От заката до рассвета: 5 продвинутых европейских городов для любителей ночной жизни

Кто считает, что Бельгия — слишком скучно и старомодно, может заглянуть в Антверпен. Этот город будет интересен не только для тех, кто привык покорять танцполы, но и для любителей приятно провести время в компании друзей за чашечкой чего-нибудь такого.

В Антверпене на каждом углу можно встретить знаменитые бельгийские пабы с сотнями видов пива и других впечатляющих местных напитков. Но если уж без музыки вам жизнь не мила и душа просится в пляс, тогда вы можете найти места, где вам удастся и потанцевать, и послушать джаз или самых современных ди-джеев, а потом просто отдохнуть в тихом лаунже. Любителей вечеринки однозначно заинтересует Cafe d'Anvers — один из самых известных клубов, расположенный в здании, где когда-то находилось складское помещение, поэтому владельцы заведения сохранили в интерьере простор, каменные стены, балки и прочую «складскую» атрибутику. А вот любителям поговорить рекомендуем заглянуть в Kulminator —знаменитый паб с более чем 700 видами пива. Здесь всегда царит веселая атмосфера и вас окружают счастливые дружелюбные люди.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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