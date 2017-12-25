Шопоголикам на заметку: 5 стран, где можно застать сезонные распродажи
Великобритания
В Англии сезонные распродажи стартуют с 26 декабря, однако некоторые магазины скидывают цены на три дня раньше, чтобы иметь возможность заманить больше туристов. К слову, эксперты советуют начинать поиск оригинальных вещей с Лондона. Именно в столице Великобритании обязательно найдется что-то для каждого, ведь здесь, по мнению многих, находится рай для шопоголиков. Например, за брендовыми вещами следует отправляться на Оксфорд-стрит, торговые центры, включая Hatton Garden (ювелирная мекка), а также магазины Westfield в Shepherd's Bush и Stratford можно найти в других частях города, а винтажную одежду и антиквариат лучше искать на многочисленных рынках, например Spitalfields и Borough Market.
Германия
Зимние скидки здесь стартуют еще в ноябре, однако основной «ценопад» приходится на конец января и февраль. Знатоки моды уверяют, что самые интересные экземпляры стоит искать в Берлине, а самые низкие цены — в Мюнхене. Люксовые марки практически за бесценок можно приобрести в аутлетах Designer Outlet Berlin и Ingolstadt village, например.
Италия
Хотя Милан считается столицей моды, однако за выгодными предложениями стоит отправляться в Рим. Зимняя распродажа здесь стартует с 5 января, и в первые дни скидки составляют около 30 %. Зато к концу распродаж можно найти интересные вещи с 70%-ной скидкой. Так, например, необходимо прогуляться по торговым центрам и заглянуть на колоритный блошиный рынок в Порта Портезе, где можно найти винтажные вещи из коллекций люксовых брендов и другие бюджетные варианты. К слову, завсегдатаи этого рынка уверяют, что здесь часто можно встретить именитых дизайнеров.
Финляндия
Если вы, скажем, собираетесь посетить Хельсинки в конце января, тогда вы можете обновить свой гардероб с 70-80%-ной скидкой. Именно в это время многие магазины избавляются от остатков товаров и готовы отдать все по минимальной стоимости. В столице Финляндии, кстати, сосредоточено наибольшее число торговых точек, среди которых галерея Кампи, где собрано около 150 магазинов на любой бюджет, Stockmann и аутлет Warehouse.
Чехия
В Прагу стоит ехать не только для того, чтобы полюбоваться впечатляющей архитектурой и загадать желания на Карловом мосту, но и приобрести по выгодным ценам посуду, украшения, хрусталь, верхнюю одежду или косметику. К слову, распродажи в Чехии устраивают четыре раза в год, но самыми масштабными, конечно, являются зимние и летние. Непременно советуем заглянуть в главный торговый центр «Палладиум», где представлено более ста марок на любой вкус, в магазины Granat, где можно найти изделия из граната, а также в Lapis Diamond, где собраны коллекции золотых украшений, инкрустированные натуральными камнями.
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