Сказки о самолетах, в которые пора перестать верить

Миф 1: в салоне самолета пониженное содержание кислорода

На самом деле: совершенно неверное представление у тех, кто думает, что в салоне самолета специально предусмотрено пониженное содержание кислорода, чтобы пассажиры успокоились и поскорее уснули. Ведь если верить этому мифу, то пилоты воздушного судна тоже должны были бы быть полусонными и расслабленными. Поэтому не стоит слепо доверять мнению некоторых людей.

Миф 2: кислородные маски являются муляжами

На самом деле: ошибаются все те, кто считает, что у кислородных масок совершенно нет доступа к кислороду. В случае разгерметизации самолета или резком перепаде давления в салоне можно рассчитывать на 12-минутный запас кислорода.

Миф 3: выключать сотовые телефоны необходимо, чтобы не мешать навигационной системе самолета

На самом деле: отключать смартфоны во время перелета вас просят не потому, что вы можете помешать движению самолета, а для того, чтобы вы были внимательными и не пропустили важную информацию о полете или объявление от стюардессы.

Миф 4: самолет летит на автопилоте

На самом деле: автопилот — это лишь усовершенствованная система навигации, благодаря которой можно получить важную информацию о направлении движения и положения самолета в воздухе. Однако управляет воздушным судном исключительно капитан и первый офицер, который больше известен как второй пилот.

Миф 5: молния может нанести серьезный урон самолету

На самом деле: безусловно, пролетая над океаном и попадая в определенные тропические условия, можно испытать не самые лучшие ощущения, однако переживать не стоит. Молнии хоть и попадают частенько в самолеты, однако они не смогут нанести серьезный урон, так как на крыльях установлены специальные громоотводы. Поэтому спокойно наслаждайтесь полетом и не думайте о плохом.