Путешественникам на заметку: как не оконфузиться в разных странах мира

Греция

Казалось бы, ну что такого запрещающего могли придумать дружелюбные греки, стремящиеся сделать так, чтобы отдых вам запомнился надолго. Однако даже в этой солнечной стране есть определенные правила, нарушения которых не сулит вам ничего хорошего. Так, например, здесь не принято отчаянно жестикулировать (как в той же Италии) и уж совсем моветоном считается указывать ладонью на кого-нибудь. Подобный жест может расцениваться как оскорбление с последующим выяснением отношений.

Франция

Любвеобильные французы тоже отличились оригинальностью. Например, многие из них нарочно делают вид, что не понимают английский (или любой другой) язык и ждут, пока вы попытаетесь сказать то же самое на их родном языке. Поэтому, если вы планируете поездку в эту страну, то заранее выучите несколько базовых фраз (а заодно и парочку комплиментов), чтобы продемонстрировать свою любезность и добиться желаемого от местных жителей.

Италия

Страстные итальянцы тоже не так просты, как кажется на первый взгляд. В этой стране тоже следует придерживаться определенных правил, если, конечно, вы не хотите, чтобы ваш отдых был безнадежно испорчен. Например, вас ждет штраф в 150 евро за нахождение на муниципальном пляже с 1:00 ночи до 5:00 утра, 1000 евро за занятое, но не использованное (вы бросили свою шляпку или зонтик на пляже рано утром, ушли по своим делам и вернулись только вечером) место на пляже, 200 евро за курение в общественном месте, 10 тысяч евро за приобретение подделок и контрафактных товаров. Кроме того, здесь принято обращаться к собеседнику на «ты», обнимать его во время разговора или держать за руку, целовать в знак приветствия или прощания даже незнакомцев и не оставлять чаевые в ресторанах (как правило, они уже включены в общий счет).

ОАЭ

Законы в Арабских Эмиратах весьма строгие, поэтому заранее разузнайте обо всех нюансах, чтобы не нарваться на неприятности в этой стране. Например, за употребление алкоголя (кроме предназначенных для этого мест, барах при отелях или ночных клубах) вам может грозить штраф. Нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, в неподобающей одежде (или вовсе без нее) в общественном месте и на пляжах, проявление любви и нежности к своему партнеру прилюдно, фотографирование местных жителей (особенно женщин), употребление определенных лекарств и запрещенных веществ, курение в неположенном месте или курение электронных сигарет, ругань и агрессивные жесты тоже может добавить вам немало проблем, поэтому постарайтесь соблюдать эти правила.