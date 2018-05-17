Рай на двоих: как провести романтический отдых в Турции

Планета курортов — так можно назвать Турцию. Красивейших отелей здесь так много, что выбрать какой-то определенный по-настоящему сложно. За помощью обратимся к туристическому рейтингу: самые популярные — это, конечно, курорты Антальи и Аланьи, но ведь медовый месяц — что-то особенное и даже интимное, поэтому и место для него стоит выбирать уникальное. Наиболее подходящее — район города Белек — в рейтинге он занял строчку одного из самых элитных и привилегированных.

Здесь сочетаются главные преимущества Турции — мягкий климат, гостеприимный сервис, тотальное «все включено» и удивительные отельные комплексы, раскинувшиеся на длинном пирсе Средиземного моря.