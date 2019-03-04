Красивый отдых без суеты, или Почему за впечатлениями следует отправляться именно в Турцию

В то время, когда курс валют стремительно ползет вверх, а наши зарплаты – вниз, несколько раз подумаешь, прежде, чем решиться на какую-нибудь авантюру в виде путешествия. И если ценник в Европу сбивает весь романтический настрой, то та же Турция, например, предстает в весьма выгодном свете – отсутствие виз, недолгий перелет, возможность исследовать архитектурные достопримечательности или наслаждаться пляжным отдыхом по системе аll inclusive делает эту страну очень привлекательной в глазах тех, кто только что связал себя брачными узами или тех, кто уже обзавелся долгожданными наследниками и мечтает о тихом семейном релаксе. А чтобы отпуск не был безнадежно испорчен, нужно с особой тщательностью (и придирчивостью) выбрать подходящий отель. Рассказываем, почему пятизвездочный Ela Quality Resort Belek может быть прекрасным вариантом.
Фото: архив пресс-службы
Делаем ставку на уникальность
Даже если вы только начали планировать свой отпуск, зашли на самые популярные туристические порталы и обратились к рейтингу самых интересных отелей, вам выдадут огромный список – и каждый из них вас сумеет чем-то заинтересовать, поверьте. Однако если вы ищите нечто особенное и мечтаете о размеренном отдыхе без суеты, то уровень отеля, безусловно, должен соответствовать.
Наиболее подходящие варианты можно найти в районе города Белек, считающимся одним из самых элитных и привилегированных. Благодаря своему мягкому климату, гостеприимному сервису и достойным отельным комплексам, раскинувшимся на длинном пирсе Средиземного моря, этот город-курорт давно (и прочно) завоевал любовь у туристов, которые прилетают сюда со всего мира, чтобы не только насладиться отличным пляжным отдыхом, но и усовершенствовать свои навыке в игре в гольф - для заядлых гольфистов здесь созданы все условия. Поэтому, исходя из того, какие люди выбирают данное направление для отдыха, можно быть уверенными в том, что качество сервиса здесь точно будет на высшем уровне.
Одним из таких комплексов, в котором гарантированно можно провести как тихий романтичный уикенд, так и шумный семейный (или дружеский) праздник, является отель Ela Quality Resort. Почему стоит обратить внимание на этот пятизвездочный отель? Во-первых, поездка от аэропорта Анталии до курорта, расположенного в живописном месте, недалеко от центра Белека, займет около 30 минут, поэтому вы даже не успеете почувствовать дискомфорт от дороги (это особенно важно для тех, кто плохо переносит поездки на автомобиле или тех, кто путешествует с маленькими детьми). Во-вторых, это не сетевой отель, поэтому он находится под пристальной заботой владельцев, прилагающих все усилия, чтобы сделать ваш отдых максимально уютным и запоминающимся.
Например, вы можете остановиться в одном из комфортабельных номеров с невероятным видом на море и джакузи, в которой можно расслабиться после перелета и 30-минутной дороги из аэропорта, или выбрать впечатляющий семейный дюплекс.
К вашим услугам: просторный люкс Resort Suite состоящий из гостиной и спальной комнат, из окон которых открывается панорамный вид на сад, Люкс Deluxe Suite включающий гостиную, спальню с ковровым покрытием, ванную комнату с джакузи, а также балкон с видом на море, двухэтажный номер Superior Suite, состоящий из гостиной с балконом и спальни с выходом на террасу с джакузи, двухэтажный люкс Premier Suite с балконом и террасой с видом на море, на первом этаже которого располагается гостиная, а на втором — спальни и террасы с джакузи, люкс Ela Prestige Suite оформленный в классическом стиле и имеющий потрясающий вид на Средиземное море и Таврские горы. Услужливый дворецкий и приватный павильон являются приятным бонусом для тех, кто решит выбрать именно этот номер.
Кроме того, в отеле есть люксы для медового месяца Honeymoon Suite со спальней, ванной комнатой с джакузи, балконом с видом на море, роскошным атласным постельным бельем, подушками в виде сердец, живыми цветами, «завтраком любви» и прочими романтическими атрибутами.
Фото: архив пресс-службы
Но если вы хотите по-настоящему впечатлить свою вторую половинку, то присмотритесь к одной из семи роскошных вилл с собственным бассейном (в наличие есть пять компактных вилл Ela Palace и две потрясающие виллы Sultan Palace, в которых с комфортом разместится большая компания).
Двухэтажная Sultan Palace, где великолепие дворцовой роскоши ощущается сразу, едва вы переступите порог, включает в себя четыре спальни с ванной и джакузи, лобби, столовую, гостиную, кухню, комнату для обслуживающего персонала, комнату для отдыха, турецкую баню, фитнес-зал, живописный сад с подогреваемым бассейном и джакузи. Кстати, если вдруг после нескольких дней, проведенных в этом чудесном месте, вы решите обменяться клятвами (или вдруг захотите их повторить), то прямо на вилле вам могут организовать торжественную брачную церемонию и изысканный банкет.
А в двухэтажной вилле Ela Palace, включающей три спальни, гостиную, столовую, кухню, а также турецкую баню, сауну и террасу с джакузи, настолько комфортная обстановка, что можно на некоторое время забыть, что вы находитесь в отельном комплексе и почувствовать себя как дома. Уютный гамак у бассейна и по-домашнему душевные барбекю в саду довершают эту картину.
Вне зависимости от того, какую виллу вы выберете, можете быть уверенными, что ваш отдых ничто не потревожит, наоборот, у вас создастся впечатление, что вы находитесь лишь вдвоем на этом курорте. Все потому, что архитекторы придумали расположить виллы так, чтобы у каждого гостя создалось ощущение, что есть только он, море, активности на любой вкус и отдельное обслуживание. И действительно, гостей вилл ждет по истине королевский прием: трансфер «аэропорт-отель-аэропорт», упрощенная регистрация, круглосуточное обслуживание, собственный дворецкий, бесплатное бронирование во всех ресторанах a la carte, отдельный телефон для связи с персоналом, сауна и другие привилегии. Если вы захотите насладиться отдыхом на пляже, тогда к вашим услугам будет отдельное бунгало, а если вы забронировали виллу минимум на неделю, то вас ждет еще и комплимент от отеля – обед от шеф-повара, состоящий из приготовленного на гриле сочного мяса, местной рыбы и овощей.
Многообразие вкусов
Фото: архив пресс-службы
Для всех остальных гостей, которые решат остановиться в номере с видом на море, предусмотрен «щедрый» завтрак в главном ресторане отеля Enderun, который рискует плавно перетечь в обед, если вы усилием воли не заставите себя встать из-за стола – настолько вкусные, свежие и качественные блюда предлагает местный шеф-повар. Если вам захотелось турецкой традиционной кухни, тогда на обед загляните в османское заведение Ab-i Lal. Невероятный дизайн ресторана (начинающийся с потрясающей резной деревянной двери, которую создавали восемь месяцев по древним образцам и заканчивающийся старинной турецкой утварью и копией комнаты последнего султана) никого не оставит равнодушным. На миг вам может показаться, что вы попали во времена Османской империи или вдруг оказались среди декораций к фильму «Великолепный век». Только не воодушевляйтесь слишком громко, когда окажетесь в комнате султана – любое ваше слово или восклицание будет слышно в каждом уголке ресторана.
Тем, кому милее восточно-азиатская кухня, рекомендуем на ужин заказать столик в японский ресторан Teppanyaki Hida, где остроумный шеф устроит для вас настоящее «огненное шоу», показав процесс приготовления блюд на так называемом «горячем» столе.
Но, а если вам и этого мало (или хочется кулинарных разнообразий на каждый день отдыха), тогда вы можете продегустировать блюда еще в одном из семи ресторанов a la carte, работающих по системе предварительного платного бронирования, снек-баров, кондитерской, где предлагают местные сладости и невероятно вкусное мороженое, которое, по словам экспертов, ничуть не уступает знаменитому итальянскому джелато.
Полный релакс
Фото: архив пресс-службы
Здесь совершенно точно каждый гость найдет себе занятие по душе: от умиротворяющего пляжного ничегонеделания и неспешного изучения удивительного ландшафта, до активных занятий спортом (вокруг территории отеля расположены 15 гольф-клубов, разработаных европейскими дизайнерами), зажигательных вечеринок в клубе Heat On South или просмотра новинок в кинотеатре отеля.
Если же ваш избранник вдруг решил стать заядлым болельщиком и завис в баре Men's Club перед огромными экранами для трансляций спортивных мероприятий, то вы можете потратить это время с пользой и спуститься в спа-центр с тренажерным залом и подогреваемым бассейном. Ну, а если у вас намечается «особый вечер» и вы хотите покорить своего партнера , то, помимо стандартных процедур, можете попробовать королевский уход в виде масок с 24-каратным золотом и экстрактом черной икры. Во время этих процедур каждая женщина гарантированно почувствует себя представительницей царской династии, не меньше.
В Ela Quality Resort на самом деле все продумано таким образом, что вам, по сути, можно будет даже не покидать отель – только в том случае, если вы захотите отправиться на одну из многочисленных экскурсий, прогуляться по центру города или вдруг решите вспомнить детство в парке развлечений, находящемся неподалеку.
Детская концепция
К слову о детях. Даже если вы приехали с наследниками, но при этом не теряете надежды провести некоторое время наедине с супругом, вы совершенно спокойно можете это сделать. На курорте, помимо обширных зон «только для взрослых», расположенных в центральном ресторане, который работает по системе «шведский стол» или на пляже, существует еще детская система, благодаря которой вы совершенно спокойно можете доверить своего ребенка профессиональным сотрудникам отеля и не переживать за то, что с ним может что-то случиться. Ведь в этом комплексе не смогут потеряться даже самые маленькие гости – каждый этаж оформлен в своем цвете, а на лестницах и дорожках можно легко найти нарисованные следы медвежонка Тедди Q, являющегося самым настоящим символом мини-клуба.
Именно по этим «лапкам» ребенок легко может дойти от детского ресепшна, расположенного в фойе отеля, до дверей детской зоны, где и начинается все самое интересное. Во-первых, главной гордостью отеля является система Everland Q, условно поделенная на две части: «развлекательный клуб» для детей от года до 12 лет и отдельный комплекс для более взрослых детей. Все занятия здесь предусмотрены для четырех возрастных групп, поэтому и непоседливые малыши, и особо впечатлительные тинейджеры найдут себе занятия по душе.
Еще летом 2018 года здесь запустили первый в Белеке уникальный развлекательно-обучающий комплекс Q City, где малыши могут попробовать себя в разных профессиях (дом моды, больница, кабинет дантиста и пожарная часть с огромной машиной) и в игровой форме приобрести полезные навыки и знания, которые совершенно точно пригодятся им в дальнейшем, и в этом году планируется добавить еще больше активностей. А чтобы родители не переживали о своих чадах, им выдается специальный пейджер или предлагается подключиться к специальному каналу, который позволит наблюдать за ребенком прямо на экране мобильного телефона в режиме онлайн.
Кстати, если запланировали приехать сюда весной, то с 1 по 10 мая 2019 в отеле пройдет первый музыкальный форум для детей и подростков, специальным гостем которого станет российский исполнитель Леонид Агутин.
Фото: архив пресс-службы