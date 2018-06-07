Топ-6 путешествий на выходные по цене ужина в ресторане

Минск, Беларусь

Стоимость билета: от 2865 рублей

Время в пути: 1,5 часа на самолете

Что посмотреть: некоторые думают, что в столице Беларуси, кроме Национальной библиотеки и музеев, смотреть особо нечего, но это не совсем так. Этому городу, конечно, далеко до архитектуры Парижа или Вены, однако тут есть своя особая уютная атмосфера, в которую сложно не влюбиться. Для начала советуем пройтись по широким чистым проспектам и полюбоваться сталинскими зданиями и опрятными домами советской эпохи 60-70-х годов. Обязательно загляните в Михайловский сквер, где установлены необычные скульптуры, созданные Владимиром Жбановым, пройдитесь до Площади Независимости, которую украшает костел Симеона и Елены, дойдите до Троицкого предместья и полюбуйтесь на Свято-Петро-Павловский собор, возведенный в 1612 году. Кстати, здесь сосредоточено большое количество музеев, поэтому культурная программа вам тоже обеспечена.

Будапешт, Венгрия