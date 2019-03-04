Красивый отдых без суеты, или Почему за впечатлениями следует отправляться именно в Турцию

Здесь совершенно точно каждый гость найдет себе занятие по душе: от умиротворяющего пляжного ничегонеделания и неспешного изучения удивительного ландшафта, до активных занятий спортом (вокруг территории отеля расположены 15 гольф-клубов, разработаных европейскими дизайнерами), зажигательных вечеринок в клубе Heat On South или просмотра новинок в кинотеатре отеля.

Если же ваш избранник вдруг решил стать заядлым болельщиком и завис в баре Men's Club перед огромными экранами для трансляций спортивных мероприятий, то вы можете потратить это время с пользой и спуститься в спа-центр с тренажерным залом и подогреваемым бассейном. Ну, а если у вас намечается «особый вечер» и вы хотите покорить своего партнера , то, помимо стандартных процедур, можете попробовать королевский уход в виде масок с 24-каратным золотом и экстрактом черной икры. Во время этих процедур каждая женщина гарантированно почувствует себя представительницей царской династии, не меньше.

В Ela Quality Resort на самом деле все продумано таким образом, что вам, по сути, можно будет даже не покидать отель – только в том случае, если вы захотите отправиться на одну из многочисленных экскурсий, прогуляться по центру города или вдруг решите вспомнить детство в парке развлечений, находящемся неподалеку.

Детская концепция

К слову о детях. Даже если вы приехали с наследниками, но при этом не теряете надежды провести некоторое время наедине с супругом, вы совершенно спокойно можете это сделать. На курорте, помимо обширных зон «только для взрослых», расположенных в центральном ресторане, который работает по системе «шведский стол» или на пляже, существует еще детская система, благодаря которой вы совершенно спокойно можете доверить своего ребенка профессиональным сотрудникам отеля и не переживать за то, что с ним может что-то случиться. Ведь в этом комплексе не смогут потеряться даже самые маленькие гости – каждый этаж оформлен в своем цвете, а на лестницах и дорожках можно легко найти нарисованные следы медвежонка Тедди Q, являющегося самым настоящим символом мини-клуба.