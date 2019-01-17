От заката до рассвета: 5 продвинутых европейских городов для любителей ночной жизни

Берлин, Германия
Вспоминая всю строгость (даже какую-то чопорность) немецкого менталитета, сложно даже представить, что в этой стране можно отдохнуть (и пошуметь), как следует. Однако это действительно так. В Германии можно найти множество ночных клубов самого разного уровня и вдохновиться теми вечеринками, которые там устраивают.
Рекордсменом по количеству подобных развлечения является, конечно же, Берлин, который по праву считается пристанищем различных музыкальных культур (рок, электро-поп, андеграунд и другие), однако основным популярным направлением, которое можно услышать практически из каждого динамика, остается техно. Только учтите, что гламур и пафос тут не в чести, поэтому подготовьтесь как следует. А пока будете ждать очередь в один из самых популярных заведений города, мечту для любого тусовщика — клуб Berghain, который расположен в здании бывшей электростанции, насладитесь непередаваемой атмосферой, взрывными коктейлями и зажигательными выступлениями лучших диджеев страны. Время пройдет незаметно, и вы зарядитесь новыми эмоциями и впечатлениями, которыми потом поделитесь с друзьями и близкими.
Барселона, Испания
Барселона славится не только шедеврами Антонио Гауди, но и разнообразными вариациями ночных развлечений: от прибережных клубов и веселых баров до модных арт-пространств, где можно послушать качественную музыку от знаменитых исполнителей. Самые впечатляющие вечеринки с танцами и потрясающими видами на море ждут вас в клубе Eclipse Sky Bar, который выглядит как парус и располагается на верхнем этаже отеля W. А тем, кто заскучал по настоящему бесбашенному веселью, рекомендует отправляться прямиком в клуб La Fira, по всему зданию которого развешены кривые зеркала, помогающие вам посмотреть на ситуацию под другим углом.
Амстердам, Голландия
Этот город действительно может называться чуть ли не главной европейской столицей громких вечеринок и развлечений. Попадая сюда впервые, понимаешь, что здесь царит своя особая атмосфера и люди тут практически не спят ни днем, ни ночью, вне зависимости от времени года – здесь ежедневно проходят десятки концертов, мероприятий, шоу-программ, дискотек и всюду нужно успеть побывать. Чтобы проникнуться атмосферой, советуем посетить старейший клуб Escape, вмещающий около 2000 человек и считающийся одним из самых модных мест Амстердама. Также загляните в Paradiso — известный клуб, в здании которого ранее находилась церковь, а теперь здесь проходят концерты мировых звезд.
Будапешт, Венгрия
Почему-то большинство туристов уверены, что Будапешт – спокойный романтичный город, где уютно себя будут чувствовать лишь влюбленные парочки, а всем остальным придется ждать, когда начнется грандиозный музыкальный фестиваль Sziget и можно будет «пошуметь». Однако все, кто действительно умеет веселиться, знают, что в этом городе никогда не спят и всегда можно найти развлечение и заведение по душе – от старинных пабов, которыми и прославился город, до пафосных ночных клубов. Например, рекомендуем заглянуть в А38 — пожалуй, самое популярное заведение Будапешта, которое, к слову, неоднократно получало звание «Лучший ночной клуб мира». Здесь вы сможете найти большой танцпол, уютный ресторан, популярных исполнителей и богемную публику. С уверенностью можно сказать, что скучать в эту ночь вам точно не придется. А тем, кому интересно коммунистическое прошлое города, советуем посетить Szimpla kert — руинный паб, где можно найти отменное пиво или что-то покрепче.
Антверпен, Бельгия
Кто считает, что Бельгия — слишком скучно и старомодно, может заглянуть в Антверпен. Этот город будет интересен не только для тех, кто привык покорять танцполы, но и для любителей приятно провести время в компании друзей за чашечкой чего-нибудь такого.
В Антверпене на каждом углу можно встретить знаменитые бельгийские пабы с сотнями видов пива и других впечатляющих местных напитков. Но если уж без музыки вам жизнь не мила и душа просится в пляс, тогда вы можете найти места, где вам удастся и потанцевать, и послушать джаз или самых современных ди-джеев, а потом просто отдохнуть в тихом лаунже. Любителей вечеринки однозначно заинтересует Cafe d'Anvers — один из самых известных клубов, расположенный в здании, где когда-то находилось складское помещение, поэтому владельцы заведения сохранили в интерьере простор, каменные стены, балки и прочую «складскую» атрибутику. А вот любителям поговорить рекомендуем заглянуть в Kulminator —знаменитый паб с более чем 700 видами пива. Здесь всегда царит веселая атмосфера и вас окружают счастливые дружелюбные люди.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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