников, красивых площадей и других интересных достопримечательностей. Советуем начать знакомство со столицей Венгрии с посещения Будайской крепости, затем непременно наведаться в Рыбацкий бастион, пройтись вдоль Дуная и полюбоваться знаменитым Будапештским парламентом. Кроме того, здесь можно найти многочисленные термальные источники, оздоровительные центры и лечебницы. Поэтому здоровье вы тоже успеете поправить.
Рига, Латвия
Стоимость билета: от 3750 рублей
Время в пути: 13 часов на автобусе
Что посмотреть: многие считают, что Рига – один из самых живописных городов Европы. И если вы оказались в этом городе, то обязательно потрите нос петуха на памятнике Бременским музыкантам в центре Риги – тогда ваше заветное желание непременно исполнится! Кроме того, прогуляйтесь по живописным улицам, полюбуйтесь красивой архитектурой (40% домов в Риге построены в югендстиле), заберитесь на смотровую площадку Церкви Святого Петра, откуда открывается потрясающий вид на реку Даугаву и центр города, а также закажите столик в одном из уютных кафе с открытыми террасами.
Тбилиси, Грузия
Стоимость билета: от 4794 рублей
Время в пути: 2,5-3 часа
Что посмотреть: в Грузию в принципе сложно не влюбиться, а уж в колоритный Тбилиси тем более. Пройдитесь по старому городу, прокатитесь по канатной дороге, и откройте для себя потрясающие виды с нескольких смотровых площадок. Обязательно посетите квартал Абанотубани, знаменитый комплексом серных бань. Сразу за ним можно найти ущелье Легвтахеви, пройтись вдоль речки Цавкисисцкали и увидеть живописный водопад прямо в центре Тбилиси. А если вы подниметесь по винтовой лестнице на Ботаническую улицу, то сможете дойти до знаменитой площади Майдан.
Вильнюс, Литва
Стоимость билета: от 5056 рублей
Время в пути: 14 часов на поезде
Что посмотреть: Вильнюс не зря называют городом-сказкой или городом-музеем, ведь именно здесь находится большое количество старинных улочек и кварталов, замков и готических соборов, архитектурных памятников эпохи барокко и ренессанса, а также своя неповторимая атмосфера, в которую влюбляешься практически сразу. Добавьте сюда еще уютные кафе и рестораны, вкусную кухню, приветливость местных жителей – вам точно не захочется покидать этот гостеприимный город.
Таллин, Эстония
Стоимость билета: от 5309 рублей
Время в пути: 15 часов на поезде
Что посмотреть: прогуляйтесь к Старому городу от главного вокзала через спальные районы и небоскребы Таллин-сити. Полюбуйтесь на Ратушу, водостоки которой оформлены в виде драконов, пройдитесь по площади, посмотрите на «Три сестры», «Три брата» и «Отец и сын» (архитектурные ансамбли средневековых домов), а также загляните в самую старую действующую в Европе аптеку, внутри которой расположен музей. Не пропустите смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на город и найдите замок Тоомпеа, где сейчас работает парламент Эстонии.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock