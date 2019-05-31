Сувенирная мистика: 7 вещей, которые вам лучше не привозить домой из путешествий

Многие путешественники, пытаясь удивить друзей и родных, без разбору хватают талисманы, амулеты, иконки и прочую экзотику, чтобы преподнести все это в качестве оригинального подарка. Однако не все эти сувениры достойны занять место среди прочих заморских предметов. Еще наши предки верили, что каждая вещь может нести в себе как положительную, так и отрицательную энергетику, которая может навредить не только вам, но и вашим близким. Особенно следует с настороженностью отнестись к традиционным безделушкам из Индии, Японии, Китая, стран Азии и Африки, Египта и так далее, ведь они вовсе не так безобидны, как кажется на первый взгляд. И рукодельные экземпляры, полученные вами в качестве подарка, должны насторожить вас в первую очередь. Так, например, молодая семья решили непременно отыскать какой-нибудь уникальный заграничный экземпляр, чтобы пополнить свою внушительную коллекцию туристических трофеев, и на восточном базаре приобрела внешне безобидную копию религилиозной реликвии. Через какое-то время после возвращения домой, муж, молодой здоровый мужчина, попал в больницу из-за проблем с сердцем, а ребенок - попал под машину и оказался в реанимации. Бедная женщина чуть с ума не сошла, бегая между больничными палатами и пытаясь выяснить, почему все несчастья вдруг случились одномоментно. И лишь обратившись к экстрасенсу дама получила ответ на свой вопрос - несчастья обрушились на семью после того, как в их доме оказался опасный сувенир. Эксперт подсказал ей, каким образом лучше избавиться от вещицы, чтобы остановить череду неудач и вернуть мир и покой в семью.
«Дары моря»
Признайтесь, вы тоже периодически прихватываете с пляжей камни и ракушки, чтобы потом смотреть на них и вспоминать свой прекрасный отпуск? Считается, что ракушки нельзя хранить дома, в противном случае вы стаете замечать, что жизненная энергия постепенно угасает и силы покидают вас. Зато апатия, хандра и плохое самочувствие станут вашими постоянными спутниками. Если же вы все равно уверены, что данный предмет прекрасно дополнит ваш интерьер, выполненный в морском стиле, то по возвращению домой обязательно опустите ракушку в соленую воду и оставьте на пару часов. Это поможет нейтрализовать действие негативной энергии.
Фигурки, статуэтки и старинные монетки
Фигурки агрессивных птиц и животных принесут в ваш дом разлад, конфликты и неприятности. Например, фигурки собак или львов, сидящих на задних лапах и с раскрытой пастью, являются своеобразными магнитами по притягиванию нечистой силы и неприятностей. А такой безобидный талисман феншуя в виде слона с опущенным хоботом, приведет к унынию, тоске и апатии. Фигурки в виде миниатюрного черепа или костей тоже лучше оставить на полке в магазине. Символам потустороннего мира и готике точно не место в вашем доме, насколько бы привлекательно они не выглядели.
Что касается старинных монеток, то специалисты по биоэнергетике предостерегают от подобных покупок. Несмотря на то, что большинство людей уверены, что именно такие монеты помогут им «приманить» счастье и благополучие, на деле может оказаться так, что получив сей дар, человек просто-напросто может потерять все, что у него есть. Зачастую такие монеты специально заговаривали на неудачи и стремились как можно скорее передать кому-нибудь, чтобы вместе с деньгами «отдать» кому-то и свое невезение.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Маски и куклы с четко прорисованными лицами
Реалистичное изображение людей (те же маски, например) обладают чужой неблагоприятной энергетикой, которая не сулит вам ничего хорошего. Не зря раньше кукол делали без лиц (без особых деталей), иначе такие варианты, по мнению наших предков, можно было использовать во время колдовства.
Символика потустороннего мира
Выбирая себе сувенир в экзотической стране, сразу же откажитесь от статуэток и фигурок с магическими символами. Ведь приобретая какого-нибудь симпатичного идола, вы не можете гарантировать, что он не накликает беды на ваш дом. Так, например, многие африканские идолы являются копией совершенно конкретного человека, ушедшего из жизни. И местные шаманы верят, что душа усопшего будет скитаться по миру до тех пор, пока не найдет пристанище в своем «двойнике». И зачем вам такое соседство?
Например, не стоит забывать, что те же самые египетские пирамиды, признанные одним из семи чудес света, являются ничем иным как гробницей для фараонов – местом захоронения. Вы уверены, что подобная вещица принесет вам счастье и удачу? Изображения шакалов, анубиса, языческих богов, ритуалов, странных иероглифов тоже не должны стать украшением вашего дома или подарком для коллег и друзей. Постарайтесь не приобретать те вещи, смысл которых вам до конца не понятен.
Мало кому известно, что глиняные ступы и полые внутри амулеты (тса-тса) сделаны из костей усопших людей. А кто будет в здравом уме забирать странные вещицы из пещер, захоронений и прочих погребальных сооружений. Просто оставьте это там, где оно лежит и переключитесь лучше на стандартный магнитик. И безопаснее, и деньги сэкономите.
Ритуальные музыкальные инструменты
Тибетский гиалинг - духовой инструмент типа гобоя - нередко предлагается на заграничных рынках, лучше обходить стороной и ни в коем случае не приобретать в качестве оригинального презента. А все потому, что эти так называемые ритуальные инструменты, сделаны из человеческого материала, несут в себе мощную негативную энергетику и предназначены вовсе не для того, чтобы стать своеобразным украшением жилища.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Иконки и прочая религиозная символика
Любая религиозная атрибутика, будь то хоть репродукция, а не настоящая икона, требуют уважительного и почтительного отношения. Эксперты не рекомендуют носить иконки в сумках или крепить на панель автомобиля. Все же эти предметы были созданы для определенных целей, а не для того, чтобы однажды стать сувениром для какого-нибудь особо впечатлительного туриста. Церковные свечи и ладан тоже не подходят в качестве презента.
Шкурки (и хвосты) определенных животных
Если вдруг на каком-нибудь восточном базаре вам попался большой пушистый хвост яка, то десять раз подумайте, действительно ли вы хотите приобрести этот предмет, с помощью которого легко справляться с пылью и назойливыми мухами. Ведь одно дело смахивать им крошки со стола и совсем другое –нечаянно (или намеренно) начать крутить им над своей головой. В этом случае вы можете навлечь на себя страшные беды и несчастья. Что касается шкурок сурков, сусликов и белок, то их тоже не стоит привозить домой в качестве сувенира. Многие верят, что именно в этих зверей перевоплощаются святые отшельники, поэтому приобретая нечто подобное, вы словно становитесь невольным свидетелем злодеяния.
Можно ли уменьшить действие негатива?
Если все же случилось так, что какая-то из данных вещиц все же оказалась в вашем доме, то постарайтесь избавиться от негативной энергии – окунуть в подсоленную воду, оставить в морской соли на пару дней, а затем оставить на подоконнике на сутки (но разместить таким образом, чтобы на предмет обязательно попадал солнечный свет). Идолы и статуэтки, с четко прорисованными лицами постарайтесь разместить таким образом, чтобы они не смотрели «глаза в глаза» друг другу и ни в коем случае не отражались в зеркале.
Если и после этих манипуляций из вашей жизни не исчезли неприятности и невзгоды или на вас стал накатывать необъяснимый страх, то, увы, от предмета вам придется избавиться.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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