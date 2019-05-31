Сувенирная мистика: 7 вещей, которые вам лучше не привозить домой из путешествий

Многие путешественники, пытаясь удивить друзей и родных, без разбору хватают талисманы, амулеты, иконки и прочую экзотику, чтобы преподнести все это в качестве оригинального подарка. Однако не все эти сувениры достойны занять место среди прочих заморских предметов. Еще наши предки верили, что каждая вещь может нести в себе как положительную, так и отрицательную энергетику, которая может навредить не только вам, но и вашим близким. Особенно следует с настороженностью отнестись к традиционным безделушкам из Индии, Японии, Китая, стран Азии и Африки, Египта и так далее, ведь они вовсе не так безобидны, как кажется на первый взгляд. И рукодельные экземпляры, полученные вами в качестве подарка, должны насторожить вас в первую очередь. Так, например, молодая семья решили непременно отыскать какой-нибудь уникальный заграничный экземпляр, чтобы пополнить свою внушительную коллекцию туристических трофеев, и на восточном базаре приобрела внешне безобидную копию религилиозной реликвии. Через какое-то время после возвращения домой, муж, молодой здоровый мужчина, попал в больницу из-за проблем с сердцем, а ребенок - попал под машину и оказался в реанимации. Бедная женщина чуть с ума не сошла, бегая между больничными палатами и пытаясь выяснить, почему все несчастья вдруг случились одномоментно. И лишь обратившись к экстрасенсу дама получила ответ на свой вопрос - несчастья обрушились на семью после того, как в их доме оказался опасный сувенир. Эксперт подсказал ей, каким образом лучше избавиться от вещицы, чтобы остановить череду неудач и вернуть мир и покой в семью.

«Дары моря»

Признайтесь, вы тоже периодически прихватываете с пляжей камни и ракушки, чтобы потом смотреть на них и вспоминать свой прекрасный отпуск? Считается, что ракушки нельзя хранить дома, в противном случае вы стаете замечать, что жизненная энергия постепенно угасает и силы покидают вас. Зато апатия, хандра и плохое самочувствие станут вашими постоянными спутниками. Если же вы все равно уверены, что данный предмет прекрасно дополнит ваш интерьер, выполненный в морском стиле, то по возвращению домой обязательно опустите ракушку в соленую воду и оставьте на пару часов. Это поможет нейтрализовать действие негативной энергии.

Фигурки, статуэтки и старинные монетки

Фигурки агрессивных птиц и животных принесут в ваш дом разлад, конфликты и неприятности. Например, фигурки собак или львов, сидящих на задних лапах и с раскрытой пастью, являются своеобразными магнитами по притягиванию нечистой силы и неприятностей. А такой безобидный талисман феншуя в виде слона с опущенным хоботом, приведет к унынию, тоске и апатии. Фигурки в виде миниатюрного черепа или костей тоже лучше оставить на полке в магазине. Символам потустороннего мира и готике точно не место в вашем доме, насколько бы привлекательно они не выглядели.

Что касается старинных монеток, то специалисты по биоэнергетике предостерегают от подобных покупок. Несмотря на то, что большинство людей уверены, что именно такие монеты помогут им «приманить» счастье и благополучие, на деле может оказаться так, что получив сей дар, человек просто-напросто может потерять все, что у него есть. Зачастую такие монеты специально заговаривали на неудачи и стремились как можно скорее передать кому-нибудь, чтобы вместе с деньгами «отдать» кому-то и свое невезение.