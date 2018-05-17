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Рай на двоих: как провести романтический отдых в Турции

В мае начинается самый романтический сезон года — свадебный! Тысячи пар пойдут под венец, и если вы в их числе, то самое время подумать о медовом месяце.

Вариантов романтического отпуска несколько — можно исследовать исторические закоулки Европы, отправиться на отдых у берегов океана или, не мучаясь с визой, соединить и то, и другое — полететь в Турцию. Да-да! Может показаться, что эта страна не способна предложить что-то новое, но на самом деле здесь развит не только аll inclusive и пляжный отдых. Ко всему прочему, в Турции уникальные спа, соперничающие с тайскими и балийскими, а активный отдых и вовсе считается одним из самых превосходных. Мы взяли все самое лучшее у этой страны и придумали идеальный сценарий для незабываемой поездки вдвоем.

Ищем отель

Планета курортов — так можно назвать Турцию. Красивейших отелей здесь так много, что выбрать какой-то определенный по-настоящему сложно. За помощью обратимся к туристическому рейтингу: самые популярные — это, конечно, курорты Антальи и Аланьи, но ведь медовый месяц — что-то особенное и даже интимное, поэтому и место для него стоит выбирать уникальное. Наиболее подходящее — район города Белек — в рейтинге он занял строчку одного из самых элитных и привилегированных.

Здесь сочетаются главные преимущества Турции — мягкий климат, гостеприимный сервис, тотальное «все включено» и удивительные отельные комплексы, раскинувшиеся на длинном пирсе Средиземного моря.

Определяемся с номером

Один из таких комплексов — отель Ela Quality Resort предлагает молодоженам почти райский отдых в номерах для новобрачных Honeymoon. Вас встретят в аэропорту с шампанским и цветами, а после на автомобиле VIP-класса домчат до номеров, где уже подготовят романтическую атмосферу с атласным бельем, подушками в виде сердец и приятными подарками.

Вообще в романтических отношениях самое важное — это атмосфера. Приятно, что в каждом номере отеля для влюбленных ее задают удивительным видом на море. Плюс красивые пейзажи скрашивает предусмотренный для постояльцев «Завтрак любви» и ужин при свечах.

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Номер для влюбленных Honeymoon
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Кроме того, для вас Ela Resort сделают бесплатное бронирование во всех ресторанах. А их, на секундочку, семь штук! Французская, итальянская, японская, мексиканская, греческая, турецкая, даже османская кухни! Каждый вечер можно пробовать что-то новенькое без каких-либо ограничений.

Больше роскоши

Говоря об Ela Resort, понимаешь, что здесь ждет не просто роскошный отдых, а роскошный отдых high-level. В распоряжении отеля есть умопомрачительные двухэтажные люксы с выходом на террасу с джакузи, из них особенно запомнающейся Ela Prestige Suite — дуплекс площадью 375 кв.м со своей гостиной, кухней, столовой и самое главное — двуспальной кроватью повышенной комфортности.

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Главная спальня в номере Ela Prestige Suite
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Хотя наиболее взыскательным влюбленным еще больше придутся по вкусу отдельные виллы Ela Palace и Sultan Palace. Первая выполнена в современном стиле — закрытая территория с бассейном, собственной кухней и садом, вторая — настоящий османский дворец с огромными хрустальными люстрами, величественными спальнями и двориком.

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Дворик у виллы Ela Palace
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И если ваша романтическая поездка выйдет на новый уровень, прямо на вилле вам организуют настоящую брачную церемонию и банкет.

Релаксируем

Вообще в Ela Resort все продумали до мелочей: в подарок предлагают спа-программу «Медовый месяц». Заботливые тайки проводят вас в AB-I ZEN Spa & Rituals Lounge, выполненный в стиле традиционных турецких бань, где будет ждать расслабляющий массаж с использованием органических масел и отдыхом в джакузи.

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Хаммам
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Хотя расслабляться в Турции можно везде. Поэтому и территория отеля просто испещрена системой бассейнов с удобными лежаками и шезлонгами, а рядом всегда есть небольшие барчики, где можно брать безлимитные сеты пина-колады и других освежающих напитков.

При этом отдых у моря никто не отменял — пляж оборудован всем необходимым. И чтобы запечатлеть самые яркие моменты отдыха, молодоженам предлагают тут же провести фотосессию с профессиональным фотографом.

Активно отдыхаем

Понятно, что целыми днями валяться на шезлонгах вдвоем быстро наскучит — необходимо хоть какое-то движение. Лучший вариант — посетить спортзал, теннисный корт или пойти на занятие по йоге при отеле.

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Поле для йоги
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Но и не стоит забывать, что мы с вами в Белеке! В главном центре гольфа Турции.

Именно поэтому вокруг расположилось множество мест, где вас с удовольствием обучат этому элитному виду спорта. Самые популярные клубы — Gloria Golf Resort, Robinson Golf Club Nobilis и Antalya Golf Club.

Местные поля для гольфа разработаны европейскими дизайнерами, а их ландшафты поражают воображение — бескрайние просторы и сосновые леса, которые превращают игру в увлекательный квест по величественной природе Турции.

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