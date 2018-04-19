По следам «Великолепного века»: что обязательно стоит посмотреть в Стамбуле

Собор Святой Софии (Айя-София) — пожалуй, самая известная достопримечательность Стамбула. В ней отразилась сложная история города, когда-то бывшего столицей Византии, затем — Османской империи, а теперь ставшего визитной карточкой Турции. Построенный как православный храм, собор в 15 веке был превращен в мечеть, а в 1935 году — в музей. Именно Айя-София стала прототипом для мечети Сулеймание: Сулейман Великолепный поручил архитектору построить похожее, но еще более впечатляющее сооружение. Собор называют восьмым чудом света — еще бы, ведь он был возведен почти 1,5 тысячи лет назад и поражает своими размерами и роскошной отделкой. Непростая история храма-мечети придает ему особый колорит: внутри можно увидеть и фрески с изображением христианских святых, и цитаты из Корана.

Кроме этих пяти мест, в маршрут по мотивам сериала стоит включить пешие прогулки по улочкам Старого города, приморскому бульвару и 1,5-часовое плавание на теплоходе по Босфору — древние дворцы, мечети и башни Стамбула особенно прекрасны с воды.

Фото: Shutterstock